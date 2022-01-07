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Культура

Борьба с раком, развод и учеба в Лондоне: как сложилась судьба звезд сериала «Моя прекрасная няня»

Что стало с актерами сериала «Моя прекрасная няня»

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Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Sony Pictures Intnernational
В 1993 году на телеканале СТС стартовал ситком «Моя прекрасная няня». За развитием отношений няни Вики и отца-одиночки Максима следила вся страна, а песенку «Она работала в бутике в Бирюлево» напевали даже дети. Рейтинги были настолько высокими, что проект шел на экранах семь сезонов. О том, как сложилась судьба звезд сериала — в материале «Газеты.Ru».

Няня Вика — Анастасия Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики

Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики

Владимир Мышкин/Global Look Press

На роль няни Виктории Прутковской из Мариуполя продюсеры изначально рассматривали звезд вроде Наташи Королевой, Жанны Фриске, Амалии Мордвиновой, Ольги Шелест, Эвелины Бледанс и Нонны Гришаевой. Кандидатуру последней утвердили единогласно, но из-за занятости в театре Гришаева не смогла поучаствовать в съемках. По итогу выбор сделали в пользу на тот момент малоизвестной актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Настю нашли за две недели до начала съемок. Мы потом еще смеялись, что она влетела в последний вагон», — вспоминал ее коллега по сериалу Борис Смолкин. Немалую роль в утверждении Заворотнюк сыграло ее внешнее сходство с актрисой Фран Дрешер, которая играла няню в оригинальной версии ситкома.

Правда в отличие от американской коллеги ей удалось сделать образ более реалистичным — все-таки не каждая няня может позволить себе брендовые вещи. Китчевый стиль, жизнелюбие и провинциальная речь стали «козырем» Заворотнюк. По сюжету ее героиня после увольнения из бутика начинает подрабатывать продажей косметики и удачно заглядывает к музыкальному продюсеру Максиму Шаталину, который предлагает ей поработать няней троих детей.

За время съемок Заворотнюк успела дважды стать матерью в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Некоторое время у актрисы был роман с коллегой по сериалу Сергеем Жигуновым. С ним актриса рассталась после знакомства со своим новым мужем, фигуристом Петром Чернышевым. В 2018 году коллеги знаменитости сообщили, что у нее обнаружили рак головного мозга. Сама Заворотнюк перестала появляться на публике. Представители актрисы не комментируют слухи о ее здоровье.

Продюсер Максим Шаталин — Сергей Жигунов

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Сергей Жигунов в роли Максима Шаталина

Сергей Жигунов в роли Максима Шаталина

Владимир Мышкин/Global Look Press

Когда Сергея Жигунова пригласили на роль отца-одиночки Максима Шаталина, он уже был известен как звезда ностальгического сериала «Гардемарины, вперед!». Несмотря на то, что именно «Моя прекрасная няня» принесла актеру широкую славу, сам он с ужасом вспоминает о том периоде. Это было связано не столько с его отношением к шоу, сколько c утомительным процессом: актеры проводили практически все время на площадке.

В настоящее время Жигунов, как и его персонаж Максим, занимается продюсированием. Он также является президентом фестиваля «Утро Родины» в Южно-Сахалинске. Там он познакомился с журналисткой Викторией Ворожбит, на которой женился в марте 2021 года.

Маша — Екатерина Дубакина

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Екатерина Дубакина в роли Маши

Екатерина Дубакина в роли Маши

Sony Pictures Intnernational

Старшую дочь Шаталина Марию сыграла актриса Екатерина Дубакина. После успеха шоу девушка снялась в эпизодической роли в мелодраме «Жара», в сериалах «Светофор», «Немного не в себе» и «Метод». Какое-то время Дубакина играла на сцене Театра на Малой Бронной и в Центре им. Мейерхольда, а затем долго не напоминала о себе. В июле 2021 года она обрадовала поклонников новостью о свадьбе, не раскрыв имя своего избранника.

Дениска — Павел Сердюк

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Анастасия Заворотнюк в роли Вики и Павел Сердюк в роли Дениса на съемочной площадке

Анастасия Заворотнюк в роли Вики и Павел Сердюк в роли Дениса на съемочной площадке

Колесникова Наталья/ТАСС

Роль сына Шаталина, озорного Дениски, досталась Павлу Сердюку, который на момент съемок учился в музыкальной школе. На пике популярности актер решил оставить увлечение и поступить в театральное училище. Окончив ГИТИС, он снялся в молодежном сериале «Ранетки» в роли Степана Белуты. Там же он встретил свою будущую жену Анну Рудневу. Однако брак не продлился долго. Сейчас бывшие супруги поддерживают отношения ради дочери Софьи.

В сентябре 2020 года Сердюк сменил род деятельности и устроился в автомастерскую. «Иногда занимаюсь машинами — просто для себя, люблю старые авто. Это все же лучше, чем пить водку в подъезде», — делился он. О переменах во внешности актер рассказал на ток-шоу «Привет, Андрей!»: из-за сильного стресса он полысел, из-за чего его редко узнают на улицах.

Ксюша — Ирина Андреева

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Ирина Андреева в роли Ксюши

Ирина Андреева в роли Ксюши

Sony Pictures Intnernational

Роль самой младшей и эрудированной дочери в семье Шаталиных воплотила на экране уроженка Петербурга Ирина Андреева, которой на момент съемок было 10 лет. После участия в «Моей прекрасной няне» девочка переехала в Лондон, где впоследствии окончила среднюю школу, а затем факультет международной политики в Королевском колледже.

Сегодня в Андреевой трудно признать ту самую девочку Ксюшу — она сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Судя по соцсетям, она много путешествует в сопровождении бойфренда, игрока сборной Англии по регби.

Дворецкий Константин — Борис Смолкин

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Борис Смолкин в роли Константина

Борис Смолкин в роли Константина

Антон Тушин/ТАСС

За ярким дуэтом дворецкого Константина и секретарши Жанны Аркадьевны зрители следили не меньше, чем за парой Максима и Вики. О кастинге в сериал исполнитель роли дворецкого Борис Смолкин узнал от друга-кавээнщика.

«Поскольку я не был избалован предложениями, то поехал на пробы в Москву. И ездил туда ровно 9 месяцев! Хотя потом узнал, что американцы, которые вместе с нашими продюсерами проводили кастинг, утвердили меня буквально с первого дня», — рассказывал Смолкин.

В жизни актер также обожает готовить и недавно принял участие в кулинарной передаче «Спасите, я не умею готовить», где сделал вареники с горбушей и болгарский суп. Несмотря на известность, Смолкин не так часто снимается в кино, отдавая предпочтение театру. В свои 73 года он продолжает жить со своей второй женой Светланой.

Секретарша Жанна Аркадьевна — Ольга Прокофьева

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Ольга Прокофьева в роли Жанны Аркадьевны

Ольга Прокофьева в роли Жанны Аркадьевны

Владимир Мышкин/Global Look Press

Заносчивую секретаршу Жанну Аркадьевну Ижевскую, строившую козни против Вики, исполнила актриса Ольга Прокофьева. На ее роль пробовалась и Любовь Полищук, которая впоследствии сыграла маму няни.

Прокофьева признавалась, что в других проектах ей было сложно избавиться от комедийного амплуа. В то время как пресса приписывала ей роман с коллегой по сериалу Борисом Смолкиным, в личной жизни актриса переживала сложные отношения с мужем и актером Юрием Соколовым. «Муж орал на каждом углу, какая я плохая. Человек был альфонсом всю жизнь, поэтому считал, что должен кричать. Телевидение к нам приставало: ночевали в подъездах, лезли в замочную скважину, бегали за сыном Александром», — поделилась она.

Сейчас Прокофьева называет себя счастливым человеком и признается, что после развода ее карьера пошла в гору. Актриса продолжает играть в театре и появляться в кино, правда, на второстепенных ролях. О том, есть ли у нее избранник, Прокофьева умалчивает. По словам артистки, самое важное место в ее жизни занимает сын Александр.

Мама Вики — Любовь Полищук

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Любовь Полищук в роли мамы Вики

Любовь Полищук в роли мамы Вики

Global Look Press

Роль мамы Вики стала одной из последних у Любови Полищук. На кастинге актриса представилась «Любоф», продюсеры поняли, что больше никого искать не нужно и утвердили ее, переименовав героиню Светлану на Любовь Григорьевну. Душевный образ матери был настолько органичным, что зрители не сразу узнали о тяжелой болезни актрисы. В 2005 году врачи диагностировали Полищук рак позвоночника. Превозмогая сильную боль, она приходила на съемки в ортопедическом корсете. Коллеги отмечали, что актриса редко жаловалась на здоровье, а на съемки последней серии шестого сезона, где по сюжету состоялась свадьба Максима и Вики, она играла сидя. Полищук не стало 28 ноября 2006 года.

Отец Вики — Александр Филиппенко

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Александр Филиппенко в роли отца Вики

Александр Филиппенко в роли отца Вики

Sony Pictures Intnernational

Продюсеры не стали искать замену Полищук и ввели в финальный сезон отца Вики. Его роль исполнил Александр Филиппенко, известный по сериалу «Бедная Настя» и экранизации «Мастера и Маргариты» Владимира Бортко.

Съемки в проекте, по признанию актера, стали для него интересным опытом, поскольку до этого он не снимался в ситкомах. В настоящее время 77-летний Филиппенко играет на сцене «Гоголь-центра» и изредка снимается в кино. Среди его последних работ — роль Леонида Брежнева в драме «Чемпион мира».

Галя, подруга Вики — Олеся Железняк

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Олеся Железняк в роли Гали

Олеся Железняк в роли Гали

Sony Pictures Intnernational

До третьего сезона экранную подругу Вики играла Гульнара Нижинская. После ее ухода продюсеры придумали героине новую подружку — веселую и немного глуповатую Галю в исполнении Олеси Железняк. Сейчас актриса играет в труппе «Ленкома» и продолжает сниматься в кино, преимущественно в комедийном амплуа («Сваты», «Молоко»). Железняк воспитывает четверых детей.

Баба Надя — Александра Назарова

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Александра Назарова в роли бабы Нади

Александра Назарова в роли бабы Нади

Sony Pictures Intnernational

Еще одним колоритным персонажем в ситкоме стала эксцентричная бабушка Вики Надежда Михайловна, которая, несмотря на склероз, пользовалась успехом у противоположного пола. Исполнительница роли Александра Назарова после съемок в «Моей прекрасной няне» сыграла в «Выкрутасах», «Кратком курсе счастливой жизни», «Елках» и других картинах. Параллельно актриса выступала на сцене Театра им. Ермоловой и занималась озвучиванием иностранных фильмов. В 2019 году Назарова скончалась от полиорганной недостаточности на 80-м году жизни.

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