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Культура

«Кризис в отношениях»: что известно о разводе Лепса с женой

Адвокат Шаплыковой подтвердила развод экс-танцовщицы с Лепсом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Эстрадный певец Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Как сообщила адвокат бывшей танцовщицы, инициатором разрыва стала Шаплыкова. Причиной стал кризис в отношениях, при этом разойтись супруги намерены мирно и остаются в добрых отношениях.

Супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод, сообщает StarHit. Как следует из карточки о судебном деле, документы о расторжении брака были поданы Шаплыковой 16 ноября. Следующее судебное заседание назначено на 20 декабря.

По информации издания, Лепс и Шаплыкова приняли решение развестись мирно и не придавать этому лишней огласки – «не делить имущество и не выяснять публично отношения», а также бесконфликтно урегулировать вопросы, касающиеся детей.

При этом обе стороны дают противоречивую информацию о готовящемся разводе. PR-директор Лепса Владимир Урюпин заявил «360», что не комментирует «слухи», тогда как адвокат Шаплыковой Оксана Якимова сообщила, что решение о разводе супруги приняли обоюдно и остаются в добрых отношениях.

Говоря о причинах расставания, Якимова предположила, что этому послужил «определенный кризис в отношениях».

«Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди,

может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе.

Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо», – приводит слова Якимовой StarHit.

Как предполагают пользователи соцсетей, намек на расставание Шаплыкова могла сделать в Instagram, где в последнее время публиковала посты о переосмыслении ценностей. В частности, под одной из фотографией она написала: «К 50-ти ты замедляешься и начинаешь смотреть не вперед, а внутрь себя <...> Это тот возраст, когда у тебя есть сложившиеся ценности, которые ты уже никогда не поменяешь и не предашь. Время, когда ты понимаешь смысл фразы «Что ни делается, все к лучшему».

Последнюю совместную фотографию с мужем Шаплыкова опубликовала 16 июля, поздравив его с днем рождения. Судя по недавним постам, она находится за границей – на Мальдивах.

История брака

Шаплыкова с детства занималась хореографией и мечтала заниматься танцами. В дальнейшем она стала танцовщицей балета Лаймы Вайкуле, а впервые встретилась с Лепсом на дне рождения своей наставницы в 2000-м. На момент знакомства Шаплыковой было 29 лет, певцу – 39.

Тогда, по признанию Шаплыковой, Лепс подошел к ней и предложил стать его женой, но та отшутилась, поинтересовавшись у него наличием московской прописки (танцовщица тогда являлась гражданкой Украины, а у Лепса московской прописки не было), и отказала. Кроме этого, у девушки в тот момент был молодой человек.

Лепс начал ухаживать за балериной. Как вспоминала Шаплыкова, в один день у нее было плохое настроение – ее спутник часто уезжал в командировки, а она оставалась дома. В это время в очередной раз позвонил Лепс, и танцовщица решила с ним встретиться и выпить чай, что стало «первым шагом к сближению».

Пара официально узаконила отношения только в 2002-м. В том же году у Лепса и Шаплыковой родился первенец – дочь Ева. Танцовщица ушла в декретный отпуск и закончила карьеру, посвятив себя семье. Спустя пять лет она родила вторую дочь, Николь. А в 2010-м на свет появился сын Иван.

У Лепса, кроме детей от Шаплыковой, есть 36-летняя дочь Инга, рожденная в браке со Светланой Дубинской. Инга Лепсверидзе получила актерское образование в Великобритании и США.

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