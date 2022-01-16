Скандал с Клавой Кокой и Бузовой, помолвка Меган Фокс и MGK, «Елки-8» и плагиат

Клава Кока показала «странную» Ольгу Бузову и настроила против себя Диму Билана, Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились, «Елки-8» обвинили в плагиате, Канье Уэст якобы собрался в Россию, после чего избил фаната, не стало телеведущего Михаила Зеленского: «Газета.Ru» рассказывает о новостях из мира шоу-бизнеса за прошедшую неделю, которые вы могли пропустить.

Семилетняя россиянка — в рейтинге Forbes

Уроженка Краснодара Анастасия Радзинская, которой в конце этого января исполнится всего восемь лет, уже в третий раз подряд попадает в топ-10 самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров по версии Forbes. Важный момент — речь идет не о русскоязычных представителях платформы, но вообще всех (в списке, например, есть Джейк Пол).

В новом рейтинге девочка заняла шестое место с годовым заработком в $28 млн — это более 2 млрд руб. По ходу 2021 года блогерша, несколько лет назад эмигрировавшая вместе с родителями в США, продала права на свои старые видео компании Spotter, а также заработала на реализации личной линейки товаров и NFT.

Канал Радзинской Like Nastya был создан в 2016 году, когда девочке не было и трех лет. По словам родителей Анастасии, они решили завести блог на YouTube, чтобы развивать в ребенке актерские навыки и научить его лучше взаимодействовать с окружающим миром. «Мы даже не говорили ей, что делать: просто снимали ребенка, какой он есть. Дети — это же мило», — объясняла в интервью мама девочки.

В настоящий момент канал Like Nastya имеет более 85 млн подписчиков, общее число просмотров — свыше 68 млрд.

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Ушел из жизни телеведущий Михаил Зеленский

11 января не стало известного российского телеведущего Михаила Зеленского, ему было 46 лет. Журналист скончался в Доминиканской республике, где отдыхал вместе с супругой. Согласно российскому посольству, причиной стал сердечный приступ. В официальном заключении врачей говорится, что приступ был вызван хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

По словам коллег Зеленского, он был талантливым телеведущим и журналистом, а также ярким человеком за кадром.

«Человек, который был за кадром, порою был гораздо ярче, чем в кадре. В кадре он был серьезный, сосредоточенный, убедительный, а за кадром это был человек-огонь, излучающий позитив, радость», — описал ведущего его друг и коллега Эрнест Мацкявичюс.

Зрителям Михаил Зеленский известен по таким телепередачам, как «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир».

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Клава Кова «подставила» Бузову

На днях певица Клава Кока опубликовала в Instagram ролик с Ольгой Бузовой, снятый во время отдыха в Куршевеле. Видео мгновенно завирусилось: на записи звезда «Дома-2» ведет себя странно, что, по мнению многих поклонников, связано с алкогольным опьянением артистки.

Основную порцию хейта, впрочем, получила именно Клава Кока — в том числе и от представителей шоу-бизнеса.

«Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Ты подставила подругу. Это жуть как некрасиво. Тебе не стыдно? Оля Бузова тебе помогла! Я думал, что ты крутая девчонка. А ты, оказывается, мелочная», — высказался Дима Билан. В свою очередь модель Алена Водонаева заявила, что Клава Кока поступила «не по-пацански».

Прокомментировали инцидент и его непосредственные участники. Так, опубликовавшая видео певица намекнула, что странное поведение коллеги было связано не с алкоголем, но «искренними эмоциями и радостью». Сама же Бузова впоследствии написала, что ее «уже два дня никто не подставляет, не обсуждает за глаза».

close 100% klavacoca/Instagram

Неизданные сочинения Егора Летова будут обнародованы

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала во «ВКонтакте» ранее не издававшуюся песню музыканта. По словам женщины, трек представляет из себя «компиляцию его предновогодних стихов 1983 года». Композиция была записана еще до возникновения «Гражданской обороны».

Чумакова рассказала «Газете.Ru», что планирует обнародовать и другие ранние работы рокера — речь идет сразу о нескольких альбомах группы «Посев», предшествовавшей «Обороне».

«Но не знаю, когда это произойдет. Надо спрашивать у издателя, как это будет выпускаться: последовательно или все вместе. Я не имею отношения конкретно к изданию, а отдаю готовые материалы. Там несколько альбомов», — заявила она.

Помолвка MGK и Меган Фокс

Рэпер Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс — и актриса ответила согласием. В знак заключения помолвки артисты «выпили кровь друг друга».

«Каким-то образом полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж. <...> И точно так же, как в каждой жизни до этой и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала «да», — поделилась Фокс.

Осенью 2021 года актриса достигла соглашения о разводе с Брайаном Грином. В браке, который продлился десять лет, у пары родились трое детей. С MGK звезда «Трансформеров» сблизилась на съемках фильма «Полночь на злаковом поле» в 2020 году.

Норвежский фотограф обвинил «Елки-8» в плагиате

Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал уличил создателей постера к российской комедии «Елки-8» в плагиате. У себя в Facebook он опубликовал для сравнения два снимка: первый сделан им еще в 2015 году, а второй — постер российской комедии, вышедшей в минувшем декабре.

«Когда международный фильм плагиатит твое фото, это еще раз подтверждает ценность творчества» ,— заявил фотограф.

Представители студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs, которая работала над картиной, принесли Дирдалу публичные извинения и предложили ему сотрудничество в рамках новых проектов. Однако впоследствии фотограф заявил, что Bazelevs не выходили с ним на связь, и предложил решить спор с помощью аудитории.

«Пусть российские и норвежские зрители сами определят, плагиат это или нет. Если да, то пусть они предложат сумму компенсации за публикацию фотографии по всему миру», — предложил Дирдал.

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Неделя Канье: избиение фаната и возможный приезд в Россию

На этой неделе Канье Уэст отметился сразу двумя большими инфоповодами. Так, сначала появились слухи о его возможном приезде в Россию — об этом сообщил советник артиста Амир Судан. В ходе визита, якобы запланированного на весну-лето 2022 года, рэпер планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести свою знаменитую «Воскресную службу», а также расширить бизнес в стране с помощью руководителей Crocus Group Араза и Эмина Агаларова.

Впоследствии, впрочем, PR-директор рэпера Пьер Ружье категорически опроверг планы Канье в ближайшее время посетить Россию: «Это полностью сфабриковано. Вымысел или принятие желаемого за действительное русскими людьми». При этом представитель Агаларова-младшего Роб Голдстоун подтвердил факт переговоров между сторонами.

Вторая история с Уэстом получилось куда более скандальной: музыкант избил фаната, после того как тот попросил автограф и совместное фото. В ответ на это Йе толкнул и ударил мужчину по голове и шее.

В настоящий момент полиция расследует инцидент, Канье грозит до шести месяцев тюрьмы. Сам артист ничего напрямую не комментирует — ни возможную поездку в Россию, ни избиение поклонника.