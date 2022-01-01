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Культура

Возвращение в Хогвартс: каким получился спецвыпуск «Гарри Поттера»

Главное из спецвыпуска «Гарри Поттера»

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HBO
Спецвыпуск «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» вышел 1 января на сервисе HBO, а в России его показала Amediateka. Актеры и создатели франшизы поделились историями создания фильмов и воспоминаниями о совместной работе. О главных темах реюниона и причинах его критики рассказывает «Газета.Ru».

Сервис HBO Max с размахом отмечает 20-летие фильма «Гарри Поттер и философский камень», который вышел в кино 16 ноября 2001 года. Вслед за воссоединением «Друзей» произошел реюнион звезд «поттерианы» под названием «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В воспроизведенных локациях из фильмов франшизы встретились Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон и другие актеры, а также режиссеры и продюсеры.

Возвращение в Хогвартс

Спецвыпуск начался с титров, на фоне которых повзрослевшие герои получают письма с приглашением в Хогвартс. Затем они садятся в знаменитый поезд и удивляются, что там «все, как 20 лет назад». На новогоднем балу актеры встречаются друг с другом и обнимаются после долгой разлуки. Следующая сцена разворачивается в библиотеке, где режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус здоровается с Рэдклиффом. Он отмечает, что во время их предыдущей встречи актер был немного ниже. Их беседа начинается с вопроса Рэдклиффа о том, как Коламбус стал режиссером »Гарри Поттера».

«Я им стал, потому что моя дочка Эленор с четвертого раза уговорила меня прочитать книги, — сказал Коламбус. — Прочел — и сразу увидел, каким будет кино. И такого со мной больше не было. Я вылетел в Эдинбург на встречу с Джоан Роулинг и сказал ей: «Я вижу это так». Она ответила: «Я вижу точно так же».

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HBO

Обсуждение Роулинг

Автор серии романов о Гарри Поттере Роулинг не снималась в спецэпизоде — в него включены лишь архивные кадры с писательницей. В последние годы Роулинг обвиняли в нетерпимости к трансгендерам. Изначально считалось, что писательницы вообще не будет в реюнионе, однако в итоге ее фигуру просто вырезали из интервью 2019 года и поместили на черный фон. При этом герои многократно упоминают Роулинг в своих речах. Так, по словам Гринта (Рон Уизли), она создала «замысловатую и идеально сконструированную вселенную». Актеры также отметили умение писательницы привлечь детей к чтению и рассказали о том, что за книгами о Гарри Поттере выстраивались километровые очереди.

«Я восхищаюсь Джоан Роулинг за то, что миллионы из тех, кто на книги даже не смотрел, стали читать запоем, — сказал Робби Колтрейн (Хагрид). — В этом и заключается сила автора текста».

Кастинг

Говоря о кастинге на главные роли во франшизе, Коламбус и Роулинг отметили, что сложнее всего было найти экранного Гарри Поттера. После долгих поисков режиссер обнаружил Рэдклиффа в мини-сериале »Дэвид Копперфилд» (1999).

«У меня как лампочка на голове вспыхнула! Вот он — Гарри Поттер, этот мальчишка, которого мы искали!» — заявил Коламбус.

Однако родители Рэдклиффа не хотели, чтобы он «в это ввязывался». Продюсерам пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить отца мальчика согласиться. Сложностей с кастингом на роли Гермионы и Рона не было — Уотсон и Гринт идеально на них подошли.

Когда трое исполнителей главных ролей встретились в одной комнате, они единодушно заявили, что не ощущают прожитых лет. Согласно Уотсон, ей кажется, что съемки первого фильма о Гарри Поттере «были будто вчера, но одновременно и 100 лет назад». В ответ на ее слова Гринт заявил, что им «рановато устраивать реюнионы», но в то же время поделился изменениями в своей жизни.

«У меня камни в почках и ребенок, так что времени прошло много. Груз лет ощущается», — отметил Гринт.

В конце фильма многие актеры были настолько растроганы воспоминаниями, что не сдержали слез. Особенно сентиментальной оказалась Уотсон, которая плакала во время последних нескольких монологов.

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HBO

О съемках

Как рассказал Коламбус, во время работы над первым фильмом он «чуть не умер» от волнения, но старался не выдавать своих переживаний. Ему это удалось: актеры отметили профессионализм режиссера, благодаря которому дети чувствовали себя комфортно на пробах и съемках.

«Мы были детьми, и нам хотелось вместе валять дурака, — сказал Том Фелтон (Драко Малфой). — Крис Коламбус создал для нас атмосферу, как в парке развлечений».

Судя по архивным видео со съемок, дети часто отвлекались от рабочего процесса на игры и общение между собой. По словам Рэдклиффа, психологическое состояние юных актеров для Коламбуса было важнее: он хотел, чтобы они чувствовали себя как дома.

«Он был для нас как папа, — признался Гринт. — И мы правда чувствовали себя членами его семьи».

Актеры подчеркнули, что благодаря атмосфере на съемках для них это не было работой — поэтому на экране зрители видят настоящих детей. Кроме того, они не осознавали, что работают с ведущими актерами Великобритании, — и это благотворно повлияло на их естественность в кадре.

После выхода первых двух фильмов Коламбус покинул режиссерское кресло «поттерианы». Он признался, что чувствовал себя очень виноватым, и назвал съемки «Гарри Поттера» лучшим опытом в жизни. Позже Коламбус продюсировал третью ленту серии — «Гарри Поттер и узник Азкабана». Чтобы получше узнать героев, его сменщик Альфонсо Куарон попросил актеров написать сочинения от имени своих персонажей.

«Эмма писала страниц 12, очень художественно, а я не писал вообще, — сказал Гринт. — Я подумал, что Рон бы нифига не сделал. К счастью, Альфонсо понимал, что для Рона забить на домашку — это естественно».

Режиссером четвертого фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» стал Майк Ньюэлл. Актеры, которым уже было по 13-14 лет, признались, что атмосфера на съемках поменялась — к ним стали относиться как к взрослым. По их словам, в фильме была такая же «гормональная буря», как и в жизни обычных подростков.

Кроме того, участники реюниона вспомнили судьбы Беллатрисы, Волан-де-Морта, Добби и других героев. Также они почтили память умерших актеров франшизы — Ричарда Харриса, Алана Рикмана и Хелен Маккрори, скончавшейся в 2021 году от рака.

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HBO

Значимость фильмов

Поколение росло на фильмах о Гарри Поттере вместе с актерами. По мнению Гринта, это помогало людям справляться со сложными моментами в их жизни.

«Для меня честь быть причастным к тому, что так ценно для стольких людей», — сказал он.

Еще один важный момент, который обсудили герои спецвыпуска, — внимание к детям-аутсайдерам. Героиней последних четырех фильмов стала отличавшаяся от других учеников Полумна Лавгуд в исполнении Эванны Линч.

«Гарри Поттер» открыл мир странных людей — чудиков, изгоев, обладателей странных способностей, но при этом очень сострадательных и беззащитных, — сказала Линч. — Этим людям как бы разрешили принять себя. Видеть свою чудаковатость на экране в виде суперспособности — это освобождает».

Сложности

По словам актеров, во время съемок одной из сцен горящие свечи прожгли лески, на которые они были подвешены к потолку, и начали массово падать. Сегодня эти свечи «нарисовали» бы на компьютере, но 20 лет назад они горели по-настоящему.

Согласно Коламбусу, сложнее всего было снимать квиддич, чтобы зрители сразу поняли правила. Для этого Роулинг расписала их до мелочей в отдельной мини-книге, а художник-постановщик Стюарт Крейг придумал дизайн аутентичного поля для игры.

В четвертом фильме героев Джеймса и Оливера Фелпсов не пустили на Турнир Трех Волшебников — близнецы Уизли злились друг на друга и вот-вот должны были подраться. Видя, что ребята не справляются с эпизодом, 60-летний режиссер решил показать им мастер-класс — и в процессе сломал два ребра.

«Боль была просто адская. Но, к счастью, я выставил себя полным идиотом, и окружающим было от этого лучше», — сказал Ньюэлл.

К выходу «Ордена Феникса» Уотсон начала отдаляться от коллег и хотела покинуть каст. Как признался Гринт, он чувствовал примерно то же, но ни с кем это не обсуждал. Однако благодаря зрительской любви и ощущению значимости своего участия в фильмах они решили остаться.

Влюбленность Уотсон и Фелтона

Став подростками, Уотсон и Фелтон влюбились друг в друга.

«Он был на три года старше, так что для него я была типа младшей сестры, — сказала Уотсон. — Том был тем человеком, с которым я могла быть более уязвимой».

По словам Фелтона, он очень заботился об Эмме и до сих пор относится к ней с нежностью: «Между нами всегда была некая близость».

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HBO

Критика реюниона

Главной причиной недовольства поклонников франшизы стало фактическое отсутствие автора книг о Гарри Поттере. После выхода фильма команду осудили за то, что Роулинг не пригласили на новые съемки и использовали ее старое интервью.

«Какой же фарс и лицемерие собраться всем вместе без Джоан Роулинг»; «Отняли ребенка у матери»; «Даже смотреть нет желания на этих неблагодарных актеров одной роли после того, как они поступили с Роулинг»; «Вообще пофиг на Дэниела с Эммой, кем бы они стали без Джоан? С ними или без них, экранизация все равно была бы успешной»; «Посмотрю, конечно, но такой неприятный осадок после их предательства Роулинг»; «Жаль, что никто из актеров не набрался смелости и не поддержал Роулинг. Хотя их тоже понять можно, в их мире за такое легко могут отменить и уничтожить карьеру», — говорится в комментариях в соцсетях «Амедиатеки», транслирующей реюнион в России.

Спецэпизод был опубликован в 11 утра по московскому времени. К этому часу фанаты, которые надеялись увидеть выпуск раньше, написали множество возмущенных комментариев в соцсетях. Особенно расстроились дальневосточники, опережающие Москву на шесть часов: на их вопросы сотрудники сервиса ответили, что фильм выйдет «1 января в первой половине дня».

«Мы тут на Дальнем Востоке тоже ждем. В России много часовых поясов, а вы: «Первая половина дня», «Я специально подписку оформила! И где? Типа с Новым годом?»; «Где фильм, уже 1 января?»; «Известно, во сколько? Почему вообще время неопределенное? Все ждут», — написали пользователи.

Когда фильм вышел, подписчики пожаловались, что сайт «упал» из-за большого единовременного количества посетителей. Некоторые заявили о проблемах со звуком — на их устройствах играла только музыка, а речи не было слышно.

«Зашли в приложение — там фильм недоступен»; «Почему не грузит?»; «Упал сайт»; «При включении фильма есть только музыка, озвучки нет»; Нет звука, только шипение и треск. Подписка есть», — поделились подписчики.

В ответ на каждый комментарий модераторы соцсетей «Амедиатеки» посоветовали написать в их службу поддержки.

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