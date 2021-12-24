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Культура

Плейлист недели: Бузова, Элджей, Билан и Maruv

Даня Милохин сватается к Бузовой в новом клипе «Игрушка»

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Ольга Бузова/Youtube
Песни к юбилею Димы Билана, новый альбом Антохи МС, фит рэпера Nas с A$AP Rocky, а также новогодний клип Ольги Бузовой с Даней Милохиным, Стасом Ярушиным и Дмитрием Портягиным в роли женихов: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Ольга Бузова — «Игрушка»

Ольга Бузова выпустила клип на ранее вышедший новогодний трек «Игрушка». В видео звезда просит у Деда Мороза найти любовь, чтобы было с кем провести праздник. Сначала к ней наведывается актер Стас Ярушин («Универ») в роли маменькиного сынка. Второго возлюбленного — серьезного бизнесмена, вечно говорящего по телефону, — играет Дмитрий Портягин. Самым неожиданным «избранником» Бузовой становится тиктокер Даня Милохин. Но в итоге ни один из партнеров не оказывается тем самым.

«Это не просто клип, это целый фильм, в котором я рассказываю о том, что, во-первых, нужно четче формулировать желания, а во-вторых, всему свое время», — предупредила подписчиков в Instagram Бузова.

Дима Билан — «Больше музыки»

В честь своего 40-летия Дима Билан выпустил сразу три сингла — «Больше музыки», «Ты не моя пара» и «Это моя любовь».

«Хочу добавить в эти дни особого бодрого настроения и бита. Таким образом я сделал себе подарок на день рождения. Если вам зайдет — буду счастлив», — написал Билан в Instagram.

Антоха МС — «Я это я»

У хип-хоп исполнителя Антохи МС вышел долгожданный мини-альбом «Я это я». В пластинке пять фитов с отечественными фрешменами: Rodnaya, DMA, Brain, Натоми и Sabu. Заглавная песня записана совместно с джазовой вокалисткой Анастасией Родной. В ней артисты призывают не слушать непрошенных советов и «улыбаться солнцу и тучам» по утрам. На прошлой неделе Антоха МС выпустил похожий по настроению трек с рэпером Blago White «Веселей».

Grimes — «Player of Games»

Певица Grimes показала видео на песню «Players of Games». Над ним работал режиссер Антон Тэмми, известный по сотрудничеству с The Weeknd, Halsey и другими популярными артистами.

В клипе исполнительница сражается с Темным Королем, роль которого исполнил актер российского происхождения Андрей Пищальников. Судя по всему, в прошлом героев связывали отношения: экс-возлюбленные находятся в постоянной борьбе друг с другом — будь то на шахматной доске или в поединке на световых мечах.

Maruv — «Прощай»

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) неожиданно выпустила лирическую композицию «Прощай». «Все хорошее имеет свойство когда-то заканчивается. Этой песней я хочу сказать «Прощай» старой главе моей жизни», — поделилась она.

Понять, с чем именно прощается Maruv, довольно сложно — то ли со своим мужем, то ли со своим сценическим образом роковой девушки. «Паникуем всей страной. Аня, что случилось?», — написал один из подписчиков под постом певицы в Instagram.

Nas — «Wave Gods»

Легендарный рэпер представил новый альбом «Magic», спродюсированный Hit-Boy. В пластинке из 9 треков есть фит с A$AP Rocky и DJ Premier под названием «Wave Gods».

Сам лонгплей был анонсирован только за час до релиза. «Магия витает в воздухе,» — подписал рэпер, публикуя постер пластинки в соцсетях.

Элджей и «Пошлая Молли» — «Чупа Чупс»

У рэпера Элджея и группы «Пошлая Молли» вышла вторая коллаборация — «Чупа Чупс», лирический герой которой живет в мире «похожем на свалку». Артисты также выпустили анимационный клип к треку. Он выполнен в такой же депрессивной манере — черно-белых тонах — как и сама композиция.

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