«Ей занимаются лучшие врачи». Что известно о состоянии Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова, которая находится в реанимации после пожара, чувствует себя лучше, сообщили ее коллеги и друзья. Они предполагают, что артистка сможет вернуться на сцену, однако в ближайшие год-полтора ей потребуется ряд сложных операций — у певицы серьезные ожоги лица.

Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Официального подтверждения этой информации нет — ее команда не комментирует и не разглашает эти сведения, однако коллеги артистки рассказали СМИ, что 56-летняя Хлебникова уже начала дышать самостоятельно. Она находится в ожоговом отделении НИИ Склифосовского.

По словам друга артистки музыканта Дмитрия Чижова, на следующий день после инцидента Хлебникова приходила в себя, однако врачи ввели ее в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя некоторое время певица снова пришла в себя, и в последние дни медики в тестовом режиме пытаются снять ее с ИВЛ.

«Ее то отключают, то подключают», — приводит слова Чижова mk.ru.

По сообщениям kp.ru, состояние Хлебниковой оценивают как тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет. Однако ей по-прежнему требуются переливания донорской плазмы.

В дальнейшем артистке предстоит длительное восстановление и сложные пластические операции, у Хлебниковой повреждено 20% поверхности тела, обгорело в том числе лицо.

«Главное, что угрозы жизни нет. Надеемся, что скоро Марину переведут из реанимации в обычную палату. Но в ожоговом отделении все палаты не обычные – там специальные кровати, аппаратура. Сказали, что ей занимаются самые лучшие врачи – очень сильные медики», — цитирует коллегу певицы kp.ru. «Три поражающих фактора»: что известно о состоянии Хлебниковой Очаг возгорания в квартире Марины Хлебниковой возник в спальной комнате, установили экстренные... 20 ноября 16:16

Напомним, что ранее лечащий врач Хлебниковой, профессор Игорь Шарипов рассказывал, что у пострадавшей три поражающих фактора — ожог лица и дыхательных путей и интоксикация.

О серьезности повреждений заявил и бывший продюсер артистки Алексей Савельев.

«Самый тяжелый ожог на лбу, заколка для волос была и она перегрелась, оплавилась. Опалились веки, ресницы сожжены. 20 процентов тела обожжено, преимущественно ноги, волосы, голова, лицо. Сейчас занимаются лечением горла, гортани, чтобы она могла дышать, кушать нормально», — объяснил он НТВ.

Официальная причина пожара, случившегося 18 ноября, — неосторожное обращение с огнем при курении, установили в экстренных службах. Предварительно, Хлебникова, вернувшись с гастролей в усталом состоянии, заснула в своей кровати с непотушенной сигаретой. Это подтверждает и то, что очаг возгорания находился в комнате певицы.

Певица Наталья Штурм вспомнила в связи с этим, что в последнее время Хлебникова жаловалась на проблемы со сном.

«Мы с ней неоднократно об этом говорили, она от нервного перенапряжения не могла заснуть. Скорее всего, в этот день она приехала с гастролей, очень устала. И мало того, что она курит как паровоз — один стакан мог сыграть с ней злейшую штуку, она просто сразу вырубилась», — сообщила она.

О развитии событий в день трагедия появляется противоречивая информация. Изначально говорилось о том, что запах дыма почувствовали соседи Хлебниковой. Но, как заявил Дмитрий Чижов, панику забила дочь артистки. Первым эвакуировали из горящей квартиры отца певицы, который самостоятельно не может передвигаться из-за перелома шейки бедра. С ним же была мать Хлебниковой.

Никто из близких, проживающих с Хлебниковой, не пострадал.

«Дочь ее вытащила, но ей не сразу это удалось. Кажется, дверь была заперта. Причем, как я понял, дочка и вывела Марину на улицу: видимо, в первые минуты она была в сознании. А уже в «скорой» отключилась. Марина сильно надышалась продуктами горения. Врачи эту первую опасность ликвидировали, но ожог дыхательных путей, к сожалению, не скоро пройдет», — отметил Чижов, добавив, что Хлебникова, вопреки версиям из СМИ, не страдала от депрессии и была в бодром состоянии.