«Бег улиток»: девушка, которая застряла в российском сериале

На сервисе Kion начался сериал «Бег улиток» — психологический триллер, действие которого разворачивается в двух параллельных реальностях. В одной Марина — основательница кризисного центра для подростков и жена ученого, ищущего лекарство от болезни Альцгеймера, чтобы помочь супруге. Другая Марина — пробивная журналистка, которая расследует групповое изнасилование девушки на вечеринке. Обеих героинь сыграла Дарья Урсуляк, также в шоу снялись Любовь Толкалина, Кирилл Жандаров и Валерий Панков. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел «Бег улиток» целиком и рассказывает (без спойлеров), что ждет на финише этой странной гонки.

Пару лет назад вряд ли кто-то мог представить, что Kion станет кластером русскоязычного ЛГБТК±контента, но вот мы здесь: «Клиника счастья», альманах «Шестнадцать +», теперь — «Бег улиток», психологический триллер про одну девушку в двух экземплярах (параллельные реальности), один из которых спит с женщинами. За это небольшое отступление от гетеронормативности (и еще за фокусировку на проблеме насилия над женщинами) шоу инстинктивно тянет похвалить. Но с каждым новым эпизодом это желание рассеивается, поскольку сериал впустую тратит весь потенциал и довольно бестактно обходится с выбранным перечнем тем.

Лесбийскую линию не назовешь даже квирбейтингом — это нелепая и преимущественно вульгарная экранизация мужских фантазий о любви и сексе двух женщин («Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша теперь кажется чуть менее ужасным фильмом). Абьюз стремительно наращивает обороты, изнасилований происходит столько, что сбиваешься со счету. В результате «Бег улиток» начинает напоминать тоскливый эксплуатейшн, из которого выкачали весь задор: многочисленные страдания здешних героинь, кажется, присутствуют здесь ради самих страданий. Это еще одно шоу, рассчитанное на некую «мужскую аудиторию», которой, предположительно, должно нравиться смотреть, как женщинам причиняют боль, а в перерывах они перемещаются в постель.

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Подобная сомнительная оптика прослеживается даже в пресс-релизах, где одну Марину (так зовут главную героиню) характеризуют как «мягкую, жертвенную и женственную», а вторую называют «дерзкой, идущей напролом, андрогинной». Угадайте, какая из них состоит в лесбийских отношениях, что не мешает ее линии быстро уткнуться в тему беременности и материнства, и при любой возможности отвращается за помощью к знакомому мужчине. И еще угадайте, сколько женщин затесалось среди сценаристов.

Но, допустим, даже в таких плачевных условиях иногда выходят неплохие вещи — вроде «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной, который тоже касался вопросов насилия, беременности и материнства, но делал это куда деликатнее — и оборачивал эти рассуждения в симпатичный кокон нуарного триллера. В промо-материалах «Бега улиток» угрожали линчевским сомнамбулизмом, который, наверное, и правда мог бы слегка исправить положение. Если бы не был исполнен так же вяло, как все остальные составляющие сериала.

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Неочевидный рваный нарратив перестает быть неочевидным рваным нарративом (и лишается всякого смысла), если попутно прикладывается максимум усилий к его разжевыванию; зрителю тут не дают осторожных подсказок, его тыкают носом в нужное место. Психоделия в основном исчерпывается анимированными граффити и другими изображениями, выдернутыми из родной статики. Разделение на две реальности в перспективе могло бы оживить местную раздражающую неторопливость (это не слоубернер, потому что тут особенно нечему гореть и тлеть), но в итоге прием не оправдывает себя: почти всю дорогу «Бег улиток» просто остается двумя небольшими (и местами недописанными) сериалами по цене одного. И проигрывает по увлекательности почти чему угодно — например, репортажу с чемпионата мира по гонкам улиток.