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Культура

Интервью с Ангелиной Стречиной — о новой роли, «Гарри Поттере» и BadComedian

Звезда «Пищеблока» Ангелина Стречина рассказала об отношении к BadComedian

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Ангелина Стречина

Ангелина Стречина

Андрей Лебедев
На видеосервисе Start состоялась премьера нового комедийного сериала «Сестры» — о трех совершенно разных родственницах, получающих в наследство автосервис. В интервью «Газете.Ru» исполнительница одной из главных ролей в проекте Ангелина Стречина рассказала об отличительных чертах «Сестер», любви к «Гарри Поттеру», секрете успеха и отношении к обзорам BadComedian.

— Чем сериал «Сестры» может быть интересен зрителю и в чем его главное отличие от многих других хороших проектов, выходящих сейчас в российских стримингах?

— Этот сериал будет интересен как минимум тем, что в центре его сюжета — три девушки-сестры, которые находятся в непростой ситуации. Они вынуждены общаться друг с другом, хотя не виделись 10 лет. Ситуация распорядилась так, что этим девушкам необходимо существовать бок о бок каждый день. Также проект привлекает тем, что девушки занимаются не совсем «женским» делом — управляют автосервисом. Это весьма необычно для российского сериала. А еще там классные шутки.

— Чем проект привлек лично вас?

— Я прочла пилотную серию — и мне стало как минимум смешно. Тогда подумала: «О, надо идти на пробы». И, конечно, таких героинь, как Ира, у меня еще не было. Это суперсильная бизнесвумен с очень интересным характером, быстрой манерой речи и привычкой мгновенно принимать решения. В общем, женщина, которая все держит в своих руках. На мой взгляд, интересно наблюдать, как такой собранный человек попадает в ситуации, которые не может самостоятельно решить. Например, вызвать такси бизнес-класса в Саратове, как она привыкла это делать в Москве.

— О своей героине Ире вы ранее говорили, что она «очень черствая и нервозная». А какие положительные черты есть у Иры?

— Она исполнительная, человек слова. Моя героиня горит своим делом, что, мне кажется, особенно важно в бизнесе. Да и в целом — в любой профессии. Кроме того, Ира — тот человек, на которого можно положиться, в работе уж точно.

— У вас есть сходства с Ирой?

— Думаю, не будь у меня никаких сходств с моей героиней, я бы не получила эту роль. Пока еще не до конца изучила момент нашего сходства, но симбиоз во время съемок произошел точно. Хотя... Наверное, это исполнительность и обязательность. У Иры есть такое качество, что если она должна что-то сделать, то сделает. В лепешку разобьется, но сделает. Наверное, в этом мы и похожи.

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Ангелина Стречина

Ангелина Стречина

Андрей Лебедев

— Связано ли наличие этих качеств с вашими занятиями профессиональными танцами?

— Да. Думаю, это вопрос характера, а характер, конечно же, формируется в детстве. Танцы были своего рода поводом.

— В одном из интервью вы сказали, что во время работы над картиной «Воробьиное Поле» Павла Чухрая вели дневники, чтобы лучше вжиться в роль. А при работе над «Сестрами» применяли ли какие-то методы для лучшего понимания вашей героини?

— Конкретно дневников не было, потому что это разные роли. Но, естественно, когда ты садишься работать над картиной, должен понимать, что твой персонаж любит, к чему он стремится и чего боится. У меня была тетрадочка, в которой все было расписано. С ней я приходила на съемки — и вся группа знала, что она моя.

— Что это была за тетрадь?

— Это была красная тетрадь с платформой 9 3/4. Я очень сильно люблю франшизу о Гарри Поттере.

— Собираетесь, кстати, смотреть спецвыпуск?

— Да, конечно.

— Ваша коллега по сериалу Янина Студилина признавалась, что по ходу съемок вы будто и в реальной жизни стали сестрами...

— Скорее мы стали чем-то друг на друга похожи. Мелочами. Мы с «сестрами» каким-то образом будто впитали поведенческие черты друг от друга — где-то я могла среагировать как Лина Миримская, где-то как Анна Дерябина-Котова. И наоборот. Произошло некое сближение.

— В «Сестрах» героиням, учитывая управление ими автосервисом, придется столкнуться с предрассудками и доказать свой профессионализм в «мужском» мире. У вас самой возникали подобные ситуации, когда приходилось доказывать, когда вас не воспринимали всерьез именно из-за пола?

— Наверное, это было один раз. Я заказала пиццу, но мне не привозили ее 2,5 часа. Я звонила, ругалась по телефону, а мне просто отвечали: «Девушка, нет и все». Потом позвонил мой друг, и пиццу доставили минут через пять. Мне было очень обидно в тот момент.

— Как в целом относитесь к феминизму?

— Честно говоря, я к этому никак не отношусь, не вникала в это. Мне просто это было неинтересно.

— Случились ли на вашей рабочей практике случаи харассмента?

— Нет. Либо мне повезло, либо это зависит человека — не знаю. Я с этим не сталкивалась.

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Ангелина Стречина

Ангелина Стречина

Пресс-служба START

— Вам всего 25 лет, но вы уже успели сняться во многих классных проектах и ярких ролях — «Пищеблок», «Мир! Дружба! Жвачка!» и так далее. В чем секрет вашего успеха, как считаете?

— Я не люблю слово «успех» и не применяла бы это к своей работе. Это, скорее, работоспособность. Чем больше ты вкладываешься и чем больше посвящаешь себя профессии, тем больших результатов достигаешь. Просто в нашей профессии это все видно буквально — на экране. В моем же случае это постоянная работа и желание сделать ее хорошо.

— Какой совет можете дать молодым девушкам, мечтающим стать актрисами?

— Во-первых, верить в себя. Во-вторых, понимать, что если ты этого действительно хочешь, нужно изучать себя и копаться в себе, потому что любой наш персонаж — герой, которого мы наполняем своим жизненным опытом. И работать, работать. Самое главное — верить в себя и не бояться.

— 2021 год подходит к концу, он был достаточно богатым на крутые киноновинки. Что из них вас особо впечатлило?

— Мне будет трудно ответить на этот вопрос, потому что в 2021-м я очень много работала. Так много, что практически ничего не смотрела. Но недавно вот посмотрела «Дом Гуччи», он меня впечатлил. Смотрела в оригинале, с субтитрами. 100 процентов, что еще есть фильмы, которые меня впечатлили, но вспомнить не могу. Хотя, скорее всего, это были не новинки, а старый кинематограф.

— В каком проекте мечтаете сняться?

— Конечно, если бы я попала в «Гарри Поттера», была бы счастлива...

— Некоторые актеры по прошествии лет признаются, что им стыдно за участие в том или ином фильме/сериале. Есть ли у вас подобные проекты? И, наоборот, какой ролью наиболее гордитесь?

— Начну с того, что я не совсем понимаю слово «горжусь». Для меня гордость — это, например, про День Победы, а я же не сделала чего-то такого. Просто стараюсь с каждой ролью учиться и находить что-то новое для себя, моих героинь. Каждая работа — разная. А каждая героиня — особенная. И это для меня важно.

Разве что есть работы, которые я больше люблю. Например, Елизавету из сериала «Екатерина. Самозванцы», потому что там у героини сложная и интересная жизнь. У нее большая арка персонажа, которая изменяется от первой сцены к финальной. Изначально она сильная и хитрая женщина, разводящая мужчин на деньги, а в конце — хрупкая девушка, которая переживает из-за любви.

И, конечно же, есть работы, за которые мне немного грустно. Но я не могу сказать, что в таких работах я что-то сделала не так. Ведь каждой из них посвящала себя на 100 процентов. Конечно, если бы мне сейчас предложили сыграть что-то, что я, например, играла пять лет назад, сделала бы это по-другому. Но на тот момент я делала то, что умела.

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Ангелина Стречина

Ангелина Стречина

Андрей Лебедев

— Вы снимались в фильме «На районе», который стал героем обзора Жени BadComedian. Смотрите ли вы его ролики, как относитесь к его деятельности?

— Меня он обошел стороной, не разбирал конкретно мои роли. Да, смотрю иногда. На мой взгляд, он говорит дельно. Иногда он, конечно, высказывается очень грубо, но иногда и смешно.

— У вас очень напряженный график. Не хочется ли временами просто остановиться, найти свободное время? Либо же вам удается совмещать работу и личную жизнь?

— Мне удается совмещать. Но как раз сейчас я взяла отпуск — наверное, впервые в своей жизни. У меня будет целый месяц, чтобы посвятить время себе и своим близким.

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