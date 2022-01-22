Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Газизов рассказал об условиях контракта Кокорина... 12:50
Пашинян позвонил Путину 12:45
В Раде заявили, что не верят в возможность нападения России... 12:41
Карпин вновь ответил на вопрос о возвращении Дзюбы... 12:35
«Роскосмос» показал, что осталось от острова Тонга после... 12:31
После массовых беспорядков в Казахстане возбудили 1... 12:23
В Петербурге мужчина напугал посетителей магазина макетом... 12:22
«На дураков не обижаются»: Роднина — о запрете... 12:20
Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против «омикрона»... 12:13
В Госдуме объяснили решение Зеленского ввести новые санкции... 12:06
Культура

Цой в Манеже, «Авангард: на телеге в XXI век» и другие выставки этих выходных

Куда сходить на выставку в Москве в январе и феврале

Слушать
Остановить
close
100%
Экспонаты на выставке-байопике «Виктор Цой. Путь героя» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

Экспонаты на выставке-байопике «Виктор Цой. Путь героя» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Большая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже, ироничные работы от комиков в экспозиции «Comedy Gallery», картина «Аллегорический портрет Данте» Аньоло Бронзино в Центре Вознесенского и «Код искусства» с возможностью взаимодействия с нейросетью: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных выставках января и февраля.

«Виктор Цой. Путь героя»

Место проведения: Центральный манеж (Манежная площадь, 1).
Стоимость: от 600 рублей. Для посещения необходим QR-код.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», приуроченная к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, открылась 15 января. Она заняла 2000 квадратных метров — это 11 тематических залов, в которых представлены более 300 экспонатов. На выставке можно увидеть уникальную коллекцию личных вещей Цоя: редкие документы, черновики, гитары, сценические костюмы, картины, фотографии-полароиды и видеозаписи из семейного архива. Также экспозиция предполагает аудиовизуальное погружение в мир творчества Цоя.

«Comedy Gallery»

Место проведения: «Comedy Gallery» (Малый Левшинский переулок, 7/1).
Стоимость: 890 рублей. QR-код не требуется.

Выставка «Comedy Gallery» (18+) — это творческая коллаборация популярных комиков и художников со всей России, результатом которой стала коллекция из 45 картин. Отличительным знаком выставки является юмор. В галерее представлены картины на социальные, философские и исторические темы, а также инсталляции и интерактивные экспонаты. В их создании участвовали известные комики, среди которых — Идрак Мирзализаде, Александр Киселев, Гарик Оганисян, Игорь Джабраилов, Алексей Шамутило и другие.

«Михаил Булгаков в доме писателей»

Место проведения: Музей М.А. Булгакова (ул. Большая Садовая, 10).
Стоимость полного билета — 300 рублей, льготного — 150 рублей, московским школьникам и детям до 7 лет — бесплатно. Для посещения необходим QR-код.

С 2 января по 31 декабря в Музее Булгакова открыта выставка «Михаил Булгаков в доме писателей». Она посвящена строительному кооперативу «Советский писатель», организованному в Москве в декабре 1931 года. Там Булгаков жил с 1934 года до смерти и написал «Записки покойника», пьесы «Дон Кихот» и «Батум», до последних дней жизни работал над «Мастером и Маргаритой». В 1978 году дом был снесен. Выставка состоит из двух частей: первая рассказывает об истории дома и его обитателях на основе архивных документов, а вторая посвящена жизни Булгакова в этом доме.

Выставка Юрия Норштейна «Снег на траве»

Место проведения: Еврейский музей (ул. Образцова, д. 11, стр. 1А).
Стоимость — 400 рублей. Для посещения необходим QR-код.

До 30 января в Еврейском музее и центре толерантности работает выставка режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве». Проект приурочен к 80-летию Норштейна. Первая часть выставки покажет несколько объемных пространственных композиций, в которых соединяются фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Вторая часть построена вокруг рабочего процесса Норштейна и Ярбусовой. Помимо экспонатов, посвященных мультфильмам «Ежик в тумане», «Каникулы Бонифация» и «Варежка» зрители увидят, как идет многолетняя работа над фильмом «Шинель».

Выставка одной картины — «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте»

Место проведения: Центр Вознесенского (Большая Ордынка, 46/3).
Стоимость: 300 рублей. Для посещения необходим QR-код.

Картина «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте» приехала в Москву 21 января. Живописец и поэт Аньоло Бронзино написал ее в 1532‒1533 годах, но один из европейских коллекционеров обнаружил ее лишь в 1990-х. Позднее этот экспонат приобрел учредитель Центра Вознесенского Леонид Богуславский. Постоянным местонахождением картины является Палаццо Веккьо во Флоренции. Летом «Аллегорический портрет Данте» показали в Музее Метрополитен в Нью-Йорке, с ноября он выставлялся в Эрмитаже. Центр Вознесенского станет третьим и последним пунктом в путешествии картины. 20 февраля работа вернется в Италию.

Международная выставка «Код искусства»

Место проведения: Граунд Солянка (ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2).
Стоимость: 300 рублей. Для посещения необходим QR-код и оригинал паспорта.

Выставка «Код искусства» состоит из работ мастеров медиа-искусства из разных стран мира, созданных с использованием нейронных сетей. Посетители смогут взаимодействовать с многими программами — такими, как Faces2Voices, которая дает возможность сгенерировать собственный голос, «Остановкой света», смешивающей реальность и цифровой мир, а также отправятся в космическое путешествие в рамках Codex Virtualis Genesis.

«Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова»

Место проведения: Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, 10).
Стоимость полного билета — 500 рублей, льготного — 0-300 рублей. Для посещения необходим QR-код.

До 13 марта в Третьяковской галерее проходит выставка «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова». Для нее были отобраны 20 наиболее «громких» произведений в истории русского искусства — «Боярыня Морозова» Сурикова, «Березовая роща» Куинджи, «После побоища…» Васнецова, «Сельский крестный ход на Пасхе» Перова и другие. В рамках проекта гости узнают, как эти полотна были встречены современниками и как менялись эстетические представления и предпочтения публики с течением времени.

«Авангард: на телеге в XXI век»

Место проведения: Музей русского импрессионизма (Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11).
Стоимость: 300 рублей. Для посещения необходим QR-код.

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» открывается 3 февраля и продлится до 22 мая. Посетители увидят произведения авангардного искусства, которые в 1921 году остались в Вятской губернии после передвижных выставок. Более 300 полотен из Москвы, Петрограда, Казани, Вятки не удалось вернуть из-за проблем с финансированием и осеннего бездорожья — и почти сто лет они хранились в местных музеях. На выставке представлены работы Василия Кандинского, Александра Родченко, Александры Экстер и других авангардистов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+