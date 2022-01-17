«Это могла быть инсценировка»: новый поворот в деле об ограблении вдовы Градского

16 декабря неизвестные ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко — у нее украли 100 млн рублей. При этом, согласно СМИ, полиция отрабатывает и версию с инсценировкой, так как близкие композитора в настоящий момент спорят за его наследство. Подобную возможность не исключает и близкий друг Градского — певец Анатолий Алешин. По его мнению, инсценировать ограбление могла как сама Коташенко, так и сторона бывшей супруги композитора.

«Возможно, инсценировка»

Певец Анатолий Алешин, друг Александра Градского, в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что ограбление могло быть инсценировано — как самой вдовой композитора Мариной Коташенко, так и его бывшей супругой Ольгой Градской, ранее якобы нанявшей адвокатов для борьбы за наследство.

«У меня есть подозрения, что это могла быть инсценировка. При этом я не знаю, кем она могла быть организована — или самой вдовой, или стороной его бывшей супруги», — заявил Алешин.

В свою очередь артисты «Градский Холла» отказались комментировать «Газете.Ru» предположения, что ограбление могло быть постановочным. Само происшествие в труппе назвали «страшной трагедией для всей семьи».

«Это, конечно, страшная трагедия для семьи и деток Александра Борисовича. Слава Богу, все живы. Но это, в любом случае, трагедия — такие средства большие украдены», — посетовал музыкант Сергей Волчков.

Что произошло

Согласно изначальным сведениям, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали в Подмосковье ДТП с участием автомобиля Марины Коташенко. После этого они подсели в машину вдовы Градского и, угрожая оружием, заставили ее отвезти их в коттеджный поселок, где проживает женщина. Впоследствии они забрали у Коташенко 100 млн рублей наличными, которые она хранила под кроватью. Затем пострадавшая отвезла злоумышленников в сторону деревни Апрелевки, где они пересели в собственный автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Очевидцем происшествия стал охранник жилого комплекса. В разговоре с «Московским Комсомольцем» он признался, что не видел преступников, а поведение самой Коташенко охарактеризовал как «спокойное».

«Коташенко была абсолютно спокойна, то есть не выглядела испуганной. Это было днем, а примерно в 17:00 она позвонила мне и попросила впустить полицию. После этого на территории уже работала опергруппа», — рассказал он.

По информации kp.ru, первое сообщение в полицию об ограблении Коташенко поступило в 16:48 от неизвестного мужчины. Сама вдова обратилась в правоохранительные органы спустя примерно шесть часов после произошедшего. По факту инцидента было возбуждено дело по статье «Разбой».

Как сообщают СМИ, полицейским уже удалось установить владельца машины, на которой скрылись злоумышленники: она якобы принадлежит некоему уроженцу Северного Кавказа, зарегистрированному в Тульской области.

«Однако не исключено, что машина была предварительно угнана и через какое-то время брошена. Преступники ведь знали, что вся трасса М-3 утыкана видеокамерами,» — уточнил источник в правоохранительных органах.

Какие есть версии

По одной из версий, преступники тщательно спланировали нападение на вдову Градского.

«Точно знали, где устроить «аварию», буквально в двух километрах от дома, и что там могут храниться большие ценности. Все было спланировано. На машине владелицы дома они проехали через КПП на территорию охраняемого по периметру коттеджного поселка. Таким же способом выехали, забрав деньги. От Новоглаголево до Апрелевки всего ничего. Там преступников уже ждал на машине четвертый подельник», — заявил анонимный источник.

При этом злоумышленники могли действовать по наводке домработницы Коташенко. Согласно СМИ, обслуживающий персонал знал, что она перевезла крупную сумму наличных из квартиры композитора в Москве. Кроме того, Градский еще при жизни признавался, что предпочитает хранить деньги именно в наличных.

Полиция также проверяет версию инсценировки ограбления самой Коташенко. Это связано с тем, что в деле присутствуют несостыковки — вопросы, например, вызывает неспешное обращение в полицию. Сама пострадавшая сказала, что причиной стало шоковое состояние и угрозы нападавших вернуться, если та обратиться в полицию.

Борьба за наследство Градского

Минувшей осенью Александр Градский заключил брак с Марией Коташенко после 17 лет совместной жизни — это произошло незадолго до смерти композитора, которого не стало 28 ноября. На данный момент, помимо вдовы, претендовать на наследство музыканта могут ее несовершеннолетние дети от Градского, а также взрослые сын и дочь композитора от брака с его бывшей женой Ольгой. Согласно СМИ, ранее она наняла адвокатов для борьбы за наследство.

В гражданском браке с Коташенко Градский приобрел квартиру на Мосфильмовской улице. Кроме того, у него есть еще одна квартира в Москве и особняк в Подмосковье. Стоимость всего имущества певца может составлять около 300-400 млн руб.