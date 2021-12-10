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Культура

Плейлист недели: Басков и Милохин, Crazy Frog, ABBA, Noize MC

Лягушонок Crazy Frog вернулся из 2000-х с песней «Tricky»

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Кадр из клипы Дани Милохина и Николая Баскова «Дико влюблены» (2021)

Кадр из клипы Дани Милохина и Николая Баскова «Дико влюблены» (2021)

Dream Team House
Рождественский клип группы ABBA «Little things», первая за 11 лет песня «легенды рингтонов» Crazy Frog, саундтрек Noize MC к сериалу про русский рэп, новый фит Дани Милохина и Николая Баскова: «Газета.Ru» рассказывает о музыкальных премьерах этой недели.

LP — «Conversation»

Исполнительница и автор песен LP выпустила альбом «Church» на лейбле Dine Alone Records. Параллельно с релизом она опубликовала клип на композицию «Conversation», снятый Стивеном Шофилдом. Песня посвящена конфликту, который героиня намерена решить с помощью разговора: «Давай поговорим. Я знаю, что тебе действительно не все равно, как и мне».

ABBA — «Little Things»

Шведская поп-группа ABBA представила клип на рождественскую песню «Little Things» из альбома «Voyage». Главные роли в видео исполнили дети, которые решили организовать концерт с песнями коллектива. По словам музыкантов, вырученные с продажи сингла средства будут перечислены в Детский фонд ООН.

Crazy Frog – «Tricky»

Crazy Frog вернулся из начала 2000-х с треком «Tricky». Песня представляет собой мэшап треков «It's Tricky» рэпера Run-DMC и «M to the B» певицы Millie B. Последний принес популярность тиктокерше Белле Порч, которая снимала под него липсинки.

Николай Басков и Даня Милохин — «Дико влюблены»

Поп-исполнитель Николай Басков и тиктокер Даня Милохин записали песню «Дико влюблены» (их первым фитом был трек «Дико тусим»). За первые сутки клип набрал более 1,5 млн просмотров на YouTube. В ролике снялись блогеры и фигуристка Евгения Медведева, с которой Милохин выступает в паре на шоу «Ледниковый период». Премьера песни состоялась на дне рождения Дани — 6 декабря ему исполнилось 20 лет.

Noize MC — «Сопротивление воздуха»

Рэпер Noize MC показал клип на новую песню «Сопротивление воздуха» из своего десятого альбома «Выход в город». Композиция вошла в саундтрек сериала «Солдаут», посвященного русскому рэпу.

«Я сочинил этот трек для сцены сериала «Солдаут», где главный герой, молодой рэпер, пытается сочинить текст под очень непростой в ритмическом плане инструментал от рок-группы, с которой он начал сотрудничать. Ему никак не удается попасть в бит, он просит упростить музыку, но рокеры не соглашаются», — написал Noize MC в комментариях к клипу на YouTube.

Billie Eilish – «Male Fantasy»

Клип на песню «Male Fantasy» Билли Айлиш сняла и смонтировала сама. В ролике она тревожно ходит по квартире, переживая по сюжету расставание с любимым человеком. Сама песня «Male Fantasy» вышла еще летом во втором альбоме певицы «Happier Than Ever». Брат и творческий партнер Айлиш Финнеас О'Коннел в интервью Rolling Stone заявил, что исполнительница уже начала работу над третьим альбомом.

Граймс – «Player of Games»

Канадская певица Граймс выпустила композицию «Player of Games», в которой, по мнению поклонников, спела о причинах расставания с основателем Tesla и Space X Илоном Маском. «Уплывай в холодный космический простор. Даже любовью тебя не удержать», – поет Граймс. Знаменитости расстались в сентябре этого года, у них есть годовалый сын по имени X Æ A-Xii (Экс Эш Эй-Твелв).

Lina Lee & Ваня Дмитриенко – «Ты со мной»

Фрешмены Ваня Дмитриенко и Lina Lee показали чувственное видео к песне «Ты со мной». Ранее 16-летний Дмитриенко, прославившийся благодаря треку «Венера-Юпитер», вдохновился исполнением Лины в TikTok и предложил записать фит.

«Популярный трек в сети «Ты со мной» вошел в альбом «По приколу» певицы Lina Lee, но в другой интерпретации и под оригинальным названием «Все равно», – говорится в описании клипа на YouTube. – Песня уже вошла в ТОП-10 треков за 2021 год на платформе TikTok».

Ic3peak & Оливер Сайкс – «Vampir»

Дуэт Ic3peak и вокалист Bring Me the Horizon Оливер Сайкс выпустили мрачный трек «Vampir». Это первая новая песня Ic3peak после выхода альбома «До свидания» в прошлом году.

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