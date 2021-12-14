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Культура

«Стараюсь не смотреть на «Детское Евровидение» как на политический конкурс»

Интервью с певицей Таней Меженцевой — участницей «Детского Евровидения — 2021» от России

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личный архив Тани Меженцевой
19 декабря в Париже состоится «Детское Евровидение — 2021». Россию на конкурсе представит певица Таня Меженцева — она выступит с песней «Mon Ami». В интервью «Газете.Ru» 12-летняя исполнительница рассказала о подготовке к конкурсу, активности в соцсетях, путешествиях, дружбе и мечтах на будущее.

— Таня, поздравляю тебя с участием в «Детском Евровидении»! Расскажи, как проходит твоя подготовка к выступлению? И вообще — как устроен твой ежедневный график?

— Спасибо! На самом деле, так как я учусь в школе, приходится совмещать уроки с репетициями. Пока на первом месте уроки в школе, а потом уже тренировки и репетиции. Чем ближе к конкурсу, тем плотнее становится график прогонов выступления.

— Что для тебя значит представлять Россию на песенном конкурсе?

— Для меня большая честь представлять Россию на таком важном конкурсе. И, конечно, я была в шоке, когда узнала, что прохожу: было безумно неожиданно и приятно.

— Как проходил национальный отбор, подружилась ли с кем-то из конкурентов?

— На самом деле, мы довольно редко пересекались — у всех был очень насыщенный график, поэтому возможности подружиться с кем-то не было. Но мне очень понравились их песни и номера: они все были очень разные, и каждая была хороша по-своему.

— «Mon Ami», с которой ты выступишь на конкурсе, — о чем эта песня лично для тебя?

— Эта песня про то, что надо быть добрее друг к другу. Нужно уметь ценить дружбу и каждый момент, проведенный с нашими близкими.

— Довольно часто талантливые люди сталкиваются со множеством трудностей на пути к мечте — мир шоу-бизнеса бывает очень жесток и несправедлив, даже к совсем юным дарованиям. Скажи, как ты переживаешь неудачи и критику в свой адрес?

— Я придерживаюсь мнения, что обоснованная критика — это нормально. Спокойно отношусь к тому, что кому-то не нравится моя музыка. Главное, я знаю, что меня поддерживают моя семья и друзья. А то, что я выиграла национальный отбор, говорит о том, что мое творчество нравится людям. У всех очень разные вкусы, и, конечно, творчество не может нравиться всем.

— О «Евровидении» говорят как о политизированном конкурсе, при этом его жюри учитывает не только вокальные данные, но также имидж участника. Как считаешь, что выделяет тебя на фоне остальных претендентов?

— Я стараюсь не смотреть на «Детское Евровидение» как на политический конкурс. Для меня самое важное — хорошо выступить и исполнить свою песню, а в остальном решать членам жюри и зрителям. На мой взгляд, меня выделяет моя песня: она максимально яркая, позитивная и подвижная. Надеюсь, она придется зрителям и жюри по нраву — и они оценят меня по достоинству.

— Наверняка, вокруг тебя много музыкально одаренных ровесников. Скажи, как ты сама определяешь, что такое талант? И считаешь ли ты себя талантливой?

— Конечно, одаренных детей очень много, но, на мой взгляд, талант — не только удача. Недостаточно родиться «одаренным», чтобы добиться успеха, важен тяжелый труд: часы репетиций, занятий у педагогов по вокалу, а также хореографов и так далее. Поэтому считаю, что преданность своему делу и готовность работать — важный аспект таланта, без которого вряд ли что-то получится.

— Какой твой любимый музыкальный инструмент?

— Я уже умею играть на пианино, но мечтаю научиться играть еще и на скрипке: этот инструмент очень сложно освоить, однако он невероятно красивый.

— Есть ли у тебя планы в будущем основать свою музыкальную группу -— или же ты предпочитаешь выступать соло? В каком жанре тебе больше всего нравится исполнять песни?

— Наверное, по моей песне заметно, что мне очень нравится поп-музыка — думаю, в этом жанре я и буду развиваться в дальнейшем. В будущем я планирую продолжать петь сольно.

— Для многих детей родители — образцы для подражания. Но если говорить о творчестве, то кто из музыкальных исполнителей твой кумир и источник вдохновения? С кем из российских или зарубежных исполнителей ты хотела бы спеть дуэтом?

— Кумиров у меня как таковых нет: я предпочитаю не «фанатеть» по артистам, а учиться у них чему-то новому. Но мне очень нравится творчество американской певицы Арианы Гранде. Было бы здорово исполнить с ней ее авторскую песню «No Tears Left To Cry»!

— Как я слышала, ты занимаешься вокалом с Kosta и в музыкальной академии Игоря Крутого. Скажи, обучение проходит в удовольствие или иногда бывает, что ощущаешь давление родных из-за завышенных ожиданий?

— Я не занимаюсь в Академии Игоря Крутого, но занимаюсь с одним из педагогов Академии. Обучение и участие в таких мероприятиях — целиком и полностью мое желание и мой выбор, а мои родители меня в нем поддерживают. Если говорить об ожиданиях, то мы отталкиваемся от того, что я ожидаю от себя: я довольно амбициозный человек и сама стараюсь сделать так, чтобы каждое выступление прошло идеально. Конечно, от постоянных тренировок и репетиций иногда устаешь, но я уверена, результат того стоит.

Мне безумно нравится выступать на конкурсах, потому что — помимо драйва и здорового соревновательного духа — у меня есть возможность познакомиться с новыми людьми и завести новых друзей. И, конечно, научиться чему-то новому.

— Какой бы совет ты дала талантливым новичкам, которые стремятся повторить твои успехи? И что тебя мотивирует?

— Главный совет — верить в себя, работать, трудиться и не лениться, даже когда очень устал. И, конечно, найти что-то, что тебя мотивирует: для меня это любовь близких, семья, хорошая музыка и домашние питомцы.

— Помимо музыки, ты активно занимаешься блоггингом. Судя по Youtube и Instagram, над контентом для платформ на русском и английском языках работает пиар-команда. В то же время у тебя есть аккаунты в TikTok и Likee, которые, по-видимому, ты ведешь сама. Какая из перечисленным платформ твоя любимая — и почему?

— Не могу сказать, что у меня есть любимая платформа, но я и правда предпочитаю вести TikTok и Likee самостоятельно. В этих приложениях сидят мои сверстники и друзья, поэтому общаться в них особенно интересно: мы вместе следим за трендами, снимаем видео и не только.

— У тебя довольно живой аккаунт в Likee — 100 тыс. подписчиков. Расскажи о своих источниках вдохновения: как ты придумываешь контент, сюжеты?

— Меня вдохновляет моя жизнь: стараюсь чередовать музыкальный контент с видео про свои приключения. Так в профиле появляются видео с моими распевками и репетициями, а также влоги из путешествий: например, видео с зиплайна в Сочи. Кроме того, я часто снимаю видео из своей повседневной жизни и танцы — в Likee очень лояльная аудитория, которая в большинстве своем состоит из моих сверстников. Мне очень легко с ними общаться, они очень позитивные и готовы поддержать любое творчество.

— За кем следишь из блогеров, лайкеров и тиктокеров? Какого рода видео тебе нравится смотреть: косметика, прически, танцы, путешествия, животные?

— На самом деле, моя лента в Likee и TikTok состоит в основном из смешных видео с котиками (смеется). У меня не хватает времени следить за блогерами пристально, поэтому не могу назвать имен.

— По формату Likee очень напоминает Snapchat и Tiktok. Расскажи, почему тебя привлекла именно эта платформа — и что значит для тебя общение с подписчиками?

— Likee отличает очень позитивное сообщество: как я уже сказала, здесь сидят ребята, с которыми мне интересно общаться, которые с удовольствием смотрят мои видео. Мы с ними как семья. С подписчиками я максимально откровенна: снимала даже видео о том, как вырываю свой молочный зуб (смеется). К счастью, в Likee ценят любой креатив и самовыражение, поэтому мне нравится общаться с людьми, которые понимают и любят мою креативность. В Likee нет необходимость быть «крутым» или «хайповым», потому что сообщество создают сами создатели контента — достаточно быть собой.

— В Likee ты как-то примеряла спецэффекты из кино с Марго Робби… Если говорить о женских образах, то есть ли у тебя любимая героиня, с которой ты себя ассоциируешь? Может, из мультфильма, кино, компьютерной игры или литературы.

— Рапунцель! Обожаю ее.

— Любишь ли ты читать, посещать выставки, театр? И какие произведения, спектакли тебе понравились больше всего?

— Меня вдохновляет научно-популярная литература! Из самых интересных выставок — однажды я попала на выставку Ван Гога в Нью-Йорке, и это было просто незабываемо! А перед Новым годом традиционно собираюсь посетить балет «Щелкунчик» в Большом Театре. Искусство играет огромную роль в моей жизни, поэтому я очень рада, что у меня есть возможность посещать такие культовые мероприятия.

— Ты ранее победила на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» в «Артеке», а также представляла Россию на «Детском Евровидении — 2019» вместе с Денберелом Ооржаком. Продолжаешь ли ты поддерживать общение с ребятами из этих проектов? И кто в данный момент твой лучший друг?

— Я очень ценю знакомство и совместный опыт с ребятами и коллегами-артистами, с которыми знакомлюсь на разных конкурсах. Но, к сожалению, мы все их разных городов и стран, поэтому у нас нет возможности общаться постоянно. Хотя я уверена, что нам будет о чем поговорить, если мы снова увидимся. Мои близкие друзья — это не коллеги, а мои одноклассницы: у меня две подруги из школы и одна подруга детства.

— В клипе «Девочка-огонь» ты в окружении сверстников поешь: «Всю свою любовь миру дарю». Скажи, легко ли стать твоим другом? Какие качества прежде всего ты ценишь в близких людях? И есть ли поступок, который ты не смогла бы простить ни за что?

— Стать моим другом не так легко — мне нужно время, чтобы узнать человека лучше, чтобы он меня узнал. Но я всегда открыта к общению: чаще всего не бывает такого, что я отгораживаюсь от людей. Качества, которые я ценю в людях, — это доброта, искренность, чувство юмора и преданность. А простить, наверное, никогда бы не смогла предательство.

— Судя по личным аккаунтам Instagram и Likee, у тебя довольно насыщенная жизнь: дайвинг, яхтинг, полеты на воздушном шаре, личные учителя по вокалу, занятия верховой ездой, борьбой и гимнастикой… Как тебе удается все успевать и почему все-таки из всех увлечений ты решила выбрать именно эстраду?

— Я думаю, нужно жить полной жизнью и постараться испытать как можно больше. Жизнь очень увлекательна, и я хочу оставаться открытой возможностям — отсюда и появляется время на приключения. Кроме того, моя семья любит путешествия, поэтому у меня есть возможность снимать такой тревэл-контент. А эстрадное пение и актерское мастерство мне ближе всего. И мне очень повезло, что я именно этим занимаюсь профессионально.

Грета Тунберг стала символом твоего поколения, широко заговорив о проблемах глобального потепления. На твой взгляд, важно ли затрагивать темы сохранения окружающей среды в своем творчестве? И вообще — интересуешься темой экологии?

— Конечно, меня заботит экология: я считаю, что нам прямо сейчас нужно задуматься о ней, чтобы будущие поколения жили в чистоте и такой же прекрасной природе, в которой мы живем сейчас. Я очень люблю природу России и считаю, что нужно сделать все возможное, чтобы сохранить ее.

— Твоя жизнь довольно насыщена путешествиями, различными хобби и мероприятиями. Помимо цели стать великой певицей, есть ли у тебя мечта? Скажем, встретив фею-крестную или получив волшебную лампу, какие бы три желания ты загадала на будущий год?

— Я пока сосредоточена на своей музыкальной карьере, но мне бы хотелось попробовать себя и в актерском амплуа. Если говорить шире, три моих самых заветных желания — это чтобы никто не болел, мир во всем мире и чтобы у всех была возможность делиться своим творчеством и креативом.

— Уверена, сейчас твои мысли полностью заняты подготовкой к выступлению на сцене в Париже… Твои поклонники из России будут держать за тебя кулачки и поддерживать вне зависимости от результатов членов жюри. Скажи, после выступления перед международной аудиторией, какие у тебя планы?

— Я очень надеюсь, что после выступления я буду праздновать победу с семьей, друзьями и подписчиками. После этого — каникулы, время хорошо отдохнуть от учебы и выступления. А из далеко идущих планов — выпуск альбома.

— Твой девиз по жизни?

— Живи и люби.

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