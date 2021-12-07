«Нашли повод, чтобы не пустить «Елки-8» в прокат»

Крупнейшие российские киносети отказываются брать в прокат новогоднюю комедию «Елки-8» студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Решение связано в том числе с датой премьеры на онлайн-платформе ivi, выступившей одним из создателей фильма. «Газета.Ru» узнала, чем в действительности может быть вызван отказ кинотеатров — и что стало поводом для разногласий сторон.

Согласно графику кинопроката, новая часть новогодней франшизы должна была выйти на экраны 16 декабря, а спустя две недели, 30 декабря, создатели фильма планировали запустить «Елки-8» на стриминговой платформе ivi. Этот шаг возмутил руководство киносетей, поскольку в таком случае они потеряют прибыль. Как утверждает источник, бойкот ленте объявили Объединенная киносеть «Формула Кино / Синема Парк», а также «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар».

Гендиректор Объединенной сети Алексей Васясин рассказал «Газете.Ru», что создатели фильма решили не обсуждать с компанией важные условия проката.

«Продюсеры решили поменять правила игры. Когда что-то хотят поменять, для нас это тоже должно быть приемлемо, потому что мы — партнеры. Ну если в одно лицо принимают, пусть сами и расхлебывают», — заявил он.

По мнению Васясина, запланированное «окно» между офлайн- и онлайн-прокатом «Елок-8» слишком узкое, чтобы принести прибыль кинотеатрам: «45 дней — кинотеатральное окно. Шесть-восемь недель — это минимально для того, чтобы все смогли посмотреть и заработать. А окно в две недели — это в четыре раза меньше».

При этом он уточнил, что дата премьеры в стриминге — не единственная причина для разногласий:

«Мы по многим пунктам не сошлись, но ключевое — мы не готовы, когда к нам приходят и диктуют свои правила игры. Мы не для этого строим кинотеатры, чтобы кто-то нам говорил, что «вы будете жить так, а не иначе». Нас поставили перед фактом. Ну и пожалуйста. Каждый сам кузнец своего счастья, поэтому пусть куют. А зрители на ivi, значит, посмотрят».

Сам режиссер восьмой части «Елок» Антон Богданов, также выступивший продюсером картины, признался, что решение о сотрудничестве с онлайн-платформой было вызвано пандемийными условиями:

«Эти меры были приняты из-за пандемийных моментов. Когда решили вернуть «Елки», конечно же, все захотели… а снимать-то надо на что-то. Кинотеатры закрываются, а прокат маленький, и в итоге было принято решение сначала о гибридном релизе — одновременно выходить на платформе и в кинотеатрах, потом решение о разделении, потом — о переносе даты», — сообщил он «РИА Новости».

В то же время Богданов подчеркнул, что создатели фильма пошли на этот шаг «не от хорошей жизни» и не хотели терять партнерство с кинотеатрами. Он также добавил, что в сложной ситуации крупные сети якобы «не услышали компанию Bazelevs».

Кинокритик и блогер Евгений «BadComedian» Баженов рассказал «Газете.Ru», что считает «странным» поступок киносетей не пускать в прокат «Елки-8» из-за якобы убытков, поскольку зрители потоковых сервисов и обычных кинотеатров — это две разные аудитории.

«Выходит, по их мнению, что 30 и 31 декабря основной поток зрителей идет на «Елки»? Понятно, что конкуренция в лице онлайн-кинотеатра смущает. По крайней мере, кинотеатры считают [платформы] конкурентами. Вероятно, какая-то ревность, не знаю. Однако две недели до онлайн-премьеры — большой срок. Все, кто захотят посмотреть фильм в кинотеатрах, сделают это», — считает он.

Баженов также предположил, что отказ кинотеатров выпускать «Елки» на большой экран может быть связан с премьерой супергеройского боевика «Человек-паук: Нет пути домой» 15 декабря.

«Мне кажется, кинотеатры просто нашли повод, чтобы не пустить картину в прокат. Ведь сейчас должен выйти новый «Человек-паук».

Если поставить себя на место владельца кинотеатра, то не знаю, зачем бы я стал захламлять прокат отечественной картиной с не очень хорошим шлейфом, когда у меня есть 100-процентный хит. Гораздо выгоднее оставлять в прокате «Паука». В этой ситуации я абсолютно понимаю кинотеатры. И здесь не идет разговор о том, что российское кино прижимают. Тут проблемы в качестве», — подчеркнул блогер.

В свою очередь гендиректор Объединенной сети Васянин опроверг мнение, что решение по «Елкам-8» связано с параллельным прокатом супергеройского блокбастера.

Кроме того, Баженов выразил уверенность, что киносага «Елки» была бы коммерчески успешнее в формате рождественского мини-сериала, а не полнометражного кино.

«Выгоднее было бы сделать из нее сериал, эпизоды которого выходят каждый день в предновогоднюю неделю. За праздники это соберет онлайн-кинотеатрам трафик. Это больше сегмент домашнего кино, которое можно смотреть под салаты или фоном», — сказал он, добавив, что ситуация с бойкотом вряд ли приведет к закрытию франшизы.

Представители стриминга ivi отказались комментировать разногласия по «Елкам-8» «Газете.Ru».

Киноальманах «Елки» стартовал в 2010 году, серия фильмов является одной из самых коммерчески успешных в истории российского кино. Грядущая часть франшизы станет уже десятой по счету. Главные роли в проекте, представляющем собой несколько новелл, исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Евгений Кулик, Антон Богданов и Дарья Мороз.