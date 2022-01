Плейлист недели: Егор Летов, Адель, Placebo и Anna Asti

Новый проект бывшей солистки Artik & Asti Анны Дзюбы, третий сингл из грядущего альбома Placebo, клип Адель, Оливер Три в образе Короля тигров и ранее неизданная песня Егора Летова: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Адель — «Oh My God»

Адель показала черно-белый клип на песню «Oh My God» с последнего альбома «30». В нем певица большую часть времени сидит на стуле, пока вокруг нее постоянно сменяются декорации. Режиссером выступил Сэм Браун, автор одного из ранних клипов артистки «Rolling In The Deep». Оператором стал Роман Васьянов («Стиляги», «Отряд самоубийц»).

Anna Asti — «Феникс»

В 2021 году дуэту Artik & Asti стукнуло 10 лет — ребята выпустили альбом-компиляцию и вскоре объявили о распаде. И пока продюсер Артем Умрихин готовится представить свой новый проект, бывшая солистка группы Анна Дзюба записала свою первую сольную песню — «Феникс». Тема пока та же — расставание и страдания.

FKA twigs и Dystopia — «Which Way»

Талия Барнетт, известная как FKA twigs, выпустила микстейп «Caprisongs». В него вошли 17 композиций, в их числе — ранее вышедшая «Tears in the Club» с The Weeknd, коллаборации с рэперами Shygirl и Pa Salieu и панками Dystopia. В работе над альбомом FKA twigs вдохновлялась астрологией: «Упрямство, как у козерога, толкает меня писать музыку сквозь боль. Луна в стрельце ведет танцевать в клуб и быть соблазнительницей». И так далее.

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта — запись группы «Посев», которая была собрана еще до «Гражданской обороны». Текст разобрать сложно, и пока фанаты в комментариях «ВКонтакте» пытаются воспроизвести его на слух. Чумакова не планирует ограничиться лишь одной записью — и, возможно, выпустит все имеющиеся у нее записи «Посева».

Аврил Лавин — «Love It When You Hate Me»

Аврил Лавин вернулась с песней «Love It When You Hate Me», записанной при участии ар-н-би-исполнителя blackbear. Кроме того, певица анонсировала выход 25 февраля уже седьмой по счету пластинки «Love Sux». Судя по всему, Лавин расчехлила весь свой багаж панк-принцессы из 2000-х — правда, пока сложно говорить, зайдет ли такое возвращение молодой аудитории.

Оливер Три — «Cowboys Don't Cry»

«Cowboys Don't Cry» — новый клип мем-машины Оливера Три, в котором он очень похож на Джо Экзотика из безумной документалки Netflix «Король тигров». Это вторая студийная работа артиста. В 2020 году его дебютный альбом «Ugly is Beautiful» возглавил чарты Billboard среди лучших альтернативных пластинок.

Placebo — «Try Better Next Time»

Слушаем уже третий сингл с грядущего альбома великих Placebo и надеемся, что конец человечества, о котором поет Брайан Молко, наступит не раньше, чем выйдет релиз. Ждать осталось недолго — выход «Never Let Me Go» запланирован на 25 марта этого года.

Миртл — «Время»

У восходящей поп-рок-звезды Миртл (Маргарита Крупта — настоящее имя) вышел второй альбом «Золото». В этот раз в записи поучаствовали Леня Иорданян из группы «Источник», Acid Racer, КЕРИЛ и Влад Чернин.