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Культура

Плейлист недели: Zivert, Серябкина, Манижа и Artik & Asti

Новая солистка Artik & Asti сжигает дом в клипе «Гармония»

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Певица Zivert

Певица Zivert

Пресс-служба Premier
Очередной хит Zivert, мрачный клип от дуэта Artik & Asti с новой солисткой, заглавный трек будущей пластинки в стиле рэпкор от Shinedown и кавер от Манижи на Нину Симон: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Zivert — «Три дня любви»

Артистка Юлия Зиверт показала клип на песню «Три дня любви», который сразу же попал в тренды русскоязычного Youtube. В нем Zivert гуляет по пустой подземке и танцует. В октябре прошлого года исполнительница выпустила альбом «Vinyl #2», выполненный в духе 80-х. Туда же вошла песня «Три дня любви».

Artik & Asti — «Гармония»

Дуэт Artik & Asti представил клип к треку, вышедшему еще на прошлой неделе. В нем дебютировала певица Севиль Велиева, которая заменила Анну Дзюбу после ее неожиданного ухода из проекта.

Автором клипа стал Алан Бадоев, режиссером — Юрий Катинский. По сюжету Велиева решает отомстить за принесенные страдания своему молодому человеку и в конце сжигает свой роскошный дом.

NLE Choppa — «Me vs. Me»

После небольшого перерыва американский рэпер NLE Choppa выпустил пластинку «Me vs. Me», в которой такие клубные треки, как «Shotta Flow 6», сменяются искренней саморефлексией музыканта («Change My Ways»). В микстейпе приняли участие Young Thug, G Herbo, Polo G, Moneybagg Yo и другие артисты.

Shinedown — «Planet Zero»

В преддверии предстоящего релиза рокеры из Shinedown выпустили заглавный трек седьмого альбома и клип к нему. «На планете Ноль мы живем так, будто завтра никогда не наступит» («Out here on Planet Zero. We live like no tomorrow»), — поют музыканты в титульном треке.

Говоря о замысле пластинки, фронтмен группы Брент Смит отметил: «Когда вы взглянете за пределы своего телефона, то увидите, что есть много людей, которые делают хорошие вещи и пытаются заботиться друг о друге. «Planet Zero» написана для всех нас. Пришло время двигаться вперед вместе, проявляя сочувствие, настойчивость и силу».

«Planet Zero» выйдет 22 апреля на лейбле Atlantic Records. В трек-лист войдут 20 композиций.

Lizer — «Простым»

Рэпер Lizer (Арсен Магомадов) вернулся с лиричным треком «Простым», который войдет в его будущую пластинку «Молодость, ч.2». Недавно артист выступил продюсером первой серии сериала «Солдаут» о молодом рэпере, мечтающем записать хитовый альбом. Он также сочинил трек «Статика» для проекта.

Манижа — «See-Line Woman»

Манижа в рамках проекта Spotify по поддержке женщин в музыкальной индустрии записала кавер на песню джазовой исполнительницы Нины Симон «See-Line Woman». «Когда меня спросили, чью песню я бы спела для проекта, я особо не раздумывала: Нина Симон для меня богиня. Хотя перепеть богиню невозможно, но я представляла, что она стоит со мной рядом, и мы поем вместе,» — написала участница «Евровидения-2021» в Instagram.

Ольга Серябкина — «Синий цвет твоей любви»

По словам Ольги Серябкиной, эту песню она сочинила за день до рождения сына, поэтому она самая личная в ее карьере. Композиция войдет в одноименный альбом бывшей участницы группы Serebro, релиз которого запланирован на февраль этого года.

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