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Культура

«Эджертон — потрясающий, с ним приятно общаться»

Звезда «Последнего министра» Софья Лебедева рассказала о съемках с Тэроном Эджертоном

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Егор Комаров
В декабре состоялась премьера второго сезона «Последнего министра» — едкой политической сатиры Романа Волобуева о сотрудниках вымышленного министерства перспективного планирования. В интервью «Газете.Ru» звезда сериала Софья Лебедева рассказала о подробностях продолжения, мечтах на следующий год и съемках в голливудском проекте с обладателем «Золотого Глобуса» Тэроном Эджертоном.

— Что вы чувствуете, возвращаясь в проект на новый сезон? Есть ли ощущение, что кинематографическая семья воссоединяется?

— На первом сезоне мы все еще знакомились как актеры, притирались друг к другу и в процессе как-то сроднились. В финале съемочных смен думали, что будет только один сезон: про анонс второго речи тогда еще не было. Поэтому, когда пришла информация, что «Последнего министра» продлевают на второй сезон и все получается по графику, конечно, было всеобщее воодушевление и радость. За первый сезон мы стали родными — да, можно сказать, киносемьей.

— В одном из постов в Instagram вы назвали режиссера Романа Волобуева «любимым». И он в посте, посвященном выходу сезона, написал: «Всех люблю». Чем обусловлена такая любовь в команде?

— Я думаю, мы всей командой «Последнего министра» одинаково смотрим на творческие вопросы, вопросы стиля — и абсолютно все влюблены в персонажей и сценарий Романа Олеговича. Когда снимаешь с такой группой и снимаешь так, что есть большое творческое поле, поле импровизации, — происходит синергия. У всей группы долго еще было послевкусие от проекта, и я надеюсь, что мы таким коллективом встретимся еще.

— В чем ценность «Последнего министра» для современного общества?

— Говорить об обществе в целом — слишком обобщать. Пока не все «современное общество» посмотрело «Последнего министра» (смеется).

Искусство ведь не дает ответы, искусство задает вопросы. Те темы, которые поднимает «Последний министр», общечеловеческие. Я считаю, что это сериал про людей, про выбор, который делает человек, про рефлексии, про сложности. А что касается ценности для аудитории — такие вещи будут понятны со временем, в исторической перспективе. Большое видится на расстоянии. Через несколько лет будет яснее, у сериала есть потенциал стать культовым для своей аудитории.

— До выхода второго сезона СМИ писали, что он может подвергнуться цензуре. Не боялись ли вы, что материал не выйдет?

— В кино устроено так: после съемочных смен актер уже никак не влияет на конечный результат, выход-невыход проекта или даты релиза. Это правила игры. Когда ты заканчиваешь сниматься, стараешься отпустить историю, свои мысли о роли, переключиться на следующий фильм. Я сразу после съемок «Последнего министра» улетела сниматься в двух зарубежных проектах, переключиться было немного проще.

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пресс-служба «Кинопоиска»

— Долго ли вы думали над участием в проекте, который посвящен политике?

— Я в первую очередь смотрю на героиню и ее характер, на трансформацию и рост — выбираю проекты по этим критериям. Были интересны изменения моей героини Софьи Скворцовой, ее разочарования, ее неудачи, ее выборы и развитие. Для меня все-таки это самое важное.

— Получился ли сезон более хлестким, чем первый?

— С первым сезоном сравнивать сложно — очень много времени прошло. Но в новом, на мой взгляд, больше юмора, больше отсылок, подтекста, предсказаний, больше сюрпризов и поворотов.

— Как изменилась ваша героиня?

— У Скворцовой — новая должность. Она работает «директором дирекции внешних коммуникации». У нее появилось еще больше амбиций и больше неуверенности, еще больше стремления к успеху и, может быть, какой-то «дикости», что бы это ни значило. Она непоследовательная, временами хаотичная.

— Нравится ли вам материал, который вы играете? Привносите ли вы в героиню что-то свое?

— У меня много разнообразных предложений, так что я могу выбирать и сниматься только там, где мне интересно. В сценарий «Последнего министра» влюбилась с первого прочтения.

Конечно, привношу. Актерская профессия устроена так, что ты как актер ищешь и находишь в себе похожую точку боли, как у персонажа, и через материал рассказываешь историю, которая сильно резонирует с тобой как с человеком.

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пресс-служба «Кинопоиска»

— Вас зовут Софья Лебедева, а героиню — Софья Скворцова. Как так получилось?

— Соня Скворцова появилась до того, как я пришла на пробы. Поэтому это просто интересное совпадение. Хотя в совпадения в жизни я не очень верю. У Романа Олеговича, как мне кажется, такой гоголевский прием — говорящие фамилии. Поэтому Соня Скворцова, Тихомиров, Дударь, Синицына — думаю, в этом смысл.

— Кого вам больше нравится играть — скромных или уверенных девушек?

— Мне нравится играть хара́ктерных героинь, даже если они вначале были скромными: чтобы они раскрывались и превращались в уверенных. Трансформации героев — это очень увлекательно. Еще мне нравится спортивность героев — это тоже своего рода уверенность. Сейчас я увлекаюсь боевыми искусствами, лошадьми, стрельбой. Надеюсь, все это в тех или иных видах в будущем вы увидите на экране.

— Весной вы вернулись из Шотландии, где снимались в голливудском проекте «Тетрис». Можете ли рассказать подробнее об этом — как вы туда попали, кто ваша героиня?

— К сожалению, сейчас про «Тетрис» многое я не могу рассказывать, потому что у меня подписан NDA — это такой контракт, который ты заключаешь еще на этапе проб. Студии так заботятся о том, что ты не расскажешь никакие подробности и детали сюжета. Вообще, забота о сохранении тайны сюжета на Западе — часть индустрии. У нас даже сценарий был за паролем — по отдельной ссылке на зашифрованный сайт.

Что касается того, как я туда попала — это не первый мой западный проект. До этого была «МакМафия» от «Би-би-си». У меня есть агент в Лондоне, который пересылает мне пробы. Механизм всегда один, сейчас в Россию он тоже приходит — ты не приезжаешь на кастинг, тебе высылают несколько страничек сценария, ты дома, у себя на кухне на свою камеру записываешь, как играешь их.

— В фильме вы снимались с Тэроном Эджертоном — какой он в жизни?

– Да, Тэрон Эджертон — потрясающий. Он большой профессионал, а его харизма на площадке заряжала всех и прожигала дыры в декорациях. С ним интересно вместе играть — и общаться тоже очень приятно.

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пресс-служба «Кинопоиска»

— Часто ли вы проходите пробы для съемок за границей? Продолжает ли мама помогать вам в записи самопроб, как это было раньше?

– Да, присылают часто. На пробы для иностранных кинокомпаний в основном дают временные ограничения, то есть, например, прислать материал через два или три дня. Поэтому выкраиваешь место в графике, учишь на английском — или другом языке — текст, записываешь и отсылаешь. Вторые этапы проб, как правило, — это «зумы» с режиссерами и актерами, читка сцен.

Мама, да, помогала во время локдауна. Сейчас локдауна нет, поэтому сама записываю. Вообще, мама очень талантливый и творческий человек, я люблю с ней работать. Но сейчас она занята костюмами для кино — она художник по костюмам.

— Чем вам запомнился уходящий год, строите ли вы планы на будущий?

— Уходящий год мне запомнился тем, что я около восьми месяцев была в других странах на съемках и встретила очень много интересных людей со всего мира. У меня произошло такое внутреннее расширение, потому что взаимодействие с другими культурами и менталитетами очень многое приносит, лучше понимаешь других людей.

Мне запомнилась Шотландия, это одно из самых красивых мест, где я была. Вообще было много чудес в этом году. А следующий год, я надеюсь, будет таким же насыщенным как этот, пандемия как-то сойдет на нет, границы откроются, будет проще путешествовать — и я буду правильно распределять время между работой и всем остальным.

Второй сезон «Последнего министра» доступен к просмотру на «Кинопоиске».

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