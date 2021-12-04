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Культура

«Дом Gucci» Ридли Скотта: красота и уродство

Рецензия на фильм «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером

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В кино — «Дом Gucci» Ридли Скотта, криминальная драма об убийстве главы итальянского модного дома Маурицио Гуччи, которое организовала его жена Патриция Реджани. В картине снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино и Джереми Айронс. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает «Дом Gucci» антиподом предыдущей картины британского постановщика — «Последней дуэли».

Чудеса пандемийного кинопроката: второй за две недели фильм Ридли Скотта про женщину в патриархальном мире, с Адамом Драйвером в одной из главных ролей, снятый по мотивам книги, написанной по мотивам реальных событий. Интереснее слотов в графике релизов, впрочем, распределилась режиссерская удача. «Последняя дуэль» образует с «Домом Gucci» странный биполярный диптих: насколько блестящей вышла рыцарская (антирыцарская) миту-драма, примерно в той же степени невыносим криминальный триллер о шекспировских страстях внутри итальянского модного дома. Такие вот красота и уродство.

Я сочувствую всем, кто посмотрел «Дом Gucci» на премьерных показах, где крутили дублированную копию. И завидую людям, сумевшим проникнуться картиной, несмотря на это обстоятельство. Потому что деланый североитальянский акцент Леди Гаги (певица разговаривала так девять месяцев кряду, даже вне съемочной площадки, и, к сожалению, сыграла в «Доме» лучшую свою роль) — то немногое, что не утяжеляет веки при просмотре. Для порядка: в списке еще Аль Пачино и Джереми Айронс (тут вообще сложно промахнуться) и пара остающихся в памяти монтажных склеек.

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Universal Pictures

Адам Драйвер изображает вскоре покойного наследника дома Gucci Маурицио и столь же сдержан в этом вопросе, как местная цветокоррекция (выходит скучно — особенно на фоне выступления в «Последней дуэли»), сначала придерживается «немецкой» холодности, ближе к финалу переключается на «тосканскую» спесь. Джаред Лето вроде бы призван изображать его кузена Паоло, но получается Джокер с издевательским акцентом (выходит кринжово). И то, и другое, предположительно, сделано специально. Но от этого не легче.

Здесь вообще все, надо думать, специально: и цветокор, и сомнительные актерские работы, и общая сухость, понятная для байопика и как бы соответствующая тогдашнему дистанцированию Gucci от шика. Проблема в том, что в сумме эти слагаемые дают больше двух с половиной часов тягомотной «Википедии» про омерзительно богатых людей — с финальным набором пояснительных титров. А «Дому Gucci» всю дорогу недостает как раз-таки шика, стиля, кэмпа (ситуация не улучшается даже с появлением Тома Форда). Недостает — простите — Райана Мерфи. В конце концов, у него уже было про Версаче и Холстона, да и присущая продюсеру своеобразная гендерная справедливость здесь бы не помешала: у сэра Ридли вся сексуализация сосредотачивается на Леди Гаге, словно все деньги мира — в кошельке семейства Гетти.

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