Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
«Надел его потную майку, это было отвратительно»: Атенсио... 18:43
Посольство США заявило о создании евроатлантического будущего... 18:43
Навка о Пескове: муж знает, что мне бесполезно что-то запрещать 18:34
Несколько участников группы BTS заболели COVID-19 после поездки... 18:34
Бывший премьер Украины рассказал, кто виноват в энергетическом... 18:22
Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в оборонной сфере 18:11
WP: в ЕС не могут прийти к согласию о санкциях против... 18:00
Пассажиры заблокированы на борту севшей на мель... 17:58
Стала известна дата заседания Совета Россия — НАТО 17:56
Экс-глава Affliction рассказал, как Емельяненко пытался украсть... 17:55
Культура

От «Аркейна» до «Уборщицы»: 15 сериалов года по версии «Газеты.Ru»

Лучшие сериалы 2021 года

Слушать
Остановить
close
100%
Кадры из сериалов «Игра в кальмара», «Аркейн», «Уборщица. История матери-одиночки», «Убийства в одном здании»

Кадры из сериалов «Игра в кальмара», «Аркейн», «Уборщица. История матери-одиночки», «Убийства в одном здании»

Global Look Press/Netflix/John Wells Productions/20th Century Fox Television
Отдел культуры «Газеты.Ru» начинает подведение итогов года. В этом материале кинокритик Павел Воронков рассказывает (в алфавитном порядке) о своих любимых сериалах 2021-го. Учитывались только те шоу, чьи первые сезоны начались и/или закончились в этом году.

«Аркейн» («Arcane»), Netflix

Один из двух неожиданных хитов 2021-го — анимационный проект по вселенной игры «League of Legends». Все мы, ошпаренные невнятным аниме по «Dota 2», сели в лужу: «Аркейн» оказался самым красивым сериалом года — и одним из самых пронзительных. Трагическая история сестер Вай и Паудер, которая развивается на фоне противостояния двух городов, богатеющего Пилтовера и беднеющего Зауна, несколько раз разбила нам сердце, а еще в очередной раз подтвердила, что будущее — за трансмедийностью (саму игру, разумеется, как не хотелось, так и не хочется запускать).

«Белый лотос» («The White Lotus»), HBO

Испепеляющая сатира (а в нужные моменты криминальная драма) про богачей, которые безуспешно пытаются отдохнуть на возмутительно роскошном гавайском курорте и круглосуточно надоедают бедному (во всех смыслах) персоналу. «Белый лотос», в чем-то напоминающий великий сериал «Наследники», очень ловко написан и сыгран: трясешься то от смеха, то от отвращения вплоть до удручающего — и в этом великолепного — финала.

«Вампиры средней полосы», Start

Это нежнейшее «провинциальное» фэнтези умудряется показать неказистых, но обаятельных кровопийц бóльшими людьми, чем сами люди, — и внезапно оборачивается точной метафорой нынешнего положения дел в стране. Если в России 2021 года имеет смысл искать всенародных героев в экранном пространстве, то пускай ими будут именно вурдалаки из Смоленска — настолько свои в доску, что машинально написанные фразы про «ответ «Реальным упырям» стыдно показывать редактору. В качестве бонуса — лучшая роль Юрия Стоянова за всю карьеру. Тоже, в общем, дорогого стоит.

«Игра в кальмара» («Ojing-eo Geim»), Netflix

Всем хитам хит — пора сдувать немногочисленные пылинки с термина «новая «Игра престолов». Проект Netflix зацементировал себя в этом списке без какого-либо участия его составителя: не включить сюда «Игру в кальмара» означало бы занять некую позу — не слишком, кажется, удобную. Мы еще долго будем пытаться понять, как и почему именно с шоу произошло то, что с ним произошло, а корейский кинематограф тем временем окончательно отправит Голливуд на пенсию.

«Локи» («Loki»), Disney+

От «Локи» наконец появилось ощущение, что киновселенная Marvel перешла к новой главе. Сольный сериал об асгардском трикстере в духе своего героя был щедр на хулиганскую деконструкцию и вдоволь развлекся с взрывоопасной концепцией мультиверса (в конце года этот ветвящийся абсурд свалился на голову Питеру Паркеру). В результате «Локи» вышел самым убедительным и увлекательным из четырех телепроектов Marvel. А также самым стильным: уютный ретрофутуризм, заметное влияние «Доктора Кто», Том Хиддлстон стал похож на бога именно в костюмчике с галстуком.

«Ломка» («Dopesick»), Hulu

Эталонная экранизация «Википедии» (на самом деле документальной книги Бетт Мейси). В центре внимания (это шутка про Майкла Китона) — биг-фарма. «Ломка» посвящена эпидемии опиоидной зависимости в США. Она началась, как считается, по вине компании Purdue Pharma, которая агрессивно продвигала свое болеутоляющее оксиконтин, выдавая препарат за безопасный и не вызывающий зависимости. Тут все как по учебнику: сериал в нужные моменты жмет на нужные кнопки и дергает за нужные нитки, действие аккуратно скачет между несколькими таймлайнами, героев надергали из всех уголков этой истории (от сердобольного врача до амбициозного продажника). Главный художественный прием — не художественный. Упор сделан на документальную точность, и мозг порой просто отказывается верить, что подобное на самом деле могло произойти. Но это медицинский в сущности факт: капитализм убивает. В результате — не оторваться.

«Люпен» («Lupin»), Netflix

Элегантный авантюрный триллер про последователя Арсена Люпена, который мечтает отомстить влиятельному семейству за смерть отца — и для затравки грабит Лувр. Головокружительные твисты, обаятельный Омар Си, преступления с изяществом и вкусом — как мы и подозревали в январе, «Люпен» занимает почетное место в нашем итоговом списке лучших шоу, поскольку в первую очередь этот плут украл наше сердечко.

«Мы — Lady Parts» («We Are Lady Parts»), Channel 4

Хулиганская драмеди о панк-группе лондонских мусульманок с неожиданным взглядом на ислам (у консервативной героини — прогрессивные родители) и хлестким юмором в духе Фиби Уоллер-Бридж. Но это, допустим, цветочки, а вот бронебойный трек про мусульманку, которая прячет под хиджабом Волан-де-Морта, — тут уже действительно скрывается величие.

«Новый вишневый вкус» («Brand New Cherry Flavor»), Netflix

Наверное, самый странный и неудобоваримый пункт этого списка, вишенка на нашем торте (простите): сериал о молодой режиссерке, которая надеется снять в Лос-Анджелесе 90-х дебютный полный метр, но вместо этого окунается в лютый трип из ведьминских проклятий, линчевского сюрреализма («Малхолланд-драйв» тут любят и ценят) и кроненберговского боди-хоррора. Главная героиня регулярно блюет котятами — и это, пожалуй, самое приятное, что тут можно увидеть, но увидеть стоит.

«Полуночная месса» («Midnight Mass»), Netflix

Еще один хоррор Майка Флэнагана для Netflix — на этот раз вне его «призрачной» антологии. Не такой страшный, как мог бы (до смерти пугают всего пару раз), зато местами более глубокий и куда более личный в сравнении с предшественниками. «Полуночная месса» упаковывает опустошающие рассуждения о смерти, вере и зависимости (режиссер всего несколько лет назад наконец завязал с алкоголем, а церковное детство тоже не прошло бесследно) в притягательную оболочку под Стивена Кинга. Если не знать, можно счесть шоу его очередной экранизацией. Все это помножено на флэнагановское виртуозное ремесленничество, и не будь у нас «Аркейна» — честное слово, назначили бы самой красивой «Мессу».

«Секреты семейной жизни», Kion

Вырвиглазная миллениальская драмеди с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым успешно прикидывается черно-комедийным триллером с кинематографом 90-х в анамнезе. Получается что-то вроде абсурдного тиктоковского мэшапа Бергмана и Тарантино. Но посреди этого балагана вдруг включается проникновенная драма о любви, браке и наследственных травмах — и тогда уже пиши пропало.

«Солдаут», Premier

Хип-хоп-драма про отцов-рокеров и детей-рэперов, выполненная, что приятно, со знанием дела: авторы, кажется, часто сидят на сайте The Flow и в целом с трепетом относятся к культуре, про которую снимают. «Солдаут» — не самый, может быть, ровный проект, но, цитируя самую умную и толковую его героиню, иногда сырая эмоция дает намного больше, чем идеальное сведение, а по части эмоций здесь все хорошо.

«Убийства в одном здании» («Only Murders in the Building»), Hulu

Блестящая комедия, где Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шот изображают поклонников тру-крайм-подкастов, которые запускают собственное шоу после таинственной смерти соседа (самоубийство? едва ли!). Герои фонтанируют очаровательными поколенческими подколами, снуют по открыточному осеннему Нью-Йорку и вопреки всему (главным образом — самим себе) вычисляют преступников. Возьмись (не дай бог) Вуди Аллен снимать ремейк «Достать ножи», это были бы «Убийства в одном здании».

«Уборщица. История матери-одиночки» («Maid»), Netflix

Впечатляющая драма о домашнем насилии, социальной несправедливости и героическом материнстве, которое немыслимым образом практикуется в совершенно чудовищных условиях. «Уборщица» поражает тем, что почти все здесь правда (сильнее в этом смысле огорошивает только «Ломка»), а подкупает идеально подобранной интонацией: шоу сторонится и беспросветного мрака, и сахарной беззаботности, а что важнее всего — обходится при этом без всякой манипулятивности.

«Это грех» («It's a Sin»), Channel 4

Пронзительная, парадоксально уютная драма о компании геев-сожителей из Лондона 80-х, которым суждено одними из первых в мире столкнуться с ВИЧ и СПИД. «Это грех» Рассела Т. Дэвиса, наверное, самый коварный фигурант нашего топа: сперва он по уши влюбляет в своих героев, а затем последовательно их выкашивает, отрывая от самого сердца (на котором к финальному эпизоду не останется живого места).

Бонус: достойные упоминания

«В ее глазах» («Behind Her Eyes»), Netflix
«Доктор Брейн» («Dakteo Beurein»), Apple TV+
«Настя, соберись!», «Кинопоиск»
«Холстон» («Halston»), Netflix
«Хэппи-энд», more.tv

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+