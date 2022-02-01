Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Bloomberg: россияне владеют криптовалютой на сумму 16,5 триллиона... 22:49
Биатлонистка Резцова: в Пекине все спортсмены друг от друга... 22:45
Кадыров призвал вернуть членов семьи экс-судьи Янгулбаева... 22:41
Небензя оценил созванное США заседание СБ ООН по Украине 22:28
Мужчина поджег свой дом, пытаясь растопить снег факелом 22:25
В Госдуме допустили провокации во время матча Россия —... 22:25
Постпред России в ООН заявил, что Россия ответит в случае... 22:24
Орбан объяснил, кому навредила политика санкций против России 22:11
Буртасова: когда Поварницын зачитал, что я могу заменить Васнецову... 22:07
Представитель России при ООН заявил, что российских войск... 22:04
Культура

Победы России в хоккее и фигурном катании. Чего звезды ждут от Олимпиады-2022

Журова назвала «несправедливым» запрет российского флага и гимна на Олимпиаде-2022

Слушать
Остановить
close
100%
Ирина Роднина, Владимир Познер и Светлана Журова

Ирина Роднина, Владимир Познер и Светлана Журова

РИА «Новости»
4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. В преддверии одного из главных спортивных событий этого года «Газета.Ru» узнала у звезд российского шоу-бизнеса, политиков и бывших спортсменов, за какими дисциплинами они будут смотреть с особым вниманием, а также как относятся к выступлению сборной России без флага и гимна и дипломатическому бойкоту США.

За какими видами спорта будут следить

Светлана Журова: Олимпийские игры — всегда захватывающе. Для меня это одно из самых важных событий года. Конечно, буду смотреть за своим конькобежным видом спорта, шорт-треком, фигурным катанием, за хоккей буду переживать — как и вся страна. Сейчас мне еще стало интересно наблюдать за лыжами и биатлоном, потому что ребята хорошо выступают. И также сани, бобслей и скелетон. Смотреть за ними по телевизору даже интереснее, чем на стадионе. Там важны секунды, а в жизни это пролетает мимо тебя.

Ирина Роднина: Особенно буду наблюдать за российскими спортсменами в фигурном катании, биатлоне, хоккее и лыжных гонках.

Денис Мацуев: Когда дело касается нашей страны на международных соревнованиях, я срываю голос и переживаю за россиян в любом виде спорта. Безусловно, собираюсь смотреть хоккей, переживать и за фигуристов, и за лыжников. Разделять здесь не буду — от болельщиков всегда нужна поддержка за любую медаль и любое сражение.

Владимир Познер: Кое-что буду смотреть, но выборочно, потому что меня не так увлекают зимние виды спорта. Думаю, буду наблюдать за фигурным катанием и хоккеем.

Михаил Грушевский: Фигурное катание я буду отслеживать во всех дисциплинах — и одиночников, и парные соревнования. Думаю, в этом виде спорта стоит ожидать хороших результатов от россиян. На фигурное катание, кстати, лет 50 тому назад меня «подсадила» бабушка. До сих пор помню всех наших чемпионов, в том числе олимпийских — начиная от Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Кроме того, жду хорошего результата от хоккейной сборной, ведь в новейшей истории единственное золото в этом виде спорта у нас было при отсутствии игроков из НХЛ — в 2018-м. В Пекине их тоже не будет, что существенно повышает наши шансы.

Иосиф Пригожин: Будучи представителем шоу-бизнеса, я в первую очередь собираюсь смотреть открытие и закрытие Олимпиады. Это важное событие планетарного масштаба. И думаю, что в Китае это будет сделано красиво. Болеть буду, естественно, за наших спортсменов во всех видах спорта. Но для меня Олимпиада — прежде всего важное дружеское событие, потому что люди вокруг нее будут объединяться.

close
100%
Российская фигуристка Александра Трусова

Российская фигуристка Александра Трусова

Александр Вильф/РИА «Новости»

Не обидно ли, что россияне будут выступать без флага и гимна

Журова: Конечно, обидно. Я бы даже сказала, это несправедливо. Надеюсь, Пекин будет заключительной Олимпиадой, в которой с нами такое происходит. Причем это какие-то двойные стандарты: на чемпионате мира и Олимпиаде мы без флага и гимна, на чемпионате Европы и Кубках мира — с ними. Это достаточно странно выглядит.

Роднина: Нас лишили этого права до конца 2022 года. Обидно или не обидно, но решение принято.

Мацуев: С этим нельзя мириться. Я всегда говорю — какая бы музыка ни была, но выше музыки гимна нет ничего. Мы все ждем с нетерпением, когда все возвратится на круги своя. С другой стороны, на прошлой Олимпиаде, где мы также выступали без флага, была победа в хоккее. А как традиционно говорят: «Если в хоккее побеждаешь, то уже полдела сделано». Несмотря ни трудности, мы все равно будем биться, бороться и переживать. Что еще остается делать?

Познер: Сами виноваты. Не надо было пользоваться допингом. Но спортсменов жалко, потому что они здесь ни при чем. Надеюсь, это будет урок — раз и навсегда.

Пригожин: Обидно, но, напомню, что музыка Чайковского, которая заменит наш гимн на Олимпиаде, — русская. Она символизирует нашу сборную как талантливое российское общество. Мы живем в мире беспредела и стали заложниками мнения одного государства, которое навязывает нам свои игрища. У нас выбора-то особо нет. Надеюсь, и мы когда-нибудь сможем сделать так, чтобы наш триколор был всегда. Но белый флаг — это тоже неплохо. На мой взгляд, он символизирует мир.

close
100%
Знаменосцы команды ОКР фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов во время парада атлетов на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио, 23 июля 2021 года

Знаменосцы команды ОКР фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов во время парада атлетов на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио, 23 июля 2021 года

Marko Djurica/Reuters

Что думают о дипломатическом бойкоте США

Журова: Американцы не в первый раз заявляют о бойкоте перед Играми, которые проходят в Китае. Это было и в 2008 году. История повторяется. Они же должны быть последовательными: если делали это раньше, то должны делать это и сейчас. Единственное, если в прошлый раз они бойкотировали в одиночку, то теперь призвали своих союзников сделать то же самое. И союзники их поддержали. Главное, в этот раз они не заставили свою команду не приезжать, потому что в 2008 году у них изначально были именно такие рекомендации. К счастью, хотя бы спортсмены в этом отношении не вовлекаются в политические игры.

Роднина: Американцы все время что-нибудь придумывают. Главное — на это не реагировать.

Мацуев: Политика и спорт — вещи несовместимые. Те, кто пытается внедрить это, — не имеют никакого отношения к спорту. Я же стараюсь не замечать эти вещи. Считаю, что спорт и культура были всегда вне политики, поэтому нужно не обращать на это внимание и выступать на нашу страну — что бы ни происходило.

Познер: К сожалению, не слишком хорошо осведомлен о политике КНР в отношении уйгуров (в качестве причины дипломатического бойкота США назвали ситуацию с правами человека в Китае, в том числе уйгуров — «Газета.Ru»). Не знаю, можно ли говорить о какой-то попытке уничтожить уйгуров, но что политика довольно жесткая и нарушает их права — это, видимо, так. Так что решение США, по крайней мере, понимаю. Не могу сказать, что я его горячо поддерживаю, но вполне понимаю. Видите ли, к сожалению, здесь политика вмешивается в спорт, хотя не должна этого делать. Но ничего с этим не поделаешь.

close
100%
Сборная США на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, Республика Корея, 2018 год

Сборная США на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, Республика Корея, 2018 год

Global Look Press

Стоило ли проводить Игры в условиях пандемии

Роднина: Мы всего вторые Игры проводим в условиях коронавируса. Это лишний раз доказывает, насколько мы хотим сохранить олимпийское движение. Оно интересно и важно всему миру.

Мацуев: Все понимают, в какие времена проходит Олимпиада. Но я уверен, что в Китае все будет организовано без сучка и задоринки. Уверен, все будут здоровы и покажут самые лучшие результаты.

Грушевский: Олимпиада без зрителей и с такими жесткими ограничениями, конечно, выглядит странно. Эти эпидемиологические правила совершенно не рифмуются с духом спортивного соперничества. Но что делать? Это данность. Если вообще не проводить Игры, то удар под дых каждому спортсмену. Ведь одно дело регулярные соревнования, а другое — Олимпиада, которая проводится раз в четыре года.

Пригожин: Нужно принять все необходимые меры предосторожности, но при этом максимально эффективно продолжить жизнь. Люди должны быть максимально свободными. К тому же, спорт — вещь сложная. Спортсмену, которому сейчас 25 лет, к следующей Олимпиаде будет уже под 30. У него возможности уже будут другие.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+