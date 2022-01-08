Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Семнадцатилетний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой 16:06
Аэропорт Алма-Аты закрыли до 10 января 16:04
Стало известно, какое место заняла Россия в смешанной эстафете... 16:02
В США рассказали, какое оружие получат украинские партизаны... 15:52
Российский боксер умер после тяжелого удара в голову 15:50
Ученые нашли связь «омикрона» с окончанием пандемии 15:48
Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Казахстана... 15:37
Овечкин ударил клюшкой по лицу Кузнецову в матче... 15:31
Захарова раскритиковала ОБСЕ за нежелание помогать журналистам... 15:31
Netflix выпустит аниме-сериал по комиксу «Скотт... 15:27
Культура

Гламурный инопланетянин и герцог-нацист: безумные альтер-эго Дэвида Боуи

Как Дэвид Боуи создал образ Зигги Стардаста и Белого Герцога

Слушать
Остановить
close
100%
Поклонница Дэвида Боуи в Брикстоне (Лондон) в день смерти музыканта, 2016 год

Поклонница Дэвида Боуи в Брикстоне (Лондон) в день смерти музыканта, 2016 год

Stefan Wermuth/Reuters
Дэвид Боуи стал кумиром миллионов уже на старте своей карьеры. Сценические образы музыканта с собственными мирами, костюмами и ярким гримом стали узнаваемы, как и его музыка. Андрогинный гуманоид, мрачный кумир подполья и космонавт, пристрастившийся к наркотикам, — «Газета.Ru» рассказывает о главных альтер-эго Боуи.

«Этот придурок прилип ко мне на долгие годы»

Инопланетянин Зигги Стардаст из альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» и фигура самого Дэвида Боуи стали практически неразделимы. В свое время некоторые фанаты верили, что Зигги — настоящее имя певца.

Боуи всегда тяготел к театральности на сцене — и хотел придумать нечто масштабное, неординарное и эксцентричное. На создание Стардаста артиста подтолкнул участник группы The Playboys Винс Тейлор, поверивший после нервного срыва в то, что он инопланетный бог.

close
100%
Дэвид Боуи, 1973 год

Дэвид Боуи, 1973 год

Mick Rock/Taschen

Среди прочих на персонажа Зигги повлияли техасский музыкант Legendary Stardust Cowboy, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика и опередивший свое время японский дизайнер Кансай Ямамото. Последний черпал вдохновение в театре кабуки, вместе с Боуи они придумали смелые образы вне гендерной идентичности. Наибольшую известность получили наряды, созданные японцем для концертного тура Ziggy Stardust: виниловый костюм и трикотажный комбинезон на одно плечо.

Концепция образа Зигги

Зигги прилетел на Землю в качестве посланника, чтобы сообщить людям о пяти отведенных им годах. Согласно концепции, человечество столкнулось с нехваткой природных ресурсов. По ходу развития Зигги превратился в андрогинную рок-звезду, — люди вознесли инопланетянина до пророка, что он сам начал верить в свое превосходство. Но это его и погубило.

«Зигги просят написать песню о пришествии звездного человека. «Starman» — своего рода надежда, за которую люди сразу же цепляются, — рассказывал Боуи. — Он возводит себя до невероятных духовных высот и живет благодаря своим последователям».

Когда другие инопланетяне прибыли на Землю, то они разорвали Зигги на части под песню «Rock'n'Roll Suicide».

«Зигги умирает на сцене, а звездные люди, которые не могут существовать в нашем мире, потому что состоят из антиматерии, берут части его тела и делают себя видимыми», — заключил Боуи.

Зигги стал Боуи

В течение нескольких лет певец давал интервью от имени своего альтер-эго, поэтому неудивительно, что поклонники стали воспринимать их как одно целое.

«Было очень легко день и ночь оставаться одержимым этим персонажем. Я стал Зигги Стардастом. Дэвид Боуи полностью вылетел в окно», — говорил артист. Правда, вскоре певец настолько «сроднился» с ролью, что перестал отличать реальность и вымысел:

close
100%
Концерт Дэвида Боуи во Франкфурте-на-Майне, 1978 год

Концерт Дэвида Боуи во Франкфурте-на-Майне, 1978 год

Hans H. Kirmer/Global Look Press

«Этот придурок прилип ко мне на долгие годы. Это стало очень опасным. Я на самом деле сомневался в своем здравом уме».

Летом 1973 года Боуи попрощался с инопланетянином на съемках документального фильма. На лондонской сцене Hammersmith Apollo певец сообщил о своем последнем концерте в этом образе.

Молния Аладдина Сейна

Затем появился Аладдин Сейн из одноименного альбома Боуи, где он изображен с красной молнией на лице. Этот снимок принадлежит знаменитому фотографу Брайану Даффи. Макияж артиста стал крайне популярен в массовой культуре: после Боуи молнию на себя «примеряли» многие звезды от Леди Гаги до персонажа Джоан Роулинг Гарри Поттера.

close
100%
Global Look Press

Согласно одной версии, Сейн — просто американизированная версия Стардаста. По другой — это отсылка к больному шизофренией сводному брату Боуи Терри. Так, в названии композиции кроется игра слов. «Aladdin Sane» можно прочесть как «A Lad Insane» («Безумный парень»).

Радикализм в Белом Герцоге

В 1975 году на смену эпатажу пришел Изможденный Белый Герцог, одетый в классику и не скрывающий своей симпатии к нацистской идеологии. В то время Боуи сильно увлекся запрещенными веществами и занялся оккультизмом.

В одном интервью артист даже назвал Адольфа Гитлера «одним из первых рок-звезд». «Надо, чтобы правый фронт поднялся, смел все на своем пути и навел везде порядок», — сказал однажды Боуи.

close
100%
Дэвид Боуи во время выступления, 1972 год

Дэвид Боуи во время выступления, 1972 год

Keystone Pictures USA/Global Look Press

Впоследствии певец объяснил, что радикальные высказывания были частью сценического образа. Правда, к этому моменту уже никто не мог понять, где настоящий Боуи, а где — Белый Герцог.

Образ альтер-эго в первую очередь ассоциируется с альбомом «Station to Station» 1976 года, потому что упоминается в заглавном треке. Однако этот персонаж появился годом ранее — во время промокампании пластинки «Young Americans». Именно в ней зародились основные темы будущего лонгплея, а вышедшая следом «Station to Station» стала как бы подтверждением эмоциональной нестабильности Боуи.

«70-е были просто безумны! Еще немного и Белый Герцог окончательно свел бы меня в могилу. Этот персонаж, пожалуй, самый опасный из всех ранее мною созданных», — вспоминал Боуи.

В песне «Word On A Wing» артист уже буквально кричал о своей зависимости: «My prayers flies like word on a wing» («Моя молитва летит как на крыльях»). Вскоре Боуи все-таки смог «убить» своего героя. Изможденный Белый Герцог погиб не в свете софитов, как это сделал Стардаст, а ушел тихо, став очередной страницей в истории образов певца.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+