От Билли Айлиш до мс улыбочки: 15 альбомов года

Вслед за лучшими фильмами и сериалами «Газета.Ru» рассказывает о самых значимых альбомах уходящего года. Без иерархии, деления на жанры и на российских и зарубежных артистов.

Билли Айлиш — «Happier Than Ever»

Второй студийник певицы, в котором она исследует личные границы и противостоит токсичным фанатам. Билли не только счастлива, но и смела в музыкальном плане, несмотря на мнимое жанровое однообразие по сравнению с дебютным альбомом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». В конце концов, главное оружие Айлиш — ее голос, и страшно представить, какой там потенциал.

Spirit of the Beehive — «ENTERTAINMENT, DEATH»

Абсолютно заслуженное попадание если не во все, то в большинство музыкальных топов. «ENTERTAINMENT, DEATH» — четвертый альбом американцев Spirit of the Beehive и их, пожалуй, самая крышесносная работа. Кто бы вообще мог подумать, что фолк и глитч так органично звучат друг с другом.

black midi — «Cavalcade»

Джоди Грип (вокал, гитара), как и прежде, бормочет в микрофон — правда, теперь он как никогда многословен и лиричен. В новом альбоме «Cavalcade» black midi создают абсурдные миры, в которых муравьеды питаются человеческой плотью, гитара звучит как летающая тарелка, а саксофон рычит, как слон.

Tirzah — «Colourgrade»

Гипнотический альбом о телесности, близости и материнстве британской певицы Тирзы Мастин. «Colourgrade» — вторая студийная работа исполнительницы после дебютного LP «Devotion» и последовавшего за ним трехлетнего перерыва.

Кедр Ливанский — «Liminal Soul»

Новый альбом диджейки и вокалистки Яны Кедриной (она же Кедр Ливанский) с рекордным для нее количеством фитов — тут и Flaty, и «Синекдоха Монток». Это третий лонгплей артистки, более минималистичный и медитативный.

Алина Паш — «розМова»

После выхода шутливого рэп-манифеста «Amerikraine Dream» украинская певица Алина Паш отправилась в экспедицию в Карпаты и так преисполнилась, что записала этноальбом с шаманскими напевами и фольклорными мотивами.

«Самое большое простое число» — «Потерянное зеркальце»

Сказка для детей и взрослых от группы «СБПЧ» по мотивам произведений художника и писателя Павла Пепперштейна. В будущем проект обзаведется спектаклем и фильмом, а пока можно послушать аудиоверсию с голосами Александра Гудкова, Антона Лапенко, Розы Хайруллиной, Яны Трояновой, Надежды Грицкевич («Наадя») и многих других.

мс улыбочка — «Реальная магия»

Ника Стеклова начинала как nika boginya с ироничного рэпа про «шалашовок», а теперь пишет обаятельную музыку о юности под моникером мс улыбочка. «Реальная магия» — один из любопытнейших гиперпоп-альбомов этого года, который стоит открыть хотя бы ради фристайла под фортепианную версию «Where Is My Mind?».

Willow — «lately I feel EVERYTHING»

Благодаря релизу «lately I feel EVERYTHING» мы точно будем чаще слышать о Willow. Дочь актера Уилла Смита взялась возрождать панк-рок — да еще при помощи самой Аврил Лавин.

Wolf Alice — «Blue Weekend»

Третий альбом британцев Wolf Alice с вокалисткой Элли Роуселл у руля. Единственная девушка в коллективе выступила как автор всех песен, сочинила некоторые гитарные партии и впервые села за пианино. В плане саунда группа отошла от гранжа, а сама Роуселл чередует ангельский голос и агрессивный вокал.

Turnstile — «Glow On»

Уже не такие лютые хардкорщики Turnstile вернулись с одной из самых романтичных баллад этого года — «Alien Love Call» при участии ар-н-би-музыканта Дева Хайнса (он же Blood Orange).

Tyagotenie — «Жар»

Шаманский фолк-рок от самарской группы Tyagotenie. Отличный повод поближе познакомиться с творчеством ребят и заодно тамошней сценой.

«Аигел» — «OST Топи»

Первый и сразу удачный для вокалистки Айгель Гайсиной опыт — саундтрек-альбом к сериалу «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского. Идеальное музыкальное сопровождение к проекту про зловещую русскую хтонь.

«Курара» — «Брут»

Девятый студийный альбом уральской группы «Курара» — о том, что даже в самое смутное время есть надежда.

Injury Reserve — «By the Time I Get to Phoenix»

Первый альбом Injury Reserve с момента смерти рэпера Степа Дж. Гроггса в 2020 году. Внутри — экспериментальный хип-хоп, в котором группа соединяет винтажные сэмплы с глитчем и нойзом.