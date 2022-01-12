Богиня и ангел смерти: лучшие роли Ренаты Литвиновой

12 января юбилей празднует российская актриса, режиссер и икона стиля Рената Литвинова. В день рождения артистки «Газета.Ru» вспоминает о ее лучших киноработах.

close 100% Кадр из фильма «Три истории: Офелия» (1997) Odessa Film Studio

Сотрудничество, а впоследствии дружба с режиссером Кирой Муратовой стала поворотной в карьере Литвиновой. По собственному признанию, на тот момент она видела себя исключительно сценаристом и всячески отвергала приглашения о съемках в кино, которые поступали к ней от коллег. «Я никогда не чувствовала в себе актерских талантов. Более того, свое лицо я считала нефотогеничным. Всегда отказывалась, когда меня звали сниматься. А отказать Кире Муратовой было невозможно», — объясняла она.

Дебют в «Увлечениях» Муратовой оказался удачным, и вскоре Литвинова приняла участие в еще одной ее картине — «Три Истории», где сменила образ роковой искусительницы на мстительницу с говорящим именем Офелия. По сюжету фильма-антологии героиня Литвиновой работает в роддоме акушеркой, которая убивает матерей-отказниц. Тем самым она мстит своей матери, которая когда-то оставила ее в доме малютки и убила в ней любовь: «Я не люблю мужчин, женщин, детей. Этой планете я бы поставила ноль».

При этом сама Литвинова признавалась, что вжиться в образ ей было нетрудно, поскольку с детства она росла в окружении медицинских справочников – ее родители были врачами. При этом ей также пришлось пережить уход отца из семьи: «Когда ко мне кто-нибудь приходил в гости, я вешала дедушкин плащ в прихожей и шляпу. И всегда говорила, что «папа поздно придет». Мне кажется, все знали, что я вру».

«Граница. Таежный роман», реж. Александр Митта (2000)

close 100% Кадр из сериала «Граница. Таежный роман» (2000) ОРТ

Народное признание молодой актрисе принесла роль экстравагантной Альбины Ворон в сериале «Граница. Таежный роман» Александра Митты. Действие драмы разворачивается в военном гарнизоне на советском Дальнем Востоке. Именно с Литвиновой связано множество комичных эпизодов, в которых ее романтически настроенная героиня «боится умереть на границе с Китаем, помешивая щи». Даже угодив в болото, она пытается выглядеть изящно и не слишком надрывать голос, чтобы позвать на помощь. Само имя Альбина Ворон как бы намекает, что она здесь чужая. Позднее Литвинова признавалась, что в школе ее также считали белой вороной, из-за чего она часто держалась особняком и находила утешение в книгах и искусстве.

«Небо. Самолет. Девушка», реж. Вера Сторожева (2002)

close 100% Кадр из фильма «Небо. Самолет. Девушка» (2002) Богвуд кино

За ролями у Митты и Муратовой последовало предложение Веры Сторожевой сняться в мелодраме «Небо. Самолет. Девушка» — ремейке известной советской картины «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной. Причем на этот раз адаптацией пьесы Эдварда Радзинского в сценарий занималась лично Литвинова. Она же и воплотила образ главной героини – слегка странноватой, но привлекательной стюардессы Лары, которая не жалеет себя ради любви.

«Радзинский хорошо сказал, что написал тогда «Идиота» в юбке. Но наш фильм совсем-совсем другой. Из него выпущены все социальные приметы. Он абсолютно очищен от быта. Очень аскетичный», – объясняла актриса. Как и Дорониной, которой посвятили фильм, Литвиновой также свойственна жеманная манера говорить с придыханием, однако именно это сходство сыграло ей на руку — настолько естественно и органично смотрелась она в трагикомичной роли.

«Настройщик», реж. Кира Муратова (2004)

close 100% Кадр из фильма Киры Муратовой «Настройщик» (2004) Пигмалион Продакшн

Несмотря на возросший интерес зрителей, Литвинова не гналась за славой и по-прежнему тщательно выбирала роли, близкие ей по духу. И неудивительно, что, когда Муратова вновь позвала ее в новый фильм, актриса незамедлительно согласилась. В «Настройщике» ей досталась роль роковой красавицы-интриганки Лины, которой по сюжету удается с помощью любовника (Георгий Делиев) провернуть аферу, обманом заполучив деньги престарелой вдовы (Нина Русланова).

По словам Литвиновой, образ Лины в тот момент полностью соответствовал ее авантюрному состоянию души, который частично перекликался с Офелией из «Трех историй». Несмотря на жестокость, героиня Литвиновой не лишена человечности. Одним из ярких моментов в фильме стала сцена, в которой Лина приглашает за свой стол в ресторане бездомную и кормит досыта.

Позднее этот прием актриса позаимствует у Муратовой в своих режиссерских работах, где также будет задействовать непрофессиональных и нетипичных актеров. «Мне нравятся городские сумасшедшие. Они вдохновляют меня гораздо больше, чем модели из журналов», — признавалась актриса.

«Богиня: как я полюбила», реж. Рената Литвинова (2004)

close 100% Кадр из фильма «Богиня: как я полюбила» (2004) Богвуд Кино

Во время съемок в «Настройщике» Литвинова параллельно продолжала работу над собственным фильмом «Богиня: как я полюбила», к которому она не только написала сценарий, но и исполнила в нем главную роль. Съемки шли трудно, однако старания окупились сторицей. В полнометражном дебюте постановщицы проявился характерный макабрический режиссерский стиль — эстетика декаданса, наряды от кутюр, тема любви и смерти, духи и сумасшедшие, встреча с двойником, гротескные персонажи и абсурдные ситуации. А также музыка Земфиры.

Сюжет мистической сказки — именно так охарактеризовала жанр сама режиссер — повествует о женщине-следователе Фаине, которая попадает в потусторонний мир, где духи из жалости наделяют ее даром любви, превращая в богиню. После выхода ленты на экраны Литвинову начали ассоциировать с небожительницей, сама же она уверяла, что сыграла персонажа лишь потому, что «полностью с ним совпадает», а времени найти подходящую актрису попросту не было.

«Мне не больно», реж. Алексей Балабанов (2006)

close 100% Рената Литвинова в роли Таты и Александр Яценко в роли Миши в фильме Алексея Балабанова «Мне не больно» (2006) Кинокомпания CTB/ТАСС

После эпизодического появления в «Жмурках» Алексей Балабанов предложил Литвиновой главную роль в мелодраме «Мне не больно», где актриса перевоплотилась в содержанку Тату. По сюжету ее героиня живет под покровительством преуспевающего мужчины Сергея (Никита Михалков) и неожиданно влюбляется в молодого дизайнера интерьеров Мишу.

Несмотря на то, что образ искренней и порывистой Таты до сих является одним из самых любимых у зрителей, сама Литвинова признавалось, что ей не понравилось играть беззащитную героиню: «Из меня Леша Балабанов сделал полную жертву, а Кира меня никогда жертвой не видит — поразительная история, да? И мне уже кажется, что эта девушка, моя героиня, не вполне жертва. Она просто придумала для себя такую маску».

Любопытно, что после съемок у режиссера «Брата» Литвинова объявила, что больше не будет сниматься в кино. Обещание она не сдержала.

«Последняя сказка Риты», реж. Рената Литвинова (2011)

close 100% Татьяна Друбич и Рената Литвинова в фильме «Последняя сказка Риты» (2012) Фонд «Запределье»

В работе над следующей картиной — «Последняя сказка Риты» — Литвинова снова исполнила одну из ведущих ролей: ангела смерти, который в обыкновенной жизни маскируется под сотрудницу морга Таню Неубивко. По сюжету ее героиня коллекционирует красивые души, которые могут быть только у тех, кто испытал любовь. Именно такой душой является Маргарита Готье в исполнении Ольги Кузиной.

Несмотря на очевидную параллель с «Дамой с камелиями» Дюма-сына, Литвинова говорила журналистам, что образ главной героини был списан с реальной женщины с таким же именем, которая в детстве излечила ее от ангины.

Фильм был создан полностью на собственные средства режиссера, съемки продолжались в течение двух лет. Одной из немногих соратниц Литвиновой в проекте была Земфира, которая не только написала музыку к истории, но и выступила продюсером картины.

После выхода в прокат «Последнюю сказку Риты» окрестили черной комедией, а саму Литвинову начали упрекать в одержимости идеей смерти: «Меня все спрашивают о том, не боюсь ли я так заигрывать со смертью. Я не фамильярничаю и не боюсь. Я сама и есть эта тема. Не приближайтесь ко мне, если боитесь. На земле вообще много существ, которые прикидываются людьми».

«Северный ветер», реж. Рената Литвинова (2021)

close 100% Кадр из фильма «Северный ветер» (2021) Фонд «Запределье»

Особенно поэтичной оказалась сказка-притча «Северный ветер» о великом матриархате, которая изначально существовала в виде театральной пьесы и до сих пор собирает аншлаги в МХТ им. Чехова. Несмотря на обещания Литвиновой, что фильм будет отличаться от постановки, многие персонажи, их манера игры и сама мизансцена получились нарочито театральными и гротескными.

Главную роль в истории исполнила сама Литвинова, сыгравшая главу Северного клана, властную Маргариту, которая умеет перемещаться во времени. По сюжету в канун Нового года в ее поместье собираются родственники, включая сына Бенедикта (Антон Шагин) и его невесту Фанни (Ульяна Добровская). Однако в результате несчастного случая Фанни погибает, а сын главной героини в отчаянии женится на ее сестре Фаине (Софья Эрнст). С этого момента начинается деградация прежде процветающей династии.

Если предыдущие работы Литвиновой зачастую получали противоречивые отзывы, то «Северный ветер», напротив, удостоился высокой оценки зрителей и прессы. В этот раз лейтмотивом творчества Литвиновой стал дефицит сильных мужчин в эпоху матриархата, а также ожидания любви «до гроба и после гроба». Помимо сильных актерских работ, значительную роль в повествовании играли грим и костюмы героев. «Я перерыла тонны имен. Без идей Надежды Балабановой, вдовы Алексея, без костюмов Демны Гвасалия ничего бы не получилось — я их поштучно — художников — отбираю. Вещественный мир и даже мода — часть моих фильмов», – отмечала режиссер.