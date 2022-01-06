Астрофизик, трансгендер, маг-зоолог: Эдди Редмэйну — 40 лет

Кадры из фильмов «Дикая грация» (2007), «Девушка из Дании» (2015), «Вселенная Стивена Хокинга» (2014), «Фантастические твари и где они обитают» (2016)

6 января юбилей празднует британский актер и обладатель «Оскара» Эдди Редмэйн — ему исполнилось 40 лет. Свою карьеру в кино он начинал с ролей в исторических драмах, однако наибольшую известность ему принесли нестандартные образы — гениального астрофизика, трансгендера, а также волшебника-зоолога. В юбилей актера «Газета.Ru» вспоминает его самые яркие киноперевоплощения.

Мечта об актерской карьере возникла у Эдди Редмэйна в возрасте восьми лет, когда он впервые увидел театральную постановку пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Волшебство, которое творили артисты на сцене, настолько впечатлило ребенка, что он тут же изъявил о своем намерении родителям. Однако они, будучи успешными предпринимателями, сочли этот выбор непрактичным и впоследствии старались всячески направить интересы мальчика в сферу финансов. Так, отец однажды даже составил подробный статистический отчет о мизерности шансов стать успешным актером — правда, это лишь укрепило нежелание сына иметь дело с цифрами.

Родители Редмэйна, переживавшие за будущее наследника в шоу-бизнесе, оказались неправы: еще в подростковом возрасте он проявил себя в качестве модели, затем добился признания как театральный актер, а позднее покорил Голливуд.

close 100% Мэтт Дэймон и Эдди Редмэйн в фильме «Ложное искушение» (2006) Universal Pictures

Редмэйн практически с самого старта своей актерской карьеры делил съемочную площадку со звездами первой величины. После небольшой роли в телесериале «Елизавета I», где он играл вместе с Хелен Миррен и Джереми Айронсом, молодого актера, только-только дебютировавшего на большом экране в «Читая мысли», пригласили в каст политического триллера «Ложное искушение», режиссером которого выступил Роберт Де Ниро.

«Было ощущение, что меня взяли в проект только из-за пухлых губ, все-таки за моими плечами был всего один фильм», — впоследствии шутил актер.

Сюжет ленты с нелинейным повествованием обращается к теме шпионажа во время холодной войны между США и СССР — и личной истории высокопоставленного сотрудника ЦРУ Эдварда Уилсона (Мэтт Дэймон), частично срисованного с одного из основателей Центрального разведывательного управления Джеймса Джизеса Энглтона. Помимо Дэймона, в актерский состав картины вошли Анджелина Джоли, Алек Болдуин, Билли Крудап и другие. Что касается Редмэйна, то в проекте ему досталась роль сына главного героя.

По признанию самого актера, опыт съемок в «Ложном искушении» оказался для него крайне продуктивным — во многом благодаря личной работе с Де Ниро: «У меня было немало эмоциональных сцен, поэтому перед включением камер мы вместе репетировали их от и до».

«Дикая грация», реж. Том Кэлин (2007)

close 100% Джулианна Мур и Эдди Редмэйн в фильме «Дикая грация» (2007) IFC

Как и в случае с «Ложным искушением», сценарий «Дикой грации» Тома Кэлина основан на реальной истории. Центральным сюжетом драмы стала запретная интимная связь между матерью и сыном, которого она таким образом пыталась излечить от гомосексуализма. Главные роли в ленте исполнили Редмэйн и Джулианна Мур.

«Может, это не самый популярный, но точно один из моих самых любимых фильмов. Сниматься в нем было невероятно весело», — признавался актер. Редмэйн также неоднократно вспоминал, как при первой встрече Мур шутила, что из-за веснушек он и правда кажется ей почти родным сыном.

close 100% Кадр из фильма «Отверженные» (2012) Universal Pictures

После яркого начала в карьере Редмэйна на несколько лет наступило относительное затишье. С одной стороны, ему доставались роли в таких фильмах, как «Еще одна из рода Болейн» и «7 дней и ночей с Мэрилин», с другой — его появление на экране либо ограничивалось эпизодами, либо это были второсортные проекты, что не давало актеру в полной мере проявить свой талант.

Узнав о кастинге в мюзикл «Отверженные», Редмэйн незамедлительно записал видеопробы и отослал их режиссеру Тому Хуперу. С постановщиком артист уже ранее работал в «Елизавете I», однако, не желая «напрашиваться» к старому знакомому, решил принять участие в первой стадии кастинга загримированным.

«В тот момент я снимался в «Провинциалке», где играл техасского наркомана-педофила. Когда узнал о съемках «Отверженных», решил в том же образе и записать песню из мюзикла. К счастью, меня утвердили. Интересный был опыт», — вспоминал британец.

Экранизация знаменитого мюзикла по одноименному роману Виктора Гюго рассказывает о беглом каторжнике Жане Вальжане (Хью Джекман), которому удается начать новую жизнь и стать мэром города. Все идет хорошо до тех пор, пока его не узнает инспектор Жавер (Рассел Кроу). Теперь герой находится в бегах, пытаясь исполнить однажды данное обещание умирающей проститутке (Энн Хэтэуэй) — позаботиться о ее дочери (Аманда Сейфрид). Когда начинается восстание, герой благословляет ее брак с юным революционером Мариусом, роль которого исполнил как раз Редмэйн. Также в ленте снялись Хелена Бонэм Картер и Саша Барон Коэн.

Фильм получил высокие оценки зрителей и критиков, забрав три «Оскара».

close 100% Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга» (2014) Focus Features

Настоящим прорывом в карьере Редмэйна стала роль выдающегося физика-теоретика Стивена Хокинга. Хотя ее могло и не быть — продюсеры не пригласили актера на пробы, несмотря на его сотрудничество с киностудией Working Title Films, создававшей фильм. Узнав о кастинге и влюбившись в проект, обыкновенно скромный Редмэйн решил проявить настойчивость — в результате ему удалось обойти семерых претендентов.

Повествование биографической драмы Джеймса Марша посвящено не столько научной карьере гениального астрофизика, сколько его личной жизни — любви к Джейн Уайлд, а также борьбе с тяжелой болезнью, боковым амиотрофическим склерозом (БАС), из-за которого он утратил способность передвигаться и говорить.

Фильм вышел на экраны за четыре года до смерти ученого, которого не стало в 2018-м. Во время подготовки к роли Редмэйн лично встречался с Хокингом.

«Когда мы виделись, было очень весело, — вспоминал актер — Я бы назвал его «повелителем беспорядка», так как с ним рядом смеялся до колик. Несмотря на то, что Стивену было сложно говорить, его присутствие в комнате ощутимо. Он приковывает внимание».

Именно за перевоплощение в Хокинга Редмэйн получил свой первый и пока что единственный в карьере — «Оскар» (а также «Золотой Глобус»).

«Восхождение Юпитер», реж. Лана и Лилли Вачовски (2015)

close 100% Кадр из фильма «Восхождение Юпитер» (2015) Warner Bros. Pictures

Неоднозначным проектом в фильмографии актера стало сотрудничество с дуэтом сестер Вачовски — «Восхождение Юпитер». По сюжету космической оперы экономка Юпитер (Мила Кунис) узнает от бывшего солдата Кейна (Ченнинг Тейтум), что по крови имеет право на галактический трон. Однако Балем (Эдди Редмэйн) и двое других наследников пытаются помешать ей прийти к власти.

Несмотря на высокий бюджет (более $175 млн), яркий актерский состав и создателей «Матрицы» в режиссерском кресле, проект получил смешанные оценки. Сам же Редмэйн, «удостоившийся» за участие в фильме «Золотой малины», впоследствии публично признавался, что роль ему не удалась.

«Лана давала мне советы вроде «представить себя бухгалтером», что в ее понимании означало вспыльчивого человека. Мой же личный бухгалтер, напротив, довольно тихий человек, а не жесткий диктатор-империалист», — объяснял неудачу актер.

«Девушка из Дании», реж. Том Хупер (2015)

close 100% Кадр из фильма «Девушка из Дании» (2015) Copenhagen Film Fund

Несмотря на прокатный провал «Восхождения Юпитер», участие в проекте пошло Редмэйну на пользу: актер позднее рассказывал, что опыт общения с транс-женщинами сестрами Вачовски очень пригодился ему при работе над картиной «Девушка из Дании».

Сюжет фильма основан на реальной истории художника Эйнара Вегенера, который после случайного переодевания в женщину испытывает гендерную дисфорию и впоследствии совершает операцию по смене пола, становясь Лили Эльбе.

Известно, что со сценарием ленты режиссер Том Хупер познакомил Редмэйна еще во время съемок «Отверженных», однако проект долгое время не мог получить финансирование. При этом изначально главную роль в драме думали отдать женщине, а именно — Николь Кидман.

Фильм был восторженно принят публикой, оценившей как саму историю, так и трогательную игру Редмэйна и Алисии Викандер, исполнившей роль его супруги. Сам актер называет съемки в проекте удивительным опытом, который помог ему лучше понять представителей ЛГБТК+ сообщества — в том числе и по этой причине он так резко выступал против писательницы Джоан Роулинг после ее высказываний против трансгендеров. Позднее актер также признавался, что считает ошибкой свое утверждение на роль Лили Эльбе, так как ее стоило отдать актеру-трансгендеру.

close 100% Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) Warner Bros. Pictures

Пожалуй, наибольшую известность у широкой публики Редмэйну принесла роль мага-зоолога Ньюта Саламандера во франшизе «Фантастические твари и где они обитают» Дэвида Йейтса, действия которой разворачиваются в мире Гарри Поттера.

При подготовке к роли актер работал с дрессировщиками, чтобы лучше понять повадки разных зверей. Поскольку все существа в фильме были нарисованы на компьютере, Редмэйн также часто советовался с аниматором Пабло Грильо, чтобы лучше взаимодействовать с воображаемыми животными:

«Бедному двухметровому Пабло пришлось ползать вокруг меня на коленях, чтобы показать мне нюхля. Зато мне было легче: я хотя бы мог представить, что возле меня кто-то есть».