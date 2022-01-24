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Культура

«Изменили припев из-за расставания»: как старую песню «Тату» превратили в главный хит 2019 года

Автор песен «Тату» поддержал идею Halsey выпустить кавер на «All the Things She Said»

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Кадр из клипа/tatu/YouTube
Американская певица Halsey сообщила, что в основу ее хита «Nightmare» легла песня группы «Тату» «All the Things She Said». Более того, в изначальной версии трека припев точь-в-точь повторял текст композиции российского дуэта. В интервью «Газете.Ru» автор песен «Тату» Сергей Галоян рассказал, как помог Halsey в создании одного из главных хитов 2019 года.

По словам Сергея Галояна, его сотрудничеству с Halsey предшествовали переговоры с американским рэпером G-Eazy — он хотел получить от российского композитора, правообладателя «All the Things She Said», разрешение на использование популярного рефрена в своем новом треке. Немногим позднее к Галояну с той же просьбой обратились и представители Halsey. По удивительному стечению обстоятельств это произошло вскоре после расставания артистов — о разрыве пара сообщила летом 2018 года.

«В один прекрасный день мне позвонила подруга из Лос-Анджелеса Маша Скобелева, известный режиссер клипов, и попросила дать разрешение на использование хита «Тату» в песни G-Eazy. Он сделал рэп-трек, используя припев «All The Things She Said». Рефрен в нем перепела другая певица, — поделился Галоян с «Газетой.Ru». — В это же самое время через нашего издателя мне пришла песня Halsey — с припевом этой же композиции «Тату». Певица также просила дать разрешение на права.

Я тогда думал, что будет странно, если бывшие любовники выпустят фактически одну и ту же песню».

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Певица Halsey

Певица Halsey

Global Look Press

В итоге композитор предложил Halsey переписать припев для «Nightmare», чтобы избежать конфликтных ситуаций и недопонимания. В финальном варианте от хита «Тату» остался лишь едва уловимый сэмпл.

«Я им написал, что мы можем «почистить» песню (дать разрешение на использование — прим. «Газеты.Ru), но тут такая ситуация... И попросил изменить припев, даже в ущерб себе. Дело в том, что если бы остался припев «All The Things She Said», то мы бы получили 80 процентов прибыли от песни. Изменив его, мы получили только 10 процентов, — подчеркнул Галоян. — Интересно, что и трек Halsey претендовал на первую строчку в чартах, и трек G-Eazy был очень сильный. Но в итоге песня рэпера так и не вышла, а композиция Halsey — да, но с измененным припевом».

Он также отметил, что на данный момент у Halsey нет официальных прав на выпуск той самой демо-версии с припевом «Тату», но потенциальному релизу он препятствовать не будет.

«Мы в итоге так и не «почистили» права для Halsey, но я смотрю на эту идею позитивно. Только за то, чтобы она выложила демку. Это было бы классно. Мы с этого вряд ли, конечно, что-то получим, потому что это будет неофициальный релиз, да и первая песня уже прогремела. Но если она выложит демку, я буду только рад. Думаю, фанатам нужно это послушать».

***

Cингл «Nightmare» был выпущен Halsey в 2019 году, он вошел в топы чартов многих стран мира, а также был номинирован на премии Teen Choice Awards и MTV Video Music Awards. Клип на песню сейчас имеет более 120 млн просмотров на YouTube. Впоследствии трек был включен в бонусное издание альбома «If I Can't Have Love, I Want Power», который певица выпустила в 2021 году.

На днях артистка опубликовала в TikTok видео, где сообщила, что в изначальной версии «Nightmare» был припев, написанный Галояном для «Тату», — и продемонстрировала отрывок невышедшей композиции. Также она спросила у подписчиков, стоит ли ей выложить полную версию трека.

@halsey should I leak this version? #tatu original sound - Halsey

Сергей Галоян — один из создателей группы «Тату» и автор многих хитов группы, включая «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Полчаса», «Я твоя не первая». В прошлом году он выступил в числе организаторов трибьют-концерта «200 по встречной», а также выпустил сборник каверов главных песен «Тату», записанный при участии Дани Милохина, Аллы Пугачевой, Монеточки и других звезд. Солистки экс-дуэта Юлия Волкова и Елена Катина в этих инициативах не участвовали.

«All the Things She Said» — англоязычная версия песни «Я сошла с ума». Трек был выпущен в 2002 году и стал первым в истории российским синглом, возглавившим британские чарты.

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