Зачем художник создал фекалию из снега на Марсовом поле — и что ему за это будет

Полиция сняла с поезда в Москву художника Ивана Волкова, разместившего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге арт-объект в виде гигантской фекалии. Художник иронизировал над плохой уборкой снега и льда в городе. Однако теперь полицейские возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ – за «циничное и безнравственное осквернение» мест захоронения умерших. На Марсовом поле покоятся многие известные большевики, рассказал «Газете.Ru» эксперт.

Московский художник Иван Волков задержан полицией Санкт-Петербурга, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Как сообщает в своем Telegram-канале сообщество художников Young Artists & Collectors Club (YACC), сейчас Волков находится в отделении полиции.

«... Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, [Волков] разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернив место захоронения умерших»,

— сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела.

По данным друзей художника, его сняли с поезда в Москву. По статье 244 максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.



«Мы считаем, что эта ситуация должна быть предана огласке, потому что как будут развиваться события, никто не знает. Предположительно, это будет очередное уголовное дело. Подключены адвокаты. На данный момент более точной информацией мы не располагаем», — говорится в посте YACC.

«Это не выходка. Это акция, цель которой — показать, как работают коммунальные службы Санкт-Петербурга. Потому что Марсово поле превратили в массовый выгул собак, и там загажено все. И эта какашка появилась там не случайно. Акцент в том, чтобы показать — а это ли не оскорбление, это ли не показывает отношение к месту, которое у нас так почитается?» — заявил в разговоре с Daily Storm куратор художника, галерист Александр Шаров.

Сообщается, что Шаров привлек адвокатов для защиты прав художника.

На Марсовом поле с 1920-х годов располагается некрополь с вечным огнем. Там похоронены ряд известных большевиков и чекистов, расположены братские могилы погибших революционеров.

Мать художника Ивана Волкова Лариса в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что молодой человек не хотел никого оскорбить своей работой, а его арт-объекты — это «язык выражения».

«Я думаю, что не было никакого злого умысла в этом всем вообще. Тем более, он не хотел оскорбить, я в этом уверена на 100%, я знаю. <…> Я видела его эскизы, но никогда он не говорил каких-то слов о том, что ему хочется какой-то нанести злой умысел. В этом нет ничего, это просто его язык выражения и это все, что он может делать, потому что он совершенно свободный художник, который работал в Берлине, делал свои инсталляции, и не было с этим проблем», — сказала Лариса Волкова.

По ее словам, Иван не знал, что на Марсовом поле находится коммунистический некрополь. Ее сын, добавила женщина, «абсолютно аполитичен». В Петербурге ледяной коллапс: люди ломают ноги, Смольный готовит реформу ЖКХ Санкт-Петербург продолжает страдать от плохой уборки улиц от снега и льда. Некоторые горожане катаются... 16 января 18:43

«Потом, это же нигде не упоминается, там же нет никаких табличек, там не кладбище и так далее. <…> Это его язык, его язык обращения, он больше ничего делать не может. Он по происхождению скульптор, снег — это его глина. Так он выразил какое-то свое… Знаете, мне сложно разговаривать, честное слово. Если потребуется, я могу это сказать открыто, извиниться, злого умысла не было никакого точно», — подчеркнула она.

Волкова добавила, что при задержании молодой человек отправил ей СМС с просьбой «не волноваться»; больше никакой информации от него не поступало.

В своем Instagram Иван Волков регулярно публикует фотографии своих инсталляций, которые делает из снега. Среди них – пингвины, снеговики и другие скульптуры.

Арт-объект в виде пятиметровой фекалии, сделанной из снега, появился на Марсовом поле 13 января, во время оттепели. Через день его убрали дворники. «Объект был убран, так как данная территория является не только ЗНОП [зеленое насаждение общего пользования], но и мемориальным объектом, на котором недопустимо размещение подобных элементов народного творчества», — передает «Фонтанка» заявление Смольного.

В подписи к посту в Facebook со снимками коричневой скульптуры сам Волков написал: «Так красиво, что вот так вот обосрался». Сейчас публикация недоступна.

На Марсовом поле появилась пятиметровая фекалия из снега. Создал ее московский художник Иван Волков.



Занимайтесь "творчеством" дома. У нас и своего хватает pic.twitter.com/UzpJxUC4hP — Дикий Петербург (@Wild_SPb) January 14, 2022

Кто похоронен на Марсовом?

Марсово поле – площадь в центре Петербурга, в XIX веке там проходили военные парады и народные гуляния. В конце 1910-х там открылся самый популярный в городе «скетинг-ринк» — крытый каток для катания на роликовых коньках «American Roller Ring».

«До Октябрьского переворота Марсово поле было площадкой для парадов, смотров (необязательно военных – скажем, проходили там смотры пожарной техники) и гуляний. Начало XX столетия превратило Марсово поле в важное место в сфере развлечений. Тут была создана общедоступная обсерватория, а в 1910-х гг. появился скетинг-ринк – крытый каток для катания на роликовых коньках, получивших тогда невероятную популярность. Там можно было и выпить, и проводить время в светских беседах – на скетингах собиралась многочисленная публика, тут случались бурные романы и светские скандалы», — рассказал «Газете.Ru» историк Петербурга, редактор журнала «Петрополь» Артемий Пигарев.

В некрополь Марсово поле стало превращаться после Февральской революции. «Тут решили похоронить людей, погибших во время революционных событий (разумеется, только со стороны «борцов за свободу»). Процесс продолжился летом 1917 года после Июльского мятежа большевиков – их первой попытки взять власть. Временное правительство похоронило тут юных юнкеров и казаков, погибших в боях с большевиками», — напомнил краевед.

Пигарев отметил, что после Октябрьской революции случился важный перелом – победившие большевики превратили Марсово в свой некрополь и свой мемориал. «Былых могил вы тут не найдете – тут покоятся в основном видные большевики, погибшие во время Гражданской войны. В сущности, ныне этот мемориал – во многом памятник победителей самим себе», — считает эксперт.

Хоронить большевицких деятелей там продолжали до 1933 года. Вечный огонь на Марсовом поле зажгли в 1957 году – по официальным данным, он стал первым подобным мемориалом в СССР.

В некрополе на Марсовом захоронен, среди прочих, Моисей Урицкий – первый начальник Петроградского ЧК, застреленный в 1918 году поэтом Леонидом Каннегиссером. После смерти Урицкого начался красный террор.

Также там покоится В. Володарский (настоящее имя Моисей Гольдштейн) – комиссар по делам печати, большевицкий пропагандист, убитый эсером в 1918 году по дороге на митинг. Есть и могилы нескольких погибших во время подавления Ярославского восстания латышских стрелков и их комиссара Семен Нахимсон. Упокоен там и советский военный деятель Рудольф Сиверс, активный деятель расказачивания – красных репрессий, проводившихся на Дону против казаков и священников. Кроме того, на Марсовом поле захоронены останки других комиссаров и революционеров – всего более 100 человек.

close 100% Марсово поле в Петрограде. Здесь после завершения революции прошли торжественные похороны 184 человек — жертв Февраля. Траурная церемония 23 марта длилась с 9.30 утра и до ночи и должна была стать символическим актом общественного примирения после кровавых событий. Wikimedia Commons

«...Не жертвы — герои лежат под этой могилой. Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно. К сонму великих ушедших от жизни во имя жизни расцвета героев восстаний разных времен, к толпам якобинцев, борцов [французской революции 18]48, к толпам коммунаров ныне примкнули сыны Петербурга», — говорится в эпитафии на надгробиях, сочиненной первым наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским. Вечный огонь: от Луначарского до «бледного оборванца» В 40-ю годовщину Октябрьской революции, 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде был зажжен первый... 06 ноября 18:22

«Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых»,

– писал лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Иван Бунин в «Окаянных днях».