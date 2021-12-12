Сокуров против Путина, обращение Моргенштерна к СК, ответ мужа Шульман Оксимирону

Полемика между режиссером Александром Сокуровым и президентом Владимиром Путиным об устройстве России, последний выпуск «Голоса» с Александром Градским, а также песня Моргенштерна «Домой» с обращением к главе СК Александру Бастрыкину: «Газета.Ru» рассказывает о новостях культуры и шоу-бизнеса, которые вы могли пропустить на этой неделе.

Сокуров вступил в политическую дискуссию с Путиным

Режиссер Александр Сокуров вступил в полемику с президентом России Владимиром Путиным на заседании СПЧ. Он сказал главе государства, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. В ответ Путин заявил, что в России никто не хочет сепаратизма.

«Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил он Сокурова и заявил, что поднимать такие вопросы непозволительно.

Позднее Сокуров сказал, что глава государства не смог вникнуть в его слова во время спора. Также режиссер признал, что пожалел о дискуссии. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить высказывания Сокурова на экстремизм.

Моргенштерн спел об отъезде из России

Рэпер Алишер Моргенштерн выпустил новый видеоклип после своего отъезда из России. Ранее музыкант покинул страну — предположительно, в связи с обвинениями в торговле наркотиками через социальные сети, которые высказал глава СК Александр Бастрыкин. В песне «Домой» Моргенштерн поет об отъезде из России и отвечает на заявление Бастрыкина: «Я в соцсетях торгую лишь [лицом]».

Муж Шульман не увидел оскорбления супруги в треке Оксимирона

Муж политолога Екатерины Шульман — литературовед Михаил Шульман — разобрал текст трека Оксимирона «Агент». В нем рэпер назвал Шульман «сексапильной милфой».

«Знай, Джей Ло — тупо в урну, заберите Уму Турман. Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман», — зачитал рэпер.

По мнению литературоведа, в песне нет оскорбления его супруги, поскольку слово «милфа» — одно из качеств медийного образа Екатерины, который не имеет отношения к ее личности. Сама Шульман, по сути, отказалась комментировать панч Оксимирона.

Вышел последний выпуск «Голоса» с Градским

Первый канал 10 декабря показал последний выпуск шоу «Голос» с участием Александра Градского. В десятом эпизоде передачи по одному участнику из каждой тройки конкурсантов вышли в четвертьфинал. Композитор скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Согласно СМИ, причиной смерти стал инфаркт.

Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2021 года

Фильм «Куда ты идешь, Аида?» боснийского режиссера Ясмилы Жбанич получил главную награду Европейской киноакадемии. Лучшей актрисой стала сербка Ясна Джуричич, которая сыграла главную роль в фильме-победителе. Лучшим актером признан Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец». Норвежка Эмиральд Феннел получила приз за лучшую комедию «Девушка, подающая надежды». В номинации «Лучшая мужская роль» участвовал Юра Борисов за «Купе номер шесть», а за «Лучший дебют» боролся «Китобой» Филиппа Юрьева, но россияне остались без наград. Режиссер монтажа российской драмы «Разжимая кулаки» Мухарам Кабулова получила награду за выдающееся мастерство.

Noize MC представит новый альбом на NFT-выставке

Рэпер Noize MC и Universal Music Russia проведут выставку NFT-работ к выходу нового альбома. Выставка со свободным входом будет проходить с 12 по 19 декабря в Доме творчества Переделкино. Кроме NFT-работ исполнителя, гости смогут ознакомиться с фрагментами новых песен из его десятого альбома «Выход в город», релиз полной версии которого запланирован на 17 декабря. Первая часть альбома, состоящая из 10 композиций, была представлена 19 ноября.

«ВКонтакте» запустила ленту с новостями корейской поп-культуры

В соцсети «ВКонтакте» появилась тематическая лента для фанатов кей-поп-исполнителей, в которой ежедневно появляются новости индустрии.

«Благодаря активности авторов интерес к жанру растет. За последние несколько месяцев на платформе «VK Музыка» K-pop стали слушать чаще на 38%. Также в этом году группа BTS возглавила список самых обсуждаемых музыкантов в постах и комментариях «ВКонтакте», — говорится в сообщении соцсети.

Новая лента доступна на главной вкладке приложения среди тематических лент, а также по отдельной ссылке.

В Москве вручили литературную премию «Большая книга»

Писатель Леонид Юзефович на церемонии в Доме Пашкова удостоился национальной литературной премии «Большая книга» за роман «Филэллин». В качестве приза автор получит 3 млн рублей. Ранее он получал эту премию за книгу «Зимняя дорога». На втором месте оказалась работа Майи Кучерской «Лесков: Прозеванный гений» – биография писателя Николая Лескова. Ей достанутся 1,5 млн руб. За третье место с книгой «Вечная мерзлота» автор Виктор Ремизов получит 1 млн руб.