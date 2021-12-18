«Я становлюсь старше, но мои фильмы не устареют»: Стивену Спилбергу — 75

Сегодня имя Стивена Спилберга известно даже тем, кто далек от мира кинематографа, однако на заре карьерного пути он признавался, что было непросто обратить на себя внимание в Голливуде. В юбилей режиссера «Газета.Ru» вспоминает его самые лучшие работы.

«Челюсти», 1975

close 100% Кадр из фильма «Челюсти» Universal Pictures

В 1968 году студия Universal заключила с 22-летним Спилбергом контракт на семь лет. Продюсеры доверили режиссеру экранизировать бестселлер Питера Бенчли «Челюсти». Чтобы доказать всем, на что он способен, постановщик был намерен снимать кино в естественной среде — на побережье Атлантического океана.

«Все отговаривали меня снимать на воде. То есть абсолютно все. Сид Шейнберг [президент Universal] все спрашивал меня, почему бы мне просто не выстроить резервуар с водой в павильоне, но я сказал ему, что хочу сразиться со стихией, чтобы люди ощутили реальность происходящего», — говорил он.

Вместо 55 дней режиссер снимал фильм в течение 159 суток. «Четыре часа в день мы снимали, а остальные восемь якорили лодку, боролись с океаном и пытались заставить аниматронное чучело акулы работать. Оно так часто ломалось, что мне приходилось вырезать каждый четвертый кадр. В противном случае все бы увидели, из чего эта акула сделана, как по-настоящему выглядят ее глаза, и как она пускает пузыри», — вспоминал Спилберг.

Продюсеры фильма уже было хотели отстранить Спилберга от съемок, но Шейнберг решил дать ему шанс — и не прогадал. Культовый хоррор о гигантской белой акуле, терроризирующей пляжный городок, и людях, пытающихся ей противостоять, удостоился трех статуэток «Оскара».

После выхода «Челюстей» на экран, многие зрители жаловались на приступы паники и плохой сон. Сам режиссер с иронией отвечал, что фильм производит на него такое же впечатление, но по другой причине: «Я думал, что дни моей режиссерской карьеры сочтены».

«Близкие контакты третьей степени», 1977

close 100% Кадр из фильма «Близкие контакты третьей степени» (1977) Columbia Pictures

Получив карт-бланш от Columbia Pictures, режиссер смог приступить к работе над научно-фантастической картиной «Близкие контакты третьей степени» по собственному сценарию.

По сюжету электрик Рой и ученый Клод приходят к выводу, что все загадочные явления связаны с попыткой НЛО выйти на контакт с человеческой расой. На главные роли постановщик пригласил Ричарда Дрейфуса и известного французского режиссера Франсуа Трюффо.

Сама идея пришла Спилбергу еще в 17 лет, когда он с отцом наблюдал метеоритный дождь. Тогда же он снял картину «Небесные огни», сцены из которой были покадрово пересняты для нового фильма. Ради съемок о взаимодействии человека с пришельцами Спилберг привлек лучшего в Голливуде специалиста по спецэффектам Дугласа Трамбалла и научного консультанта — уфолога Джозефа Хайнека.

При этом в одном из интервью Спилберг рассказал, как в разгар работы над фильмом ему пришло письмо от NASA в 20 страниц, в котором его настойчиво просили отказаться от съемок, поскольку данный сюжет может усилить паранойю перед НЛО в обществе. «Когда я снимал фильм, мне все время снились очень странные сны. Мне казалось, что меня преследуют, что кто-то стоит за окном и следит за мной», — признался он. В итоге «Близкие контакты» получили 8 номинаций «Оскар», выиграв один за лучшую операторскую работу.

Серия об «Индиана Джонсе», 1981

close 100% Кадр из фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984) Lucasfilm/Paramount Pictures

Следующим прорывом в карьере режиссера стала серия фильмов об искателе приключений Индиане Джонсе. К работе над сценарием Спилберг привлек отца «Звездных войн» Джорджа Лукаса, а на главную роль пригласили Харрисона Форда.

Идея снять историю об археологе-авантюристе пришла во время отдыха на Гавайях, где Спилберг поделился с Лукасом трудностями, которыми сопровождается производство крупнобюджетных фильмов. «Я бы хотел снять что-то в духе приключений о Джеймсе Бонде», — сказал он. В ответ Лукас предложил собирательный облик героя, вдохновленный pulp-журналами и киносериалами 30-х годов.

В первом фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» герой пытается предотвратить похищение мистического артефакта из египетских гробниц нацистами. Вторая часть-приквел «Храм судьбы» повествует о том, как Джонс со своей подругой спасают индийскую деревеньку от проклятия и останавливают человеческие жертвоприношения. На данный момент было снято 4 фильма серии.

«Инопланетянин», 1982

close 100% Кадр из фильма «Инопланетянин» (1982) Universal Pictures

Лента «Инопланетянин» рассказывает о трогательной дружбе мальчика Эллиота и крохотного пришельца, забытого своими сородичами после остановки на планете.

Создание картины стало терапией для режиссера, позволившей пережить болезненный для него в детстве развод родителей. «Жизнь одного мальчика» — так звучал первоначальный заголовок сценария. При этом исполнителя главной роли Генри Томаса режиссер утвердил сразу же, когда на прослушивании мальчик растрогал его до слез. Потом актер вспоминал, что тогда на пробах вспомнил о дне, когда умерла его собака.

«Цветы лиловые полей», 1985

close 100% Кадр из фильма «Цветы лиловые полей» (1985) Warner Bros.

Драма рассказывает о девушке Сели Джонсон, которая рожает второго ребенка от отчима. Всю жизнь она терпела его издевательства пока не была отдана замуж за нелюбимого человека. В чужом доме героиня выполняет роль прислуги и надеется однажды увидеться с родной сестрой.

Образ главной героини воплотила на экране Вупи Голдберг, которая удостоилась «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль. Остальных героев сыграли Дэнни Гловер, Маргарет Эйвери и Опра Уинфри.

Как пояснила Уинфри в одном из интервью: «Цветы лиловые полей» — это история о выносливости, выживании и поиске себя. Если Сели смогла преодолеть такие трудности, то и вы сможете. Думаю, Бог действительно злится на людей, которые не замечают красоту фиолетовых цветов».

«Парк Юрского периода», 1993

close 100% Кадр из фильма «Парк Юрского периода» (1993) Universal Pictures

Истоки еще одной медиафраншизы ведут к одноименному роману Майкла Крайтона. Эта история о том, как палеонтолог с семьей приезжает в парк развлечений, где ученые воссоздали условия обитания настоящих динозавров.

Как признавался Спилберг, «оживить динозавров» он мечтал еще с детства, когда впервые увидел фантастические фильмы мастера спецэффектов Рэя Харрихаузена. «Парк юрского периода», сделанный при помощи CGI-анимации и аниматронных моделей динозавров, покорил публику и критиков.

При этом сам режиссер признался, что перенести на экран книгу Крайтона он согласился, чтобы «разгрузиться», поскольку параллельно был занят съемками эмоционально сложной для него военной картины «Список Шиндлера».

«Список Шиндлера», 1993

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

Настоящим прорывом в творчестве Стивена Спилберга стала военно-историческая драма «Список Шиндлера» по роману Томаса Кенилли. Если предыдущие работы принесли Стивену Спилбергу репутацию режиссера, умеющего снимать коммерчески успешные блокбастеры, то после выхода «Списка Шиндлера» он попал в голливудский А-лист.

Действие картины происходит во время Холокоста, когда немецкий фабрикант и член нацистской партии Оскар Шиндлер спасает жизни почти 1200 евреев. Главную роль исполнил Лиам Нисон, а образ главного антагониста Амона Гета воплотил на экране Рэйф Файнс.

Изначально Спилберг решил экранизировать книгу, потому что ему понравился главный герой: «Меня поразило, как он преобразился из эдакого великого Гэтсби в великого человека и спасителя».

Фильм был снят в черно-белом цвете, а монтажом занимался его верный друг Майкл Кан, с которым он сделал множество других фильмов. Несмотря на то, что прибыль с кассовых сборов принесла Спилбергу более $300 млн, сам он отказался от «кровавых денег», направив их в благотворительный фонд помощи жертвам Холокоста. Картина удостоилась семи «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм.

«Спасти рядового Райана», 1998

close 100% Кадр из фильма «Спасти рядового Райана» (1998) Paramount Pictures

После триумфа «Списка Шиндлера» Спилберг снял еще одну картину о войне — «Спаси рядового Райана», которая получила пять «Оскаров». Фильм повествует о высадке в Нормандии. Американскому капитану Миллеру (Том Хэнкс) с отрядом из восьми человек предстоит найти рядового Райана (Мэтт Дэймон), чтобы отозвать его домой в связи с гибелью всех его братьев.

«Мои родители обсуждали Холокост, так что я с рождения знал обо всем, — рассказывал Спилберг в интервью. — Мой отец — ветеран войны, служил ВВС с 1942 по 1945 годы, да и в доме часто было много его сослуживцев. Я обожал слушать их истории».

«Поймай меня, если сможешь», 2002

close 100% Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь» (2002) DreamWorks SKG

Трагикомедия «Поймай меня, если сможешь» основана на реальной истории мошенника и специалиста по безопасности Фрэнка Абигнейла. По сюжету главный герой, еще будучи школьником, начинает зарабатывать поддельными банковскими купюрами. Зрителям фильм запомнился благодаря яркому дуэту Леонардо Ди Каприо и Тома Хэнкса. Сам Абигнейл не только выступал консультантом фильма, но и снялся в одной из сцен в роли комиссара французской полиции.

«Терминал», 2004

close 100% Кадр из фильма «Терминал» (2004) DreamWorks SKG

Другой совместной работой Спилберга с Хэнксом стал «Терминал». По сюжету после военного переворота в Кракожии — вымышленной восточнославянской стране Европы — главный герой Виктор Навроски оказывается запертым в аэропорту Нью-Йорка, поскольку его страна прекратила свое существование. Теперь он пытается выжить и найти язык с разными людьми.