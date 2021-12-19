«Иностранное финансирование» Моргенштерна, монархисты против Шостаковича, долги МХАТа

Заявление Екатерины Мизулиной о финансировании Моргенштерна из-за рубежа, встреча звезды фильмов о Гарри Поттере Тома Фелтона с фанатами в Москве, цензура в треках Soda Luv, отмена концерта Шостаковича после критики монархистов, ситуация с долгами во МХАТе: «Газета.Ru» рассказывает о новостях культуры и шоу-бизнеса, которые вы могли пропустить на этой неделе.

Мизулина заявила об иностранном финансировании Моргенштерна

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина считает, что рэпер Моргенштерн получает из-за рубежа «файлы с темами, которые необходимо затрагивать», а также финансирование. В интервью на Youtube-канале «А поговорить?» она обвинила артиста в распространении «контента, связанного с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и так называемым «победобесием», то есть отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне». На интервью Мизулиной рэпер ответил в Instagram-сторис.

«Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает», — написал Моргенштерн.

«Малфой» встретился с фанатами в Москве

Исполнитель роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере Том Фелтон ответил на вопросы фанатов в Москве. Встреча состоялась 18 декабря в рамках фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con. Для актера это был первый визит в Россию. На мероприятии Фелтон признался, что его любимая часть серии фильмов о Поттере — «Тайная комната». Также он прокомментировал скандал с Джоан Роулинг и трансгендерами.

«У меня нет своей позиции здесь. Я лично люблю всех. Я думаю, что если мы все будем любить друг друга, то мир будет гораздо лучше», — сказал Фелтон.

Soda Luv зацензурил упоминание наркотиков в новом альбоме

Рэпер Soda Luv (Владислав Терентюк) зацензурил песни в новом альбоме «Roomination», чтобы избежать дел о пропаганде наркотиков в треках. Об этом он написал в Instagram.

«Сегодня выходит мой долгожданный альбом «Roomination». Спасибо всем, кто помогал мне над ним работать. К сожалению, он выйдет не совсем таким, каким я его запланировал. Мне пришлось замьютить все моменты, которые могут расцениваться как пропаганда», — рассказал рэпер.

В песне «Зажигалка» Soda Luv также зацензурил слово, которым неуважительно называют полицейских. Фит с Моргенштерном тоже подвергся изменениям, что не понравилось рэперу. Алишер назвал зацензуренную версию трека с Soda Luv «полной *** (чушью)» и посоветовал ее не слушать.

В Санкт-Петербурге отменили концерт Шостаковича после критики монархистов

Концерт произведений Дмитрия Шостаковича, который должен был состояться в Спасе на Крови в рамках фестиваля «Площадь искусств», отменен «по техническим причинам». Об этом РБК сказал заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича Евгений Петровский. Ранее петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что накануне проведения концерта активисты обращались к «русским православным людям, монархистам, консерваторам, традиционалистам» с требованием не допустить исполнения революционных произведений Шостаковича в храме, построенном на месте, где был смертельно ранен император Александр II.

Криса Нота снова обвинили в насилии

Звезду «Секса в большом городе» Криса Нота в третий раз обвинили в сексуальном насилии. В беседе с Daily Beast 30-летняя женщина рассказала, что подверглась насилию со стороны Нота в 2010 году, когда ей было 18 лет. Инцидент произошел в нью-йоркском ресторане, где она работала хостес и певицей. По ее словам, нетрезвый Нот пытался «посадить ее к себе на колени и ощупывать». Согласно заявлению, однажды начальник девушки предложил ей выдать зарплату в офисе — но когда она взяла конверт с деньгами, погас свет и рядом оказался Нот, который начал ее домогаться.

«Он не слышал «нет», но он услышал, когда я сказала «не здесь» и убедила его, что встречусь с ним в другом месте», — сказала обвинительница, добавив, что только после этого она сумела вырваться и убежать из офиса.

Вслед за данным заявлением актерское агентство A3 Artists расторгло с Нотом контракт.

В регионах России рисуют открытки на льду

Крупные города России присоединились к фестивалю «Чудеса на льду» газеты «Амурская правда». До 25 декабря жители Новосибирска, Омска, Оренбурга, Якутска, Екатеринбурга и Москвы создадут большие открытки на льду. В столице такой объект появится в национальном парке «Лосиный остров». Жители Амурской области уже создали более 100 открыток на замерзших водоемах.

Идея поздравлять людей с помощью открыток на льду принадлежит глухому пенсионеру из села Марково Амурской области Валерию Мельникову. Более десяти лет он выходил на лед местной речки и создавал уникальные картины, которые сам же очищал от снега. Осенью 2020 года 72-летний Мельников умер от коронавируса, а журналисты и волонтеры продолжили его традицию.

Гендиректор МХАТа назвал сумму долгов театра

Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман рассказал «Известиям» о многомиллионных долгах театра. Он заявил, что за три года правления экс-худрука Эдуарда Боякова долги МХАТа достигли 168 млн рублей. По словам Кехмана, «сейчас осталось порядка 73 или 74 млн».

«В этом декабре мы сделаем внебюджет по продажам больше, чем было в доковидном декабре 2019 года, когда, по словам прежней администрации, у нее был самый большой доход. Хотя это копейки по сравнению с Михайловским театром — там внебюджет по продажам будет 125 млн. Здесь же, дай Бог, чтобы мы сделали 45, на сегодня уже 32 есть», — рассказал Кехман.