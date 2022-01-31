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Культура

«Мы живем в перегибах, они усложняют жизнь»: Георгий Дронов — о новой этике и «Ворониных»

Звезда «Ворониных» Дронов рассказал, будет ли у сериала продолжение

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Пресс-служба ТНТ
31 января на ТНТ стартует второй сезон комедии «Девушки с Макаровым», который рассказывает о буднях консервативного опера Павла Макарова и его подопечных — выпускницах Школы полиции. В преддверии премьеры актер Георгий Дронов рассказал «Газете.Ru» о трансформациях в жизни его героя Романа Жилина, своем отношении к новой этике, перезагрузке «Ворониных» и «Саши + Маши».

— В «Девушках с Макаровым» вы сыграли стража правопорядка Романа Жилина. Ранее вы уже исполняли роль майора полиции в детективном сериале «Пляж. Жаркий сезон». На ваш взгляд, насколько отличаются эти герои друг от друга?

— Эти персонажи одинаковы по должности, но разнятся по функциям, по характерам, по сценарной задумке. В обоих сериалах есть и комедийные, и детективные линии, поэтому, возможно, что-то общее можно разглядеть и в персонажах. Например, чувство юмора, которое и лично мне присуще. Поэтому, наверное, продюсеры и зовут меня играть такие роли. Но в целом майор Гошко и майор Жилин — два совершенно разных героя. По крайней мере, в «Девушках с Макаровым» я старался воплотить образ другого майора полиции.

— Рады были вернуться на съемки проекта? И когда вы узнали о том, что будет второй сезон?

— Когда снимается первый сезон, информация о наличии у авторов второго сезона является инсайдерской и не должна просочиться. Мне кажется, что на съемках первого сезона просто стало понятно, что наша история интересная и необычная, что она будет пользоваться популярностью у зрителей. Мы все, конечно, думали о том, что продолжение будет. А вообще — в нынешней пандемийной ситуации актерам полезно знать, что будет продолжение проекта, в котором они снимаются. Это подбадривает актеров.

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Пресс-служба ТНТ

— Чем второй сезон будет отличаться от предыдущего?

— Моего персонажа Жилина во втором сезоне будет больше, чем в первом, что меня, конечно, радует. Раскрывать тайны и новые сюжетные ходы я вам не буду, но скажу, что сезон будет очень интересным и не менее смешным.

— Согласны ли вы с тем, что Жилин — это некий миротворец, посредник между Макаровым, которого сыграл Павел Майков, и другими персонажами?

— Да, так и есть. Жилин — альтер эго Макарова. И если Макаров вспыльчивый, более решительный, бескомпромиссный, то Жилин — человек компромисса. Мне кажется, Макарову такой друг необходим, потому что острые углы и переломы судьбы, которые оставляет за собой Макаров, надо смягчать.

— В новом сезоне Макаров станет чуть мягче. А с вашим персонажем какие перемены произойдут?

— Он будет чувствовать определенную дружескую ревность. Он привык к тому, что у него нет конкуренции за друга, — и вдруг появляется человек, который составляет эту конкуренцию. Жилин попадет в ситуацию потери внимания, которое уделял ему Макаров.

— Как вы думаете, кто тот герой нашего кино, к которому сегодня тянется зритель? Каких сюжетов и персонажей не хватает в современном кино и на телевидении?

— Мне хотелось бы, чтобы героем, с которого наши дети брали пример, стал гражданин во всех смыслах этого слова. Может быть, это не тот герой, который всегда на передовой, а просто человек, который едет с вами в вагоне метро и в нужный момент бросается спасать кого-либо. Или, наоборот, не будет делать опрометчивых поступков, чтобы не подвергать большое количество людей опасности, чувству паники. Когда мы в школе читали произведения наших классиков, а потом писали по ним сочинения, то герой нашего времени у всех получался свой.

У меня герой такой — гражданин в обычной одежде, который ничего не просит взамен. Таких примеров в жизни, кстати, очень много. Герои — не обязательно военные, полицейские, представители силовых структур. Это могут быть и подростки, которые видят ребенка в огне или домашнее животное в проруби, и кидаются их спасать.

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Пресс-служба ТНТ

— Важно ли актеру — как публичной персоне — выражать свою гражданскую позицию на актуальные темы?

— Лично я считаю, что на медийных людях лежит гораздо больше социальной и гражданской нагрузки, чем на обычных людях. Они на виду, с них берут пример. Поэтому и гражданская ответственность должна быть высокой. Выражать свою позицию или нет — каждый решает сам.

— Сейчас много говорят об этике и новой этике. Существуют ли роли, которые вы по каким-либо пунктам считаете неэтичными?

— Знаете, если мы говорим о том, что надо упрощать жизнь, то ее и надо упрощать. Недавно слышал, что в некоторых зарубежных институтах уже есть восемь полов в анкетах. Я этого не понимаю. В моем детстве было два пола — мужской и женский. Не понимаю новой этики. Что плохого в том, что люди начнут встречаться на работе? Сейчас уже доходит до того, что дети могут обратиться в суд, когда родители просят их уйти от телевизора и пойти делать уроки, или чуть повысят голос. Мы живем в перегибах, они усложняют жизнь. В конце концов, есть закон божий, есть этические постулаты, которые в нас заложены историей, вековым опытом. Не надо под свои капризы, свои пороки придумывать новые законы! А неэтичных ролей быть не может.

— Массовому зрителю вы известны по ролям в «Ворониных» и «Саша + Маша». Как эти проекты повлияли на вашу карьеру — возможно, закрепили за вами одно амплуа? Как вы от него избавлялись?

— Комедийное амплуа за мной закрепилось еще в «Щепке», тогда я и стал характерным актером. Термин подразумевает наличие большой и яркой комедийной составляющей. Конечно, если посмотреть на большинство ролей, которые я играл после «Ворониных» и «Саши + Маши», амплуа закрепилось сильнее. Но есть режиссеры, которые дают мне возможность играть и другие роли. Например, в сериале «Синдром Феникса» Сергея Соколюка, где у меня совсем не комедийная роль.

Я мечтаю встретить режиссера, который увидел бы во мне не только комедийного актера, но актера, который может протащить историю, воплотить любого персонажа. Это может быть и сатира, и фарс, и трагедия. Для того, чтобы это получилось, сфера должна замкнуться, к «янь» должно присоединиться «инь». Я как «янь» готов, жду «инь» в лице режиссера или продюсера, который возьмет на себя эту смелость.

А на вопрос о том, тяготит ли меня мое комедийное амплуа, надо ли от него избавляться, я всегда отвечаю «нет»! Я делаю свою работу. Комедия настолько многолика и многогранна, что устать от нее невозможно. Можно только в том случае, если актер устал от самого себя или перестал над собой работать. А я слежу за тем, чтобы такого не было.

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Пресс-служба ТНТ

— Как вы объясняете себе популярность «Ворониных»?

— Думаю, что секрет тех «Ворониных» был в том, что каждый зритель в персонажах узнавал себя, видел себя в тех ситуациях, которые происходили с героями.

— У сериала до сих пор очень много поклонников. Учитывая, что сейчас действительно культовые проекты иногда перезапускают (как в случае с «Сексом в большом городе» или «Универом», например), есть ли шанс, что в будущем выйдет еще хотя бы один сезон сериала?

— Точно нет, потому что в конце съемок произошло трагическое событие — ушел из жизни Борис Владимирович Клюев. Он был центром притяжения сериала. Он ушел, и восстанавливать семью без него не имеет смысла, она потеряет обаяние. Как в свое время потерял обаяние ситком «Папины дочки» с уходом Андрея Леонова.

— А у «Саши+Маши» есть потенциал для перезапуска?

— На ТНТ идет сериал «СашаТаня» — это практически та же история, но немного в другом формате. Мне кажется, реанимировать сериал не имеет смысла, потому что история будет другой — с большой семьей, детьми. Прелесть оригинального сериала была в том, что в кадре находились только два человека, акцент был на Ее и Его отношении к предлагаемым обстоятельствам. И, честно говоря, те ремейки, которые я видел — «Ирония судьбы», «Экипаж», — на меня не произвели никакого впечатления.

— У вас двое детей. Скажите, чему научило вас отцовство?

— В первую очередь — терпению!

— Есть ли у вас семейные традиции?

— Встречать Новый год дома, летом — ездить на море. Особых традиций, следований обрядам нет, у нас совершенно обычная семья.

— Может быть, есть традиции, связанные с кино? Например, под Новый год всем вместе смотреть комедии или «Гарри Поттера»?

— С удовольствием смотрим. Но эти классические фильмы мы пересматриваем вообще круглый год. Они такие глубокие, насыщенные. Каждый Новый год — это такая трогательная история, которая вселяет позитивные мысли. И фильм «Ирония судьбы, или с Легким паром» напоминает о том, что в твоей судьбе всегда может произойти поворот, который сделает жизнь прекрасной и привнесет в нее немного чуда.

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