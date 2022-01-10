«Эйфория», «Миротворец», «Позолоченный век» и еще 17 сериалов января

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«Миллиарды» («Billions») — 6 сезон

С 24 января на Showtime и в «Амедиатеке»

Новая порция хитовой финансовой драмы — теперь без исполнителя главной роли Дэмиэна Льюиса, который не стал продлевать контракт и покинул шоу. В связи с этим актер Кори Столл был переведен в основной каст, с этого сезона его персонаж станет основным антагонистом.