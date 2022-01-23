«Когда-нибудь мои картины попадут в Лувр»: что надо знать о художнике Эдуарде Мане

23 января исполняется 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане, одного из основоположников импрессионизма. Интересные и малоизвестные факты о жизни и творчестве великого французского художника — в материале «Газеты.Ru».

Противостояние отцу и влияние дяди

Эдуард Мане родился 23 января 1832 года в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре. Его семья была состоятельной: отец — преуспевающий чиновник минюста, мать — дочь дипломата и крестница шведского короля Карла XVIII. Мане-старший с детства прочил сыну карьеру юриста, считая его увлечение искусством «мальчишеским бредом». Единственным в семье, кто разделял страсть юноши к живописи, был его дядя Фурнье, который частенько водил племянника по галереям Лувра, приобщая к творчеству испанских мастеров — Эль Греко, Франсиско Гойи и Диего Веласкеса.

close 100% Эдуард Мане в 1862 году Roger Viollet Collection/Getty Images

Путешествие в Бразилию

После продолжительных попыток привить интерес к юриспруденции отец Мане ставит ультиматум — выбрать любую профессию, кроме искусства. На этом фоне юноша решает поступать в мореходную школу — и в декабре 1848 года отправляется в свое первое плавание на судне «Гавр и Гваделупа». Правда, суровый быт и монотонная работа на корабле оказываются ему не по душе и вскоре он возвращается к творчеству. Одна из второстепенных причин данного решения — ситуация, едва не стоившая Мане жизни. Во время путешествия в Рио гадюка укусила его в ногу, что сильно подорвало здоровье художника.

Ссора с учителем и провал

По возвращении из Бразилии Мане решительно настроен посвятить себя живописи. Однако перед юношей стоит дилемма. С одной стороны, ему претит старомодность и академизм парижской Школы изящных искусств, с другой — он жаждет признания, чтобы доказать отцу свою правоту. В итоге Мане поступает на обучение к популярному художнику Тому Кутюру, который входит в жюри Парижского салона. Но вопреки ожиданиям учитель оказывается весьма консервативным и не допускает работу «Любитель абсента» до выставки, что становится причиной их конфликта.

close 100% Эдуард Мане в своей студии в окружении французских художников и писателей 19 века Culture Club/Getty Images

Новаторский стиль

Если в начале творческого пути Мане пытался угодить своему учителю, копируя работы старых, всеми признанных мастеров, то впоследствии решил придерживаться собственного стиля. Вдохновившись творчеством любимых испанских живописцев, он создает полотно «Музыка в саду в Тюильри», в котором без прикрас изображает богему на прогулке (именно тогда начинает проявляться его импрессионистская манера). Правда, посетили выставки сочли непонятным смазанное изображение лиц, которые становились четкими только лишь при просмотре издали.

Скандальная «Олимпия»

Несмотря на критику, Мане не желал потворствовать вкусам благочестивой публики, решив вместо Мадонн и полубогинь изображать жизнь без прикрас. Однажды у него возникает идея — спародировать полотно Тициана «Венера Урбинская», заменив целомудренную невесту на обнаженную куртизанку в ожидании клиента. Свою впоследствии самую знаменитую работу художник назовет «Олимпия» — в честь героини из романа Дюма-сына. Картина вызвала широкий резонанс: публика была настолько возмущена, что «Олимпию» пришлось разместить на потолке галереи, тогда как двое охранников постоянно следили, чтобы полотно не уничтожили прямо на выставке.

Обвинения в вульгарности

После создания скандальной «Олимпии» и «Завтрака на траве» (другой своей великой работы) Мане обрел клеймо бунтаря и мятежника. Хотя сам он себя таким не считал. «Я делаю то, что вижу, а не то, что нравится видеть другим». Для публики той эпохи было возмутительным не само изображение наготы, а демонстрация «порнографии» и «вульгарный реализм», подрывавший священные устои института семьи. В защиту художника выступил его друг Эмиль Золя, автор романа «Нана» о куртизанках, заявивший, что картинам Мане место в Лувре: «Мы смеемся над ним, но наши сыновья будут восхищаться его полотнами».

Личная жизнь

Личная жизнь художника была такой же бурной и противоречивой. Главной музой Мане являлась белокурая пианистка Сюзанна Леенхофф. По одной из версий, девушка была любовницей его отца, именно поэтому художник решил жениться на ней после его смерти. Связь с женщиной Мане скрывал еще и потому, что у них должен был родиться общий сын Леон, которого представляли в обществе как брата Леенхофф и крестника Мане. Несмотря на то, что он прожил с возлюбленной в браке более 10 лет, у него нередко случались интрижки на стороне. Причем многие его музы были кокотками, запечатленными на известных картинах.

close 100% Эдуард Мане. «Мадам Мане с сыном». 1848 DeAgostini/Getty Images

Дуэль

Хотя Мане за долгие годы творчества успел привыкнуть к колкостям в свой адрес, однажды его настолько задел отзыв друга — критика Эдмона Дюранти, что обидчик был вызван на дуэль. Сражение происходило на шпагах — и это с учетом того, что оба дуэлянта фехтовать не умели. В итоге Мане удалось поразить противника в грудь — правда, не смертельно. После того, как рану перевязали, мужчины отправились выпивать вместе, как ни в чем не бывало.

close 100% Эдуард Мане. «Мадам Мане с сыном». 1848 DeAgostini/Getty Images

Гражданская тематика, награда и «Салон отвергнутых»

В 1870 году начинается франко-прусская война, и убежденный республиканец Мане остается защищать осажденную столицу (впоследствии за проявленную отвагу он удостоится ордена Почетного легиона, высшей награды Франции). И хотя военная тематика не стала лейтмотивом творчества художника, его полотно «Расстрел императора Максимилиана» о французской интервенции в Мексику было признано двусмысленным в эпоху правления Наполеона III и не показывалось на выставках. Остальные же работы Мане из-за рейтинга «R» (от refusé — «отказано») парижского жюри выставлялись в основном в «Салоне отвергнутых» — наряду с Ренуаром, Сезанном, Дега и Моне.

Сходство с Клодом Моне и жажда признания

Во время войны художник знакомится с молодым импрессионистом Клодом Моне — их до сих пор часто путают из-за сходства имени и направления. Несмотря на то, что авангардисты почитали Эдуарда Мане как «отца импрессионистов», сам художник признавался, что не разделяет многие их идеи. Кроме того, он всегда мечтал заполучить признание традиционным способом — через жюри Парижского салона. «Я никогда не стану выставляться на задворках. Я войду в Салон через главный ход, — заявлял он. — Однажды мои картины будут осыпаны золотом, к несчастью, вы этого не увидите. Успех запоздает, но он несомненен: мои картины попадут в Лувр».

Сифилис, признание, смерть

Из-за тяги к чувственным наслаждениям в 1879-м году художнику диагностировали атаксию, вызванную осложнениями сифилиса. Желая больше успеть, он тогда максимально углубился в работу. Правда, на фоне болезни части его тела немели, и работа шла с трудом. Именно к концу жизни публика стала с большей благосклонностью относиться к его творчеству и вне конкурса показывать на выставках в Салоне. Свою последнюю и самую известную картину «Бар в «Фоли-Бержер» он напишет на смертном одре: из-за гангрены Мане даже пришлось ампутировать левую ногу. Спустя 11 дней после операции, 30 апреля 1883 году, художник ушел из жизни.