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Культура

«Давайте вернемся к творчеству»: суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу

Гришковец рассказал об эмоциях после победы над Земфирой в суде

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Земфира и Евгений Гришковец

Земфира и Евгений Гришковец

ТАСС/РИА «Новости»
Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу на 1,5 млн рублей — он был подан после того, как писатель публично назвал певицу «наркоманкой». В интервью «Газете.Ru» Гришковец признался, что рад такому исходу дела, а представительница защиты Мария Любимова предсказала подачу Земфирой апелляции.

8 декабря Останкинский суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры «о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда» к телеканалу «Дождь» и писателю Евгению Гришковцу. Комментируя «Газете.Ru» решение суда, представительница защиты Мария Любимова назвала его «закономерным», а также предположила, что истец, вероятно, будет подавать апелляцию на отклонение иска.

«Мы рады состоявшемуся решению, довольны им. Считаем, что оно соответствует требованиям законодательства и является закономерным результатом состоявшегося процесса. Не могу сказать за оппонентов, но думаю, что адвокаты всегда доходят как минимум до апелляции. Мы к этому готовы и будем отстаивать нашу позицию дальше», — заявила она.

Сам драматург в разговоре с «Газетой.Ru» порадовался, что прения сторон не обернулись публичным скандалом.

«Я очень рад, что это закончилось. И рад, что ни я, ни Земфира не делали из этого публичного скандала. Давайте дальше заниматься творчеством», — сказал писатель.

С чего все началось

Причиной обращения Земфиры в суд стало высказывание Гришковца, сделанное им в мае 2021 года в эфире программы «Би Коз» на телеканале «Дождь». Тогда в ходе обсуждения нового альбома певицы «Бордерлайн» он назвал ее «наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм».

В июне артистка подала иск против Гришковца, потребовав взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, а также признать сведения, высказанные ответчиком, не соответствующими действительности и обязать его опровергнуть заявление в эфире «Дождя». В обращении подчеркивалось, что слова писателя «негативно повлияли на репутацию Земфиры, а также отношение к ней близких, друзей и поклонников». Кроме того, артистка заверяла, что по вине Гришковца стала «испытывать физические и моральные страдания».

По информации СМИ, «Дождь» был привлечен к иску в качестве третьего лица, так как певица хотела удаления видео с высказыванием писателя.

Публичные извинения

Еще в июне Гришковец опубликовал видео, где публично извинился перед певицей и признался, что был «категоричен и груб».

«Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и душевных мук, возможно, самой Земфиры и ее преданных поклонников», — сказал писатель в обращении на «Дожде».

Уже после отклонения иска певицы драматург предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что суд мог принять во внимание принесенные им извинения.

«Извинения я принес еще летом. Видеообращение записал на следующий день после подачи иска, выразил сожаление, что это вообще случилось. Не знаю, как это повлияло. Наверное, это могло повлиять на суд, судью — в том плане, что я не занимаю конфронтационную позицию и готов к диалогу. Как к этому отнеслась сама Земфира — не знаю. Был готов извиниться лично, но контактов не было», — сказал он.

В свою очередь представительница защиты Любимова отметила, что публичные извинения никак не повлияли на решение суда.

«Эти извинения не касались существа спора, он не признавал свою вину, а говорил простые и понятные вещи как мужчина, воспитанный человек», — объяснила она.

Адвокат также подчеркнула, что на данный момент не знает, почему суд отклонил иск. По ее словам, это станет известно позднее.

Сама Земфира и ее представители пока никак не комментировали отклонение иска.

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