Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В Москве полностью завершили проходку тоннелей для Большой... 14:29
Талибы* довели до слез главу нового правительства Афганистана 14:29
Назван любимый новогодний фильм россиян 14:25
Автор идеи вернуть смертную казнь в России заявил, что поменял... 14:23
Один человек пострадал при взрыве петарды в квартире... 14:22
В МИД назвали возможное размещение ударных систем НАТО... 14:21
Чемпионка ОИ рассказала, кого из фигуристов ФФККР тянет... 14:18
Американка похудела на 72 килограмма, чтобы стать пожарным 14:17
Матери погибшего в Большом театре артиста Кулеша выплатят еще... 14:15
Суд приговорил жителя Татарстана к 20 годам колонии... 14:15
Культура

От Билли Айлиш до мс улыбочки: 15 альбомов года

Главные альбомы 2021 года по версии «Газеты.Ru»

Слушать
Остановить
close
100%
VK/Global Look Press
Вслед за лучшими фильмами и сериалами «Газета.Ru» рассказывает о самых значимых альбомах уходящего года. Без иерархии, деления на жанры и на российских и зарубежных артистов.

Билли Айлиш — «Happier Than Ever»

Второй студийник певицы, в котором она исследует личные границы и противостоит токсичным фанатам. Билли не только счастлива, но и смела в музыкальном плане, несмотря на мнимое жанровое однообразие по сравнению с дебютным альбомом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». В конце концов, главное оружие Айлиш — ее голос, и страшно представить, какой там потенциал.

Spirit of the Beehive — «ENTERTAINMENT, DEATH»

Абсолютно заслуженное попадание если не во все, то в большинство музыкальных топов. «ENTERTAINMENT, DEATH» — четвертый альбом американцев Spirit of the Beehive и их, пожалуй, самая крышесносная работа. Кто бы вообще мог подумать, что фолк и глитч так органично звучат друг с другом.

black midi — «Cavalcade»

Джоди Грип (вокал, гитара), как и прежде, бормочет в микрофон — правда, теперь он как никогда многословен и лиричен. В новом альбоме «Cavalcade» black midi создают абсурдные миры, в которых муравьеды питаются человеческой плотью, гитара звучит как летающая тарелка, а саксофон рычит, как слон.

Tirzah — «Colourgrade»

Гипнотический альбом о телесности, близости и материнстве британской певицы Тирзы Мастин. «Colourgrade» — вторая студийная работа исполнительницы после дебютного LP «Devotion» и последовавшего за ним трехлетнего перерыва.

Кедр Ливанский — «Liminal Soul»

Новый альбом диджейки и вокалистки Яны Кедриной (она же Кедр Ливанский) с рекордным для нее количеством фитов — тут и Flaty, и «Синекдоха Монток». Это третий лонгплей артистки, более минималистичный и медитативный.

Алина Паш — «розМова»

После выхода шутливого рэп-манифеста «Amerikraine Dream» украинская певица Алина Паш отправилась в экспедицию в Карпаты и так преисполнилась, что записала этноальбом с шаманскими напевами и фольклорными мотивами.

«Самое большое простое число» — «Потерянное зеркальце»

Сказка для детей и взрослых от группы «СБПЧ» по мотивам произведений художника и писателя Павла Пепперштейна. В будущем проект обзаведется спектаклем и фильмом, а пока можно послушать аудиоверсию с голосами Александра Гудкова, Антона Лапенко, Розы Хайруллиной, Яны Трояновой, Надежды Грицкевич («Наадя») и многих других.

мс улыбочка — «Реальная магия»

Ника Стеклова начинала как nika boginya с ироничного рэпа про «шалашовок», а теперь пишет обаятельную музыку о юности под моникером мс улыбочка. «Реальная магия» — один из любопытнейших гиперпоп-альбомов этого года, который стоит открыть хотя бы ради фристайла под фортепианную версию «Where Is My Mind?».

Willow — «lately I feel EVERYTHING»

Благодаря релизу «lately I feel EVERYTHING» мы точно будем чаще слышать о Willow. Дочь актера Уилла Смита взялась возрождать панк-рок — да еще при помощи самой Аврил Лавин.

Wolf Alice — «Blue Weekend»

Третий альбом британцев Wolf Alice с вокалисткой Элли Роуселл у руля. Единственная девушка в коллективе выступила как автор всех песен, сочинила некоторые гитарные партии и впервые села за пианино. В плане саунда группа отошла от гранжа, а сама Роуселл чередует ангельский голос и агрессивный вокал.

Turnstile — «Glow On»

Уже не такие лютые хардкорщики Turnstile вернулись с одной из самых романтичных баллад этого года — «Alien Love Call» при участии ар-н-би-музыканта Дева Хайнса (он же Blood Orange).

Tyagotenie — «Жар»

Шаманский фолк-рок от самарской группы Tyagotenie. Отличный повод поближе познакомиться с творчеством ребят и заодно тамошней сценой.

«Аигел» — «OST Топи»

Первый и сразу удачный для вокалистки Айгель Гайсиной опыт — саундтрек-альбом к сериалу «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского. Идеальное музыкальное сопровождение к проекту про зловещую русскую хтонь.

«Курара» — «Брут»

Девятый студийный альбом уральской группы «Курара» — о том, что даже в самое смутное время есть надежда.

Injury Reserve — «By the Time I Get to Phoenix»

Первый альбом Injury Reserve с момента смерти рэпера Степа Дж. Гроггса в 2020 году. Внутри — экспериментальный хип-хоп, в котором группа соединяет винтажные сэмплы с глитчем и нойзом.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+