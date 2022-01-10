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Культура

«Эйфория», «Миротворец», «Позолоченный век» и еще 17 сериалов января

Какие сериалы выходят в январе 2022 года

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Кадры из сериалов «Эйфория», «Миротворец» и «Позолоченный век»

Кадры из сериалов «Эйфория», «Миротворец» и «Позолоченный век»

HBO/Warner Bros. Television
Возвращение «Эйфории», спин-офф «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, высшее общество Нью-Йорка 1880-х в изложении автора «Аббатства Даунтон», корейский зомби-апокалипсис со школьниками, Данила Козловский против вампиров в царской России и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в январе, и рассказывает о самых интересных.
1
«Открытие ведьм» («A Discovery of Witches») — 3 сезон

С 8 января на Sky One и «Кинопоиске»

Заключительный выпуск приключенческой романтики про ведьму и вампира, которые полюбили друг друга, несмотря на древнюю вражду кланов.

2
«Эйфория» («Euphoria») — 2 сезон

С 10 января на HBO и в «Амедиатеке»

Долгожданное продолжение мгновенной классики о современных подростках с Зендеей в главной роли.

3
«Мне плевать, кто вы» — 1 сезон

С 10 января на ТНТ

Милый ромком в духе «Сексуального просвещения» про подростка Женю, который в рамках спецоперации по сепарации съезжает от матери во вторую квартиру и знакомится там с соседкой-оторвой Дашей.

4
«Журналистка» («Shinbun kisha») — 1 сезон

С 13 января на Netflix

Сериальная адаптация японской остросюжетной драмы, где дотошная репортерша расследует коррупцию в правительстве.

5
«Миротворец» («Peacemaker») — 1 сезон

С 14 января на HBO Max и в «Амедиатеке»

Спин-офф «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна сосредоточится на прошлом и будущем героя Джона Сины: Кристофер Смит, как мы выяснили из сцены после титров (собственно, спойлеры), все-таки пережил противостояние с Бладспортом — и по-прежнему готов добиваться мира и спокойствия любой ценой.

6
«Архив 81» («Archive 81») — 1 сезон

С 14 января на Netflix

Хоррор-сериал, вдохновленный одноименным подкастом в жанре «найденной пленки». Среди продюсеров — Джеймс Ван.

7
«Следом за жизнью» («After Life») — 3 сезон

С 14 января на Netflix

Финал комедийной драмы Рики Джервейса про журналиста, который с трудом переживает смерть жены и решает объявить миру моральную войну.

8
«Как я встретила вашего папу» («How I Met Your Father») — 1 сезон

С 18 января на Hulu

Спин-офф (или идейный наследник) ситкома «Как я встретил вашу маму». Схема та же: в далеком будущем взрослая мама (Ким Кэттролл) рассказывает детям о своей молодости (Хилари Дафф) и друзьях.

9
«Карамора» — 1 сезон

С 20 января на Start

Фэнтези-триллер про анархиста из дореволюционной России, которой правят вампиры. Режиссер и исполнитель главной роли — Данила Козловский, также в шоу снялись Филипп Янковский и Андрей Смоляков.

10
«Дом с прислугой» («Servant») — 3 сезон

С 21 января на Apple TV+

Третий сезон мистического триллера М. Найта Шьямалана про семейную пару, потерявшую младенца, и странную няню, которую герои наняли после трагедии.

11
«Озарк» («Ozark») — 4 сезон (1 часть)

С 21 января на Netflix

Первая половина заключительного выпуска криминальной саги о семье финансового советника, который уехал из Чикаго в маленький городок, чтобы отмывать деньги наркокартеля.

12
«На наш взгляд» («As We See It») — 1 сезон

С 21 января на Amazon Prime Video

Драмеди про трех соседей по квартире — молодых ребят с расстройствами аутистического спектра.

13
«Миллиарды» («Billions») — 6 сезон

С 24 января на Showtime и в «Амедиатеке»

Новая порция хитовой финансовой драмы — теперь без исполнителя главной роли Дэмиэна Льюиса, который не стал продлевать контракт и покинул шоу. В связи с этим актер Кори Столл был переведен в основной каст, с этого сезона его персонаж станет основным антагонистом.

14
«Позолоченный век» («The Gilded Age») — 1 сезон

С 25 января на HBO и в «Амедиатеке»

Проект мечты создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза, слухи о котором ходили почти десять лет. Историческая драма расскажет об осиротевшей дочери генерала-южанина, которая осваивается в высшем обществе Нью-Йорка конца XIX века.

15
«Сквозь снег» («Snowpiercer») — 3 сезон

С 25 января на TNT и Netflix

Продолжение адаптации французского комикса о кругосветном поезде, где остатки человечества нашли приют после апокалипсиса.

16
«Афтепати» («The Afterparty») — 1 сезон

С 28 января на Apple TV+

Комедийный детектив Кристофера Миллера и Фила Лорда («Человек-паук: Через вселенные», «Мачо и ботан»). В центре сюжета — убийство на встрече выпускников в школе, каждая из восьми серий рассказывает о событиях вечера глазами нового персонажа.

17
«С холода» («In from the Cold») — 1 сезон

С 28 января на Netflix

Триллер про бывшую русскую шпионку, которая едет с дочкой на отдых в Европу, но вместо этого вынуждена работать на ЦРУ и помогать американцам в поисках преступника с такими же способностями, как у нее (спасибо секретным экспериментам КГБ). В главной роли — Маргарита Левиева.

18
«Женщина в доме напротив девушки в окне» («The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window») — 1 сезон

С 28 января на Netflix

Комедийный триллер, где Кристен Белл изображает женщину с разбитым сердцем, которая проводит дни за распитием вина и разглядыванием мира сквозь окно. Когда в дом напротив заезжает привлекательный сосед, появляется шанс, что жизнь все-таки наладится, но затем героиня (предположительно) становится свидетельницей жестокого убийства.

19
«Мы все мертвы» («Jigeum uri hakgyoneun») — 1 сезон

С 28 января на Netflix

Корейский зомби-хоррор пополам с историей взросления: старшеклассники оказываются заперты в школе, пока в городе свирепствует вирус, превращающий людей в живых мертвецов.

20
«Бег улиток» — 1 сезон

В январе на Kion

Линчевский (во всяком случае, так обещают) психотриллер про сотрудницу кризисного центра Марину, у которой после инсульта начинаются провалы в памяти, что осложняет поиски пропавшей пациентки. Тем временем в параллельной реальности девушка — уже в качестве журналистки — ведет опасное расследование. Главные роли в шоу исполняют Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина.

21
Здесь собраны сериалы января, но не все! О премьерах новогодних каникул мы писали здесь:

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