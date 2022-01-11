От «Ночного Дозора» до «Метода»: лучшие роли Константина Хабенского

11 января российский актер, режиссер и художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский празднует 50-летие. Народная любовь пришла к нему после роли мага Антона Городецкого в «Дозорах» Тимура Бекмамбетова. С тех пор он продолжает сниматься в самых разных амплуа — от учителя географии до космонавта. «Газета.Ru» собрала самые яркие кинообразы Хабенского.

Дилогия «Ночной» и «Дневной дозор», реж. Тимур Бекмамбетов (2004, 2005)

close 100% Константин Хабенский в роли Антона Городецкого в фильме «Ночной дозор» (2004) Базелевс Продакшн/РИА «Новости»

Широкую известность Константину Хабенскому принесло сотрудничество с режиссером Тимуром Бекмамбетовым, у которого молодой актер сыграл главную роль в экранизации романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Мрачное городское фэнтези стало самым кассовым блокбастером России в 2004 году, а на Западе удостоилось лестных отзывов Квентина Тарантино.

По сюжету первой части магу Антону Городецкому предстоит предотвратить войну между воинами Света и Тьмы. Для этого ему придется спасти от проклятья девушку и призвать на сторону добра мальчика-Иного, обладающего невероятной силой. Правда, тот оказывается его сыном и встает на сторону воинов Тьмы. Во второй части дилогии «Дневной дозор» главный герой пытается исправить ошибки с помощью таинственного артефакта — мела судьбы.

Любопытно, что многие актеры впоследствии вспоминали о несчастьях и травмоопасных ситуациях во время съемок мистического триллера. Если сам Хабенский тогда потерял отца, то актрису Марию Порошину чуть не сбил вагон метро в эпизоде, когда ее героиня Светлана и Городецкий влюбляются друг в друга. «Костя меня спас. Когда он меня вытащил, у меня был такой ужас в глазах и такая благодарность, что именно этот кадр взяли в кино», — вспоминала Порошина.

Несмотря на то что создатели «Дозоров» регулярно обещают поклонникам серии продолжение, да и сам Хабенский готов вернуться к роли Городецкого спустя 16 лет, пока проект так и не сдвинулся со стадии препродакшна.

close 100% Мария Миронова и Константин Хабенский в фильме «Статский советник» (2005) Первый канал/ТАСС

Следующим проектом Хабенского стала экранизация романа «Статский советник» Бориса Акунина. По сюжету статский советник Эраст Фандорин (Олег Меньшиков) расследует череду преступлений террористической «Боевой группы», в которую входит герой Хабенского по кличке Грин. А вот роль главного антагониста и интригана, генерала Пожарского, досталась Никите Михалкову.

Сам Хабенский так отзывался о своем герое в «Статском советнике»: «Мой герой способен на многое ради безумных идей, без которых просто существовать не может, готов раздавить, убить, но добиться своего, даже поплатиться жизнью. Любой мой персонаж готов на многое, а в жизни я бываю человеком ленивым».

«Адмиралъ», реж. Андрей Кравчук (2008)

close 100% Анна Ковальчук и Константин Хабенский в фильме «Адмиралъ» (2008) Dago Productions

Своей самой серьезной работой Хабенский считает роль Александра Колчака в военной драме «Адмиралъ» Андрея Кравчука. События в фильме разворачиваются в период Первой мировой войны, когда Российскую империю сотрясают две революции. История упадка страны показана через личную жизнь выдающегося флотоводца Колчака, который разрывается между любовью к родине и девушке Анне Тимиревой (Елизавета Боярская).

За исполнение главной роли Хабенский удостоился премий «Ника» и «Золотой Орел». Чтобы лучше воплотить образ на экране, он специально читал монографии и исторические книги о том периоде. «Я максимально старался никак его не интерпретировать. Любой человек, который берет на себя ответственность, особенно за целую страну в сложный исторический момент, всегда будет персоной неоднозначной», — рассказывал актер.

«Шпион, выйди вон!», реж. Томас Альфредсон (2011)

close 100% Константин Хабенский в фильме «Шпион, выйди вон!» (2011) Focus Features

На пике популярности Хабенскому начали поступать предложения из-за рубежа, однако сам актер довольно избирательно подходит к проектам и не стремится покорить Голливуд. «Ни в какой очереди я не стою и не рвусь туда. Появляется интересное предложение — я принимаю его, работаю и получаю от процесса удовольствие. Это никакая не карьера, это просто приключение», — объяснял он.

Исключительно по этой причине его и заинтересовало приглашение Томаса Альфредсона, который предложил Хабенскому роль советского атташе в картине «Шпион, выйди вон!» по одноименному детективу Джона Ле Карре. Триллер рассказывает о британском агенте и его попытках найти «крота» в верхушке МИ-6 во время Холодной войны. На съемочной площадке Хабенский работал с Гэри Олдманом, Бенедиктом Камбербэтчем, Томом Харди, Колином Фертом и со своей соотечественницей Светланой Ходченковой.

«Географ глобус пропил», реж. Александр Велединский (2013)

close 100% Константин Хабенский в фильме «Географ глобус пропил» (2013) Красная стрела

Еще одной важной работой в фильмографии Хабенского стала социальная драма «Географ глобус пропил» Александра Велединского, снятая по одноименной книге Алексея Иванова. Сюжет повествует о 37-летнем биологе Викторе Служкине, который из-за безденежья устраивается в школу в Перми учителем географии. У героя не ладятся отношения с женой, которая изменяет ему с другом, а на работе ему не удается заполучить авторитет среди учеников из-за проблем с алкоголем.

«В этом страшном, неказистом, нелепом и неуклюжем мире он лепит свой мир, в котором, как ему кажется, и должны жить люди. И учит этому тех молодых людей, которые находятся рядом», — говорил Хабенский. Фильм получил пять статуэток «Ника» и три награды «Золотой орел», в том числе за лучший фильм, режиссуру и лучшую мужскую роль (Хабенский).

close 100% Константин Хабенский в сериале «Метод» (2015-2021) Продюсерская компания «Среда»

В сериале «Метод» Хабенский предстал в ярком дуэте с Паулиной Андреевой. По сюжету героиня Есеня пытается отыскать убийцу своей матери и ради этого становится стажером следователя Родиона Меглина, у которого особый талант выискивать самых отъявленных маньяков.

Сам Хабенский признался, что при подготовке к роли старался не использовать моральные категории: «Я не буду называть их маньяками — это люди, которые переступают черту из-за обиды на общество, из-за каких-то болезней, на которые махнули рукой. В общем, мы сами создаем таких людей».

При этом его экранная «ученица» Андреева рассказала, что сами съемки проходили очень легко и она многому научилась: «Для Кости нет мелочей в работе. Даже если он в кадре стоит не на первом плане, а где-то фоном, он все равно работает на 100 процентов. Поразительное качество».

«Время первых», реж. Дмитрий Киселев (2017)

close 100% Евгений Миронов и Константин Хабенский в фильме «Время первых» (2017) Базелевс Продакшн

На роль советского космонавта Павла Беляева создатели фильма «Время первых» не рассматривали никого, кроме Хабенского. Правда, для самого актера подготовка проходила сложно, поскольку ему пришлось упражняться на тренажерах для космонавтов.

Действие фильма Дмитрия Киселева разворачивается в эпоху космической гонки США и СССР, когда на «Восходе-2» двое космонавтов Павел Беляев и Алексей Леонов (Евгений Миронов) отправляются в открытый космос. Однако миссия сопровождается множеством трудностей, среди которых — посадка в незапланированном участке на Урале, где нет связи, из-за чего герою приходится выживать в суровом лесном крае.

Режиссерский дебют «Собибор» (2018)

close 100% Константин Хабенский в фильме «Собибор» (2018) Патриот Продакшнс

Фильм о фашистском лагере смерти «Собибор» стал первой режиссерской работой Хабенского. В ней актер также исполнил главную роль — советского солдата Печерского, который устроил восстание и помог заключенным бежать.

«Сложнее всего оказалось работать с «тихими» сценами, где изображена «мирная» лагерная жизнь. Вроде бы обыденность, а при этом зритель должен чувствовать, что действие все равно происходит на краю смерти, в аду. Вот это большой вызов и для актеров, и для режиссера», — вспоминал артист.

При этом режиссерское кресло Хабенский занял случайно: актер неоднократно заявлял, что «не имеет права называть себя режиссером», но ради такого сценария решил сделать исключение. Он признался, что на образ главного героя повлияла личность его отца, который ушел из жизни в 2004 году. В ходе работы над лентой Хабенский общался с бывшими узниками концлагерей, а также их детьми.

close 100% Константин Хабенский и Чулпан Хаматова в фильме «Доктор Лиза» (2020) Киностудия КИТ

«Это история не о боли и беде, а о людях. Не о пациентах, а о тех, кто дает им шанс выкарабкаться обратно в большую жизнь», — отзывался о своем участии в фильме «Доктор Лиза» Хабенский. Сюжет картины основан на реальной истории и рассказывает об одном дне врача Елизаветы Глинки, которую на экране воплотила Чулпан Хаматова. Ее героиня вопреки всем препятствиям оказывает помощь больным, которым отказали в лечении. Эпизодическая, но не менее важная роль доктора в исполнении Хабенского характеризует реальность, с которой сталкиваются врачи в повседневности, — из-за нехватки лекарств им приходится нарушать закон.

«Майор Гром: Чумной Доктор», реж. Олег Трофим (2021)

close 100% Константин Хабенский в роли Вениамина Рубинштейна в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021) Bubble Studio

В супергеройском блокбастере «Майор Гром: Чумной Доктор» Хабенский предстал в эпизодической роли врача психиатрической больницы. Сюжет картины основан на одноименной серии российских комиксов Bubble о майоре полиции Игоре Громе (Тихон Жизневский), который занимается поимкой загадочного убийцы-линчевателя в маске Чумного Доктора (Сергей Горошко). Несмотря на то что проект долго не мог получить финансирование, после выхода на экраны публика восторженно его приняла — фильм вырвался в лидеры по количеству просмотров Netflix по всему миру.