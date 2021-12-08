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Культура

«Из-за недавней критики словил панику»: Денис Дорохов — о хейтерах, Милохине и новом шоу

Интервью комика Дениса Дорохова

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Денис Дорохов

Денис Дорохов

пресс-служба ТНТ
В декабре на ТНТ стартовало новое шоу «Я тебе не верю», в котором звездам-участникам приходится врать друг другу и отличать правду от неправды. В интервью «Газете.Ru» ведущий проекта — комик Денис Дорохов — рассказал об уникальности передачи, реакции на недавнюю массовую критику и знакомстве с блогером Даней Милохиным.

— В чем фишка «Я тебе не верю», которая сможет привлечь зрителей?

— Я думаю, что главная фишка в атмосфере. Как-то наши гости раскрепощаются, ведь все эти придумывания присущи детям, и наши гости на время шоу превращаются в неких детей. Сразу видно, как они радуются, что получилось обдурить кого-то, расстраиваются, когда их раскусили.

От самих съемок мы получили колоссальное удовольствие. У нас все было разделено на два этапа: сначала видео со мной, мы в течение недели снимали, причем я до того, как попасть на площадку, никогда не знал, что именно меня ждет, хотел сохранить чувства и эмоции. Второй этап — это съемки с гостями, там уже другая история. И контакт с моим соведущим (Азаматом Мусагалиевым — «Газета.Ru»), не основным, ведь основной это все-таки я, само собой. Мне приходилось его обучать мастерству ведения, он все-таки парень неопытный. И работа с гостями — тоже отдельная эпопея, все разные, нужно к каждому найти ключ, держать атмосферу.

— Как вы собираетесь проверять истории на правдивость?

— У нас хоть шоу и называется «Я тебе не верю», уж в этом плане мы нашим звездным гостям верим. Даже если они это придумывают, что ж, молодцы, начали играть заранее. Креатив всегда приветствуется.

— Есть ли у этого шоу аналоги — или оно оригинальное?

— Это полностью оригинальное шоу, ребята придумывали его в течение пяти лет. Скажу больше: из-за того, что оно очень долго готовилось, на технические вечеринки приглашались разные звезды, пробовались разные ведущие, часть каких-то конкурсов наглым образом украли из оригинала и выпустили на просторах Youtube. Это шоу-бизнес, дело такое. Тем не менее передача полностью оригинальная: со своей механикой, атмосферой, декорациями и непревзойденными ведущими.

— Думали ли вы поставить саундтреком одноименную песню Ирины Аллегровой и Григория Лепса?

— Конечно, наши креативные продюсеры думали про это. Но, думаю, гораздо интереснее будет, когда Григорий Лепс сам придет к нам — и исполнит песню сам. Мы его, конечно, ждем.

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Денис Дорохов

Денис Дорохов

пресс-служба ТНТ

— А вас самого когда-нибудь выручало вранье? Можете вспомнить такие случаи?

— Слукавлю, если скажу, что я не вру. Конечно, приходится. Но это такое вранье — невинное. Моя профессия актера изначально подразумевает некий обман, ведь я предстаю не тем, кем являюсь на самом деле.

Иногда говорю какие-то вещи в образе, это не значит, что я так думаю. Это все игра, некий обман.

Я больше склонен размышлять с позиции того, что это просто детская шалость, игра. Когда дело касается серьезных вещей, понятное дело, ты стараешься быть максимально честным — например, в семье. Хотя тоже бывают моменты, когда приходится что-то не договаривать. Не знаю, вранье это или нет. В принципе, иногда лучше соврать. Вот жена у меня спросит, как она выглядит, и если мне даже покажется, что, на мой взгляд, что-то не так, я никогда не скажу этого. Я скажу, что все хорошо! Не потому, что я такой классный муж, а потому что я потом выслушаю очень сильно.

— Соглашаясь на те или иные сцены, вы не видите в этом ничего зазорного, не ожидаете последствий?

— Понимаю, что у всех свое мнение, оно правильное, так и должно быть. Мой посыл: если я это делаю в рамках шоу, на сцене, не просто на улице, где меня сняла скрытая камера, то я это делаю только во имя какого-то творчества. Если мы говорим про юмор, то ради веселья: чтобы это посмешило и где-то заставило задуматься. И это не целиком моя история, ведь многое я делаю в рамках какого-то коллектива: команды «Камызяки», шоу «Однажды в России». Я не выделяю себя из этого: если что-то происходит, то это происходит в рамках шоу, которое хочет о чем-то поговорить, на что-то указать, что-то объяснить.

— Как относитесь к критике в соцсетях? Читаете ли комментарии?

— Если быть откровенным, то совсем недавно для меня был первый опыт массовой критики. Причем я не скажу, что ее было больше, поддерживающих сообщений тоже было много.

Но концентрация именно критики была большая, это впервые. Мне это, конечно, внутренне отдалось, я словил какую-то панику, потому что с этим раньше не сталкивался. Внутренне я всегда хотел думать, что то, чем я занимаюсь, нравится всем. Тут оказалось, что вообще не всем. Меня удивляло, что критика была очень странная, ничем не подпитанная. Иногда – просто чтобы вызвать мою реакцию. И если я отвечал, то люди говорили: «Братан, не переживай, это я так, чтобы ты обратил на меня внимание». Вот такое отношение меня больше всего пугает. Сейчас стараюсь просто на это все не реагировать.

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Денис Дорохов

Денис Дорохов

пресс-служба ТНТ

— Не могу не отметить милый тикток с Даней Милохиным, где вы играете женщину. Вы там чудесный. Расскажите об общении с Даней — какой он? И в чем, на ваш взгляд, секрет его популярности?

— Мы познакомились на съемках 20-летия GQ. Встретились там впервые, но создалось впечатление, что уже знаем друг друга, потому что и я слежу за его творчеством, и он, как оказалось, за моим. Очень душевный молодой парень, мне показалось, со внутренним стержнем, который в целом тоже пытается нести позитив. Есть в нем какая-то добрая искра, мы поймали общую волну. Это было круто, мне он очень понравился как человек.

— Что для вас TikTok? Развлечение или работа?

— Это классно, что моя работа имеет такое отражение. Ведь в тренды входит то, что нравится людям. Мне очень приятно, что то, чем я занимаюсь, нравится людям, находит у них какой-то отклик.

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