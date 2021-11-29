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Культура

«Охотники за привидениями» изменили культуру, их никогда не забудут»

Интервью со звездами новых «Охотников за привидениями»

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2 декабря в России стартуют «Охотники за привидениями: Наследники» — новая часть одной из самых культовых и значимых франшиз в истории мирового кинематографа. В интервью «Газете.Ru» исполнители главных ролей в ленте Финн Вулфхард и Маккенна Грейс рассказали о грядущем проекте, причинах популярности оригинального блокбастера и вере в призраков.

— Первые «Охотники за привидениями» вышли на экраны еще в 1980-е. С того момента прошло без малого 40 лет, однако этот фильм, как и серия в целом, до сих пор пользуется сумасшедшей популярностью. На ваш взгляд, почему?

Финн Вулфхард: Это был культовый фильм. Никто ничего подобного ранее не видел. Разумеется, тогда было много комедий, однако далеко не все из них смогли оказать такое же…

Маккенна Грейс: Влияние на культуру.

Вулфхард: Да, влияние на культуру. Мне кажется, люди его на забудут. Он врезается в память.

— В новом фильме есть потрясающая сцена погони за призраком на той самой культовой машине охотников. Как она создавалась?

Вулфхард: Если мне не изменяет память, ее съемки шли в течение нескольких недель. Мы снимали ее в последнюю очередь, и это была склейка разных сцен. У нас были водители-каскадеры, которые в действительности проделывали все эти трюки на дороге. То есть в некоторых кадрах снялись наши дублеры-каскадеры, а в тех, где Маккенна и я показаны крупным планом, — уже мы сами.

Грейс: Да, некоторые трюки были созданы в павильоне, но в основном погоня снималась в естественных условиях.

— Каково было работать с Джейсоном Райтманом? Вам понравилось у него сниматься?

Грейс: C ним было очень классно работать!

Вулфхард: Мне тоже. Мы вообще стали довольно близки, почти как семья.

Грейс: Я бы сказала, что Райтман — один из лучших режиссеров, с которыми мне приходилось работать, но в то же время он — самый пугающий (смеется).

Вулфхард: Это еще почему?

Грейс: Не знаю, у него своеобразное видение истории фильма.

Вулфхард: Это было в новинку для тебя?

Грейс: Да, для меня это было в новинку. Раньше мне приходилось работать с режиссерами, у которых тоже было особое видение, но они не были настолько близки со своей семьей (Джейсон Райтман снял сиквел к фильму своего отца — прим «Газета.Ru»). Он правда знает, что делает. Было классно и одновременно немного волнительно с ним работать. В хорошем смысле.

Вулфхард: Да, Райтман во многом повлиял на нас. Что касается командной работы, он мастерски умеет ее организовать. Он прекрасный лидер, настоящий капитан команды. На съемках всегда была живая атмосфера. Все были чем-то заняты. Но если даже у кого-то было плохое настроение, то они просто уходили с площадки.

Грейс: Они просто сваливали!

Вулфхард: Да нет! Они просто уходили в другую комнату, чтобы не сбивать общий настрой. У нас на съемках все время было весело.

— В фильме есть герои, которые не верят в привидений, но в конце концов оказываются в этом неправы. А вы сами верите, что привидения существуют в реальной жизни?

Грейс: Я верю в духов!

Вулфхард: Лично я не скептик. Не сомневаюсь, что многие люди искренне верят в привидений. Думаю, они в теории могут существовать, но просто мне пока сложно поверить в это, поскольку я ни разу не встречал призраков в реальной жизни — слишком мало доказательств. Быть может, если Дэн Эйкройд (ведущий Saturday Night Live и актер в «Охотниках за привидениями» — прим. «Газета.Ru») расскажет мне подобную историю, то я ему поверю.

Грейс: О, будет интересно у него узнать!

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