«Древняя Великая Китайская стена не сохранилась вовсе»

Участок Великой Китайской стены, построенный во времена династии Мин (1368-1644), рухнул после землетрясения. Магнитуда подземных толчков составила 6,9. Это уже не первый случай разрушения знаменитого на весь мир оборонительного сооружения. Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов признал важность разрушившегося участка из-за давней реставрации.

Минус два метра

«Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая, который находится в 114 километрах от эпицентра», — сообщает Global Times.

После подземных толчков представители властей осмотрели сооружение и обнаружили место обрушения. Уже удалось установить первичную защиту, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Землетрясение произошло в малонаселенном районе, но толчки ощутили несколько крупных городов. Сообщений о погибших не поступало, но девять человек получили ранения.

Глава сейсмического агентства провинции Ганьсу Ши Юйчэн, сообщил СМИ, что ближайший жилой район находится в 40 километрах от эпицентра. Подземные толчки в этой местности – частое явление, поэтому местные жители привыкли с ними справляться.

По словам Ши, в ходе борьбы с бедностью дома жителей были модернизированы или отремонтированы. Теперь все здания сейсмостойки, что позволило минимизировать количество жертв при сильных землетрясениях.

В августе 2012 года отрезок Великой Китайской стены протяженностью 36 метров, расположенный в провинции Хэбэй на севере страны, развалился из-за проливных дождей. По сведениям местных властей, данный участок стены, также возведенный в правление династии Мин (1368–1644), плохо сохранился. Он уже давно требовал ремонта, сообщил тогда «Интерфакс».

Когда построили Великую Китайскую стену

Строительство первых участков Великой китайской стены началось в III веке до нашей эры. Но стена, сохранившаяся до нашего времени, была построена, в основном, при династии Мин (1368—1644).

Постоянное строительство и восстановление стены на протяжении веков истощало силы народа и государства. При этом ее ценность как оборонительного сооружения была сомнительна. Враги легко находили слабо укрепленные участки.

Во времена империи Цин (1644—1911) стена почти разрушилась под воздействием времени. Лишь небольшой ее участок около Пекина поддерживался в порядке. В 1984 году началась реставрация Великой Китайской стены. Ее финансировали китайские и зарубежные компании, а также частные лица.

Несмотря на проведенные работы, удаленные от туристических мест остатки стены и сегодня находятся в разрушенном состоянии. Целостности оборонительного сооружения также угрожает строительство шоссе и железных дорог.

«Символическая ценность»

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что два самых известных участка Великой Китайской стены, куда обычно едут туристы, не пострадали.

«То, что мы называем сегодня Великой Китайской стеной – это не древняя стена. Формально по источникам, Великая Китайская стена была построена во втором веке до нашей эры, но именно она не сохранилась вовсе. Она была построена из глины и камней и практически размыта, ее небольшие куски можно видеть недалеко от новой стены», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что дошедшие до нас участки стены были возведены в XIV-XV веках. Но и эти отрезки оборонительных сооружений «так же серьезно разрушались» и реставрировались. Маслов отметил, что до сих пор ведутся споры, о том, что сегодня видят иностранцы, — «это все-таки новодел или действительно остатки старой стены».

«Это скорее символическая ценность», — считает директор Института Дальнего Востока РАН.

Он добавил, что тот участок стены, часть которого обрушилась из-за землетрясения, не популярен среди туристов. Он расположен вдалеке от туристических троп. Этот кусок стены был отреставрирован мало, поэтому имеет «историческую ценность с точки зрения археологии». «В этом плане… это стена историческая, она мало была отреставрирована», — подытожил эксперт.

По его словам, еще предстоит установить, обрушилась ли стена в привычном плане, «то есть перестала существовать, либо обрушилась внешняя отделка стены». Маслов пояснил, что в основе стены лежат в основном камни, а снаружи она обработана гладкими каменными плитами, которые могут отпадать.