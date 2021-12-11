«Люди ищут любовь в тех, кто отличается от них самих»

10 декабря в России стартовала романтическая комедия «Мой любимый враг» — о противостоянии двух карьеристов, которые испытывают друг к другу противоречивые чувства. В интервью «Газете.Ru» исполнители главных ролей Люси Хейл и Остин Стоуэлл рассказали о съемках, отношении к ромкомам и обманчивости первого впечатления.

— При просмотре фильма сложно избавиться от ощущения, что это современная интерпретация «Гордости и предубеждения» Джейн Остин, ведь противостояние ваших героев, Люси и Джошуа, чем-то похоже на отношения Элизабет Беннет и мистера Дарси. А какие эмоции, ассоциации сценарий вызвал у вас?

Люси Хейл: Я люблю ромкомы, так как мне приятно думать, что история окончится хэппи-эндом — все по канону. Когда я только прочла сценарий, меня привлекла сама история, а также то, что в ней много юмора. И передо мной сразу возникли образы этих персонажей.

Я ранее читала книгу «Мой любимый враг» Салли Торн, на основе которой снят фильм, и могу представить, сколько труда ушло на то, чтобы адаптировать текст под сценарий и в должной мере отдать дань уважения автору этой истории. Кроме того, роман Салли Торн напомнил мне сюжеты других любимых ромкомов, на которых я выросла. Так что можно сказать, что изначально меня вдохновил сам текст книги. И, конечно, я очень обрадовалась возможности воплотить на экране свою версию Люси.

А уже затем я узнала, что буду сниматься вместе с Остином — и это было так здорово! Мы с ним были знакомы еще до этого, не в первый раз работаем вместе (актеры снимались вместе в триллере «Остров фантазий» — «Газета.Ru»). Еще с прошлых совместных съемок у меня сохранились приятные воспоминания, поэтому я решила участвовать в проекте, чтобы снова получить заряд эмоций. В итоге у нас получилось — съемки прошли прекрасно.

Остин Стоуэлл: Я бы перечислил те же причины, что и Люси.

Правда, сам я прежде ни разу не снимался в ромкомах и, честно говоря, даже несколько раз отклонял подобные предложения — в тех сценариях персонажи вели себя неестественно, чересчур наигранно.

В нашем проекте меня главным образом привлекло то, как развиваются герои, а также их противоречивое поведение: они не говорят друг другу, что думают, ведут себя наперекор своим чувствам. Со стороны кажется, что наши герои Люси и Джошуа как бы играют друг с другом, но в действительности они уязвимы внутри. В них бурлят настоящие эмоции, которые они стараются скрыть друг от друга, что соответствует духу романтической комедии.

close 100% Люси Хейл и Остин Стоуэлл в фильме «Мой любимый враг» (2021) BCDF Pictures

— Каково вам было снова работать вместе, но уже в другом жанре? И какие впечатления остались у вас от съемок у режиссера Питера Хатчингса?

Хейл: О, Питер просто замечательный! И что ценно, у него есть четкое видение того, как будет выглядеть история. При этом он оставлял нам с Остином возможность для самовыражения, поскольку в фильмах этого жанра важна химия между партнерами. К счастью, я играла в паре с Остином — я хорошо знаю его в реальной жизни, с ним приятно работать в кадре. Мне кажется, между актерами должно быть некое взаимное притяжение, чтобы достоверно передать чувства на экране.

Вместе с ним я чувствовала себя расслабленной, могла подурачиться, поэкспериментировать.

В этом смысле Питер — просто замечательный, с ним очень легко работать. В общем, съемки больше напоминали игру, поскольку режиссер давал нам много простора для осуществления наших замыслов.

— В начале фильма Люси цитирует «Макбета»: «Добра и зла неразличимы грани». И действительно — ее отношения с Джошуа напоминают драму в духе Шекспира. К счастью, впоследствии ваши герои становятся парой. Скажите, а в реальной жизни вы согласны с тем, что первое впечатление самое верное — или же, напротив, вам ближе фраза «от ненависти до любви»?

Стоуэлл: Я бы сказал, что мой герой Джошуа — совсем не тот человек, о котором стоит судить по внешности. С виду он кажется холодным трудоголиком, которого не особо волнуют общение или досуг. Складывается впечатление, что у него довольно скучная и обыденная жизнь. Но это все потому, что он внутренне очень уязвим. Он как бы находится в защитной позиции, поскольку испытывает влечение к своей коллеге. Джошуа немногое знает о том, какая Люси в жизни, поэтому он тихо скрывает свои чувства к ней. И, да, он скорее предпочтет наказывать себя, чем рискнуть сделать шаг навстречу и все испортить.

close 100% Люси Хейл в фильме «Мой любимый враг» (2021) BCDF Pictures

— Можно ли в таком случае сказать, что противоположности притягиваются? Все-таки ваши герои очень отличаются друг от друга по характеру.

Хейл: Со стороны они кажутся разными. Люси — девушка, которая умеет ладить с людьми, а Джошуа поступает с окружающими так, как они того заслуживают. И я думаю, именно это является причиной, по которой он привлекает Люси. В нем есть качества, которые ей хотелось бы иметь самой. Люси мечтает не запариваться, не зависеть от одобрения окружающих.

Хотя когда нам кто-то нравится, на самом деле нас также привлекают качества, которые уже есть в нас самих.

Мы как бы узнаем себя в этих людях. Если говорить о Люси и Джошуа, то, в конце концов, они понимают, что между ними гораздо больше общего, чем казалось на первый взгляд. Правда, это они обнаруживают не сразу, а ближе к финалу фильма. Думаю, наши герои все-таки похожи. Джошуа и Люси — оба профессионалы своего дела, им нравится то, что они делают. У них есть общие черты, но, впрочем, даже не знаю.

Противоположности притягиваются, Остин (смеется)? А то я теперь не уверена...

Стоуэлл: Вне сомнений! Я думаю, что многие люди находят себе партнера, который отличается от них самих. Это позволяет им сохранять гармонию в паре, создавать баланс. Если один из партнеров сдерживает свои тревожные чувства, а другой, напротив, обладает легким жизнелюбивым характером, то эти черты не только вызывают у них обоюдное восхищение, но и позволяют им уравновешивать друг друга. И я абсолютно уверен, что Люси и Джошуа — именно такая пара. Когда они смотрят друг на друга, они понемногу учатся.