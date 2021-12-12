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Культура

«Такого еще никто не делал»: как Imanbek записывал звук атома на АЭС

Интервью с диджеем Imanbek — о съемках фильма на АЭС и жизни после получения «Грэмми»

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Обладатель «Грэмми» Imanbek (Иманбек Зейкенов) принял участие в съемках документального фильма компании A4Origin о природе звука. С помощью специального оборудования команда записала звучание атома на Ленинградской АЭС – этот материал войдет в новый трек Иманбека. Музыкант встретился с корреспондентом «Газеты.Ru» на атомной электростанции и рассказал о работе над этим проектом, недавних коллаборациях с LP и Ритой Орой, сотрудничестве с Моргенштерном и планах на фит с Даней Милохиным.

— Не было ли вам страшно сниматься на таком объекте?

— Мне было не страшно сниматься на АЭС — наоборот, интересно. Конечно, когда уже оставался один день до съемок, было немного не по себе. Но потом я успокоился, потому что здесь несколько уровней защиты и все нормально, безопасно.

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Компания A4Origin

— Что чувствовали, когда ходили по крышке ядерного реактора?

— Когда меня попросили пойти в центр, я, конечно же, испытывал некий страх. Но в итоге собрался и сделал это — впечатления просто непередаваемые! Это мой первый такой опыт!

— Какой у вас показатель датчика радиации? Максимальное значение в сутки — 100 микрозиверт.

— Сейчас 22, а когда я сюда пришел, было два или три.

— Не боитесь ли вы что-то здесь уронить? Нам сказали, что, если что-то уронишь на пол — вещь должна остаться на станции.

— Правда? Я не знал. Берегите свой ноутбук, аккуратно!

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Компания A4Origin

— Сюда нельзя проносить телефон. Как вы проводите целый день без связи?

— Вообще изи. Я сильно не привязан к телефону. А в рабочих вопросах мне помогает менеджер, поэтому мне не нужно всегда быть на связи.

— Почему вы согласились на предложение A4Origin об участии в этом проекте?

— Меня всегда интересовал звук, поэтому, когда продюсер Алексей Манос и режиссер Александр Вершинин пригласили меня стать частью проекта, я сразу согласился. Ведь на сегодняшний день такого еще никто не делал — это уникальная и необычная история. Конечно, я чувствую гордость за участие в создании первого фильма о звуке. Если не считать документалки обо мне, то я в первый раз участвую в производстве фильма.

— Как вы поняли цель этого фильма?

— Чтобы люди понимали, что такое звук и как он влияет на нас. Какое неочевидное, но колоссальное место он занимает в наших жизнях.

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Компания A4Origin

— Расскажите подробнее о треке, который вы сделаете по итогам этой поездки.

— Мы запишем звук атома с помощью специального оборудования, чтобы в дальнейшем сделать из этого материала трек. О нем пока ничего не могу сказать — услышите позже.

– В фильме герои будут отвечать на вопрос «Что такое звук». А что такое звук для вас?

– Для меня — как для музыкального продюсера — это особенная составляющая жизни, через которую я выражаю себя и в которой сам себя нахожу. Звук влияет на настроение, а от него очень многое зависит в жизни.

– Как вы начали интересоваться танцевальной музыкой и делать ее, если не ходили по ночным клубам?

– Я, конечно же, тусовался, но в собственном формате, с друзьями. Танцевальную музыку всегда слушал и уважал. Кстати, я пишу разную музыку – от рэпа до рока. В моем его понимании.

– Известно, что Дэвид Гетта сам вам написал с предложением о коллабе. В основном вам пишут — или вы сами обращаетесь к артистам?

– Всегда по-разному, нет какого-то правила. И мне пишут, и я предлагаю кому-то, с кем есть желание посотрудничать. Мой менеджмент тоже активно занимается общением по поводу коллабораций.

– Какими из последних работ особенно гордитесь?

— Мне очень нравится наш трек с LP и EP c Ритой Орой.

– Расскажите о ближайших планах по коллаборациям с артистами.

– В самое ближайшее время выходит совместный трек с рэпером из США Lil Xan, а также планируется коллаборация с Wiz Khalifa, которую мы уже сделали, но дата релиза еще не выбрана.

– Вы говорили, что мечтаете о фите с Селеной Гомес. Пробовали ей написать?

– Я не писал ей. По крайней мере, еще не писал, но все может быть.

– Как вам сотрудничество с Моргенштерном? Согласились бы еще с ним поработать?

– У нас очень удачный релиз был, который принес нам первое место в стриминг-чартах и продажах песни. Это большой результат и очень интересный проект. Я бы еще поработал с Алишером, так как он реально профи в своем деле и жанре, а его образ заточен именно для его аудитории и его стиля.

– Как вы реагируете на хейт в адрес Моргенштерна?

– Реакция на него среди моих фанатов, возможно, была не самая лучшая. Но это очень креативный и по-настоящему международный релиз, ведь там участвует еще и Fetty Wap. В жизни Алишер абсолютно нормальный и приветливый человек без каких-либо проблем, мне было приятно с ним познакомиться и общаться.

– А с хейтом и критикой в свой адрес сталкивались? Как удается не принимать это близко к сердцу?

– Конечно, бывает критика и хейт, но я воспринимаю это спокойно, хоть это не всегда приятно. Без хейтеров, к сожалению, в современности уже никуда, они есть у всех.

– В этом году вы стали лауреатом «Грэмми», но статуэтка пришла на полгода позже. Как вы отметили ее получение?

– Отмечали мы это в Москве на вечеринке, которую устроил мой лейбл Effective Records по этому поводу. Было много гостей и коллег по музыкальному цеху, ярко отметили. Статуэтка уже у меня дома в Аксу.

– Вы живете в Аксу постоянно?

– Да, я живу в родном городе Аксу, мне тут очень нравится, переезжать не планирую. Павлодар и Аксу — очень родные и комфортные города для жизни, мне тут всего хватает, здесь моя семья и друзья. В Москву я могу в любой момент полететь по делам, проблем с этим нет.

– Раньше вы работали на железной дороге. Как изменился ваш график после обретения популярности?

– Могу с уверенностью сказать: работа на железной дороге была именно технической в полном понимании этого слова. Музыка для меня – не работа, а образ жизни, так что график достаточно свободный по сравнению с ЖД. Я и моя команда стараемся планировать время так, чтобы находится в комфортном для жизни ритме. Бывают, конечно, исключения и очень сложные по логистике и расписанию ситуации, но я к этому привык. Гастроли, съемки, встречи, работа в студиях — вот что действительно появилось как нечто новое, чего я никогда не представлял себе и не планировал.

– Общаетесь ли вы с бывшими коллегами по ЖД?

– Крайне редко, повода нет.

– А собираетесь со старыми друзьями в родном городе играть и петь под гитару?

– Да, я играю, когда гитара под рукой и настроение соответствующее. Песен в моем гитарном репертуаре очень много — от военных до веселых шутейных и дворовых.

– Есть ли у вас планы снять клип или фильм в Казахстане?

– Планы есть, мы уже начали готовить съемку клипа в Казахстане на один из будущих треков. Пока точно не утверждено, но это случится в 2022-м однозначно. Насчет фильма тоже есть наработки: документальный фильм обо мне уже снят и находится в монтаже. А насчет художественного — пока есть только идея, но мы ее активно обсуждаем. Я не люблю торопиться.

– Вместо вас на концертах иногда выступает другой человек в маске. Как часто это происходит и не влияет ли на посещаемость?

— Если честно, то не так часто вместо меня выступает другой человек. Сейчас я уже сам в основном играю, так как начал вникать в суть диджеинга, мне начало это нравиться. Решение с маской было больше техническим и временным, теперь время маски уже прошло.

– Говорили ли фанаты, что хотели бы видеть на концертах именно вас?

– Фанаты, конечно, иногда писали мне, что лучше бы я сам выступил вместо человека в маске в их городе. Но это чаще выглядело как пожелание, а не как расстройство и жалоба. Мне повезло в том, что мои фанаты — понимающие люди. Они знают, что, если бы я мог, то выступал бы сам. На качестве выступления это не отражается, так как музыку и шоу всегда готовлю я.

– Почему вы неактивно ведете TikTok? Даня Милохин же советовал вам продвигать там треки и биты. Хотели бы записать что-то с ним?

– С Даней мы, в принципе, уже договорились о коллаборации. Я уверен, что сделаем что-нибудь в следующем году. Он очень крут в том, что делает. А я не фанат активностей в TikTok, так как именно снимать что-то и выкладывать — не мое. Я сижу в нем именно как пользователь, но не как ярый креатор.

@imanbekofficial

##grammy @effective_records

оригинальный звук - Imanbek

– Сейчас у музыкантов есть возможность выстрелить благодаря интернету. Но ведь талантливых много — столько, наверное, не нужно на рынке. Как вы считаете, велика ли возможность начинающим битмейкерам и диджеям выйти на рынок и иметь клиентов?

– Конечно, велика — я же стал именно таким примером. Надо не стесняться, а действовать и выражать себя, если есть к этому интерес и желание.

– Вопрос от моего племянника, который пишет биты: какое оборудование вы бы посоветовали новичкам?

– У меня небольшой опыт именно в работе с оборудованием, так как я пишу все в ноутбуке. По сути, хорошие студийные мониторы и ноутбук — это и есть все, что я использую. Я бы начал с мощного компьютера и хорошей звуковой системы или хотя бы с хороших наушников.

– Можно ли новичкам при первых работах использовать готовые музыкальные фрагменты или лучше сразу прокачивать навык написания музыки?

– Какого-то конкретного рецепта и правила нет — можно и нужно использовать все, что помогает вам достичь результата в реализации вашей идеи. Готовые фрагменты часто облегчают поиск правильного творческого решения. Но и оригинальные звуки и приемы надо уметь находить и создавать.

– Что важнее: кайфовать от процесса и, возможно, не достичь большого успеха, или иметь цель и выгрызать ее изо всех сил?

– В моем случае — кайфовать.

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