«Не бывает креативного бизнеса без интеллектуальных прав»

«Нулевое чтение» законопроекта о поддержке креативного предпринимательства состоялось в Общественной палате РФ. Документ, подготовленный Министерством культуры РФ, дает определение креативному предпринимательству, чтобы в дальнейшем этот тип бизнеса мог стать адресатом системной государственной поддержки, воспользоваться широким спектром льгот и преференций, в том числе налоговых.

Законопроект содержит поправки в два нормативных акта — «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

К категории креативного предпринимательства предлагается отнести компании, более 50% затрат которых направлены на создание результатов творческой деятельности, а также те компании, более половины выручки которых составляют поступления от распоряжения результатами творчества. Именно такой тип бизнеса сегодня является основным ядром креативных индустрий и креативной экономики. Ради появления новых и устойчивого роста существующих компаний государство планирует активно развивать креативные кластеры, школы креативных индустрий, стимулировать создание венчурных фондов – соответствующие шаги содержатся в реализуемом сейчас приоритетном проекте «Придумано в России».

Предложенный Минкультуры России подход позволяет уйти от застарелой проблемы применения ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности) при получении государственной поддержки. Часто компании, ведущие творческую деятельность, не подпадают под формальные критерии из-за неправильно выбранного или попросту отсутствующего для их профиля кода – эта ситуация критиковалась столь часто, что это привело к поручению главы кабмина о проработке реформы системы классификации.

Максимально очевидной эта проблема стала в период пандемии, когда концертная и зрелищная индустрия, музейный и галерейный бизнес и прочие подобные отрасли оказались на грани выживания. Предлагаемые законопроектами критерии позволят формировать реестр креативных предприятий, которые, в свою очередь, смогут пользоваться льготами и привилегиями и не погибнуть в случае форс-мажорных обстоятельств.

Креативные индустрии вообще не нужно регулировать, единственная задача закона — устранить барьеры и дать доступ к частным и государственным финансам, считает председатель правления Федерации креативных индустрий, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан.

«Чтобы креативная экономика развивалась, регулирование нужно минимизировать. Но, не обозначив основные сущности, невозможно сформировать полноценную систему поддержки, институциональные условия. В документе есть баланс между небольшим количеством норм и возможностью адресной поддержки субъектов креативной экономики», — сказал он.

Президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев добавляет, что сегодня в поле креативных индустрий работают множество организаций: это и образовательные институции, и цифровые платформы, и НКО, однако куда менее различимы и весомы сами креативные предприниматели. Сегодняшние разговоры о креативных индустриях во многом воспроизводят дискуссии об инновациях 10‒15-летней давности, и было бы крайне печально, если бы они привели к тому же результату.

«Предпринимателей нужно освобождать от избыточной налоговой нагрузки. Иначе получится ситуация как с инновациями, которую один из международных экспертов охарактеризовал - «Вы хотите молока без коровы». Есть фонды, НКО и институты развития, а вот самих предпринимателей нет. А инновации в экономике формируют именно предприниматели. Риски оказаться в такой же ситуации и провалить развитие креативных индустрий слишком велики. Мы будем создавать инфраструктуру, фонды, агентства, но без тех, кто будет строить креативный бизнес, ничего не получится. Без налоговых льгот, специальных каникул, особых режимов доступа к венчурным и возвратным деньгам новых компаний не взрастить», — отметил президент ФИС.

Сергей Матвеев подчеркнул, что кросс-индустриальный характер креативного бизнеса и устранение основных барьеров развития лежит не в сфере законодательства о культуре.

«Компании, которые являются ядром креативной экономики соприкасаются со всеми областями законодательства — буквально лежат под катком налогового, градостроительного, земельного кодексов, законодательства о госзакупках. И это мы еще не коснулись законодательства об информации, о рекламе, о правах потребителей. В каком бы законе мы не пытались определить креативные кластеры, мы все равно упремся в то, что это земельно-имущественные комплексы и без соответствующих поправок в отраслевые законы барьеры развития устранить невозможно. Все креативные индустрии радикально сдавлены законодательством», — отметил он.

В этом смысле интеллектуальная собственность оказывается идеальным общим знаменателем, чтобы выделить самое важное и ценное сообщество – креативных предпринимателей, и в дальнейшем грамотно определить их преференции и условия работы, но уже «на территории других законов и кодексов».

«Не бывает креативного предпринимательства без интеллектуальных прав, без инвестиций под залог нематериальных активов, без защиты прав на творческие продукты, которые составляют основу бизнеса. Еще Ричард Флорида в культовой книге «Креативный класс» писал, что для креативных индустрий интеллектуальная собственность имеет то же значение, что «обычная» собственность для традиционных отраслей», — отметил Матвеев.

Своевременность законопроекта оценил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

«Федерация сфокусирована на кросс-индустриальной поддержке и инициативах в КИ. Конечно, нужно понимание этого факта у государства. До 2020 года поддержку и внимание получали лишь некоторые сектора за счет сильных отраслевых лидеров. Но с появлением Концепции Правительства появилась возможность синхронизировать льготы и возможности для интенсивного развития остальных направлений, относящихся к КИ. Нужно фокусироваться на низковисящих плодах и успевать собирать их, постепенно формируя новый ландшафт рынка. На примере работы с Агентством креативных индустрий (Москва) и другими региональными центрами развития в 2021м году мы уже увидели положительный отклик на креативное предпринимательство, как ключевой фокус развития сектора и интеллектуальную собственность, как критерий оценки эффективности его работы. Понятно, что инфраструктуру еще предстоит формировать, поскольку и культуры предпринимательства и защиты прав еще не очень заметно в рынке, но и мы смотрим в долгую», — отметил он.

По словам Намаконова, универсальный критерий отнесения компании к творческому бизнесу, увязанный с интеллектуальной собственностью, отвечает духу современной экономики, где креативная составляющая проявляется почти в любом бизнесе.