Без Фродо, но с рекордным бюджетом: каким будет сериал по «Властелину колец»

В сети опубликовали тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти», одного из самых ожидаемых проектов этого года. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о высокобюджетном шоу по произведениям Дж. Р. Р. Толкина на данный момент.

Сюжет

Сериал сконцентрируется на основных событиях Второй эпохи Средиземья (они происходили за тысячи лет до рождения Фродо): ковка колец Всевластия, восхождение темного властелина Саурона, последний альянс между людьми и эльфами. В нем также подробнее расскажут о королевстве Нуменор, которое «боги» подняли с морского дна в подарок людям за содействие в войне против Темного Властелина Моргота — предшественника и учителя Саурона.

«Эта эпическая драма разворачивается за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Она перенесет зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, а королевства восходили к славе, прежде чем рухнуть. В эпоху, где герои подвергались испытаниям в момент, когда надежды практически не было, ведь величайший злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкина, грозил покрыть тьмой весь мир», — говорится в описании проекта.

Первый сезон будет состоять из восьми серий.

Название

Создатели сериала не стали отдаляться от литературной классики и дали ему имя «Властелин колец: Кольца власти», которое, по их мнению, вполне может соседствовать с названиями классических произведений Дж. Р. Р. Толкина.

«Это название, которое мы легко можем представить себе на переплете книги, стоящей на полке рядом с классикой Толкина», — объяснили шоураннеры.

Создатели сериала

Автор трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон никак не связан с новым проектом. Шоураннерами сериала выступают Патрик Маккей и Джон Д. Пейн, ранее работавшие над фильмом «Стартрек: Бесконечность».

В режиссерском кресле первого сезона — Хуан Антонио Байона («Невозможное»), Уэйн Йип («Детективное агентство Дирка Джентли») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак»).

Партитуру к сериалу напишет оскароносный композитор Говард Шор, который был создателем музыки к полнометражным экранизациям произведений Толкина.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Актеры

Учитывая, что действия сериала развернутся в другую эпоху Средиземья, звезд трилогий Джексона в шоу не будет. Хотя Элайджа Вуд, сыгравший в серии фильмов Фродо, ранее признавался, что не против исполнить камео в «Кольцах власти».

«Послушайте, если бы был любой предлог, чтобы поехать в Новую Зеландию и поработать, — я бы это сделал», — подчеркивал актер.

Из знакомых персонажей в сериале появится эльфийка Галадриэль — ее сыграет Морфидд Кларк («Темные начала»). Также известно, что роль антагониста исполнит Джозеф Моул («Игра престолов»). Помимо Моула и Кларк, в каст проекта вошли Бенджамин Уокер, Исмаэль Круз Кордова, Ленни Генри, Роберт Арамайо, Назанин Бониади и Синтия Аддай-Робинсон. Их персонажи пока не раскрываются.

Бюджет

«Кольца власти» на момент премьеры станут одним из самых дорогих проектов в истории индустрии. Так, только первый сезон обошелся сервису Amazon Prime Video в $465 млн. Для сравнения — финальная часть «Игры престолов» со всеми ее масштабными битвами и драконами стоила «всего» около $100 млн.

«Это действительно фантастика. Это будет самый крупный телевизионный сериал из когда-либо созданных», — подчеркивает Стюарт Нэш, министр экономического развития и туризма Новой Зеландии, где проходили съемки первого сезона.

Известно, что в общей сложности у шоу будет пять сезонов. Их совокупная стоимость составит примерно $1 млрд.

Съемки

Первый сезон сериала отсняли в Новой Зеландии, на родине «Властелина колец» Джексона. Однако впоследствии продюсеры объявили, что — начиная со второго сезона — проект будет создаваться на территории Великобритании. Причиной подобного решения был назван план по расширению производственной базы компании и увеличению ее присутствия в стране.

При этом многие фанаты, включая Элайджу Вуда, восприняли эту новость негативно. Правительство Новой Зеландии также оказалось разочаровано подобным шагом студии.

Дата премьеры

Премьера первого сезона состоится на Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Планируется выпускать по одной серии каждую неделю.