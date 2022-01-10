Без звезд и трансляции: как вручали «Золотой глобус» после бойкота

В этом году лауреатов «Золотого глобуса» объявили без традиционной церемонии — о них просто писали в соцсетях и на сайте. В номинации «Лучший драматический фильм» победила новозеландская лента «Власть пса», а лучшими актером и актрисой в кинофильме стали Уилл Смит и Николь Кидман. Подробнее о формате проведения и лауреатах премии рассказывает «Газета.Ru».

В Лос-Анджелесе состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в закрытом формате — без СМИ, звезд и гостей. Традиционной трансляции на телеканале NBC не было, как и видеотрансляции онлайн. Об этом заранее сообщил представитель учредителя премии — Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).

«Мероприятие будет частным и не будет транслироваться в прямом эфире», — цитирует его Deadline.

Согласно источнику, в прошлом году журналисты обнаружили, что среди почти 100 членов HFPA нет ни одного темнокожего. В связи с этим в Голливуде объявили Ассоциации бойкот, к которому присоединился NBC.

«Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно, — указано в официальном сообщении руководства телеканала. — Таким образом, NBC не будет транслировать «Золотой глобус» в 2022 году. Если организация выполнит свой план, мы надеемся, что сможем транслировать шоу в январе 2023 года».

Информация о победителях в режиме реального времени публиковалась на сайте и в соцсетях премии. Статуэтку в категории «Лучший драматический фильм» получила картина «Власть пса» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Конкурентами ленты были «Дюна», «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Король Ричард». Постановщица «Власти пса» также победила в категории «Лучший режиссер кинофильма», а лучшим сценаристом стал Кеннет Брана («Белфаст»).

Every year we see films that make us laugh, cry, think. Films that will be remembered. Congratulations The Power of the Dog for taking home Best Picture — Drama. pic.twitter.com/8cUgB4t0UD — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

В номинации «Лучшая мужская роль в кинофильме» победил Уилл Смит, сыгравший отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в спортивной драме «Король Ричард». Вместе с ним за награду боролись Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Махершала Али («Лебединая песня»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Хавьер Бардем («Быть Рикардо»).

Награду за «Лучшую женскую роль в драме» забрала Николь Кидман — она сыграла комедийную актрису Люсиль Болл в фильме «Быть Рикардо». Также в номинации были представлены Кристен Стюарт («Спенсер»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») и Леди Гага («Дом Гуччи»).

Победителем в категории «Лучший иностранный фильм» стала японская драма «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути. Одним из его конкурентов была финско-российская драма «Купе номер шесть», попавшая в шорт-лист «Оскара» от Финляндии.

В номинации «Лучший фильм — мюзикл или комедия» победила «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Лучшей актрисой мюзикла стала звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер. Снявшаяся в этом же фильме Ариана ДеБоз победила в номинации «Лучшая актриса второго плана в мюзикле». Лучшим актером мюзикла или комедии признан Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»). Триумфатор категории «Лучший комедийный сериал или сериал-мюзикл» — шоу «Хитрости». В нем снялась Джин Смарт, которая забрала статуэтку за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле». Среди актеров аналогичных проектов лучшим признали Джейсона Судейкиса («Тед Лассо»).

Из нескольких анимационных картин жюри «Золотого глобуса» выделило мультфильм «Энканто». Лауреатами премии за лучшую женскую и мужскую роль в телефильме стали Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и Майкл Китон («Ломка»). Сериал «Наследники» победил в номинации «Лучший драматический сериал». Лучшими актером и актрисой в драматическом сериале стали Джереми Стронг («Наследники») и Микаэла Джае Родригез («Поза»). Не остался без внимания нашумевший сериал «Игра в кальмара» — 77-летний О Ён Су был признан лучшим актером второго плана.

Песня «No Time To Die», записанная Билли Айлиш для фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», получила статуэтку за лучшую оригинальную музыку к фильму.