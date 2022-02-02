«Дядя Шнурик, ты дурак?» Шнуров и Собчак поругались из-за «Шмарафона»

Сергей Шнуров опубликовал на Youtube-канале клип «Шмарафон» с оскорбительными высказываниями в адрес журналистки Ксении Собчак. Телеведущая не стала молчать и написала пост к музыканту. К ней также подключились ее экс-супруг Максим Виторган и нынешний муж Константин Богомолов. «Газета.Ru» рассказывает, с чего началась череда взаимных перепалок в сети между Шнуровым и Собчак.

Выбрала другую сторону

История конфликта Ксении Собчак и Сергея Шнурова началась после развода фронтмена группы «Ленинград» с третьей женой Матильдой. Тогда журналистка, состоящая в дружеских отношениях и с самим Шнуровым, и с Матильдой, попыталась публично уговорить музыканта помириться с супругой. На одном из концертов группы «Ленинград» Собчак взяла микрофон и попросила присутствующих хором прокричать: «Помирись с Матильдой». Когда же союз артиста и балерины официально распался в августе 2018 года, телеведущая встала на сторону супруги Шнурова.

Уже в конце октября 2018 года музыкант женился на Ольге Абрамовой, о чем по факту заявил в Instagram. Собчак прокомментировала новость словами: «Эх, ничему жизнь Сережу не учит». С этого момента конфликт между Шнуровым и Собчак начал приобретать вид публичных интернет-перепалок.

Стихотворный баттл

В январе того же года уже Собчак появилась на публике без обручального кольца, как и ее муж актер Максим Виторган. В СМИ начали подозревать телеведущую в отношениях с ее нынешним супругом режиссером Константином Богомоловым. Тогда Шнуров опубликовал в Instagram колкое стихотворение о медиаперсонах, которые сами выставляют свою личную жизнь напоказ, а потом возмущаются сплетням. Собчак ответила на выпад в свою сторону — и тоже в стихотворной форме.

Уже в марте 2019 года конфликт знаменитостей вспыхнул с новой силой, когда Шнуров посвятил очередное стихотворение разводу Собчак и Виторгана. По мнению артиста, все, за что берется журналистка, превращается в скандальное реалити-шоу «Дом-2». В ответ на это телеведущая вызвала музыканта на баттл на Youtube-шоу «Осторожно, Собчак», однако Шнуров отказался.

Вскоре музыкант обвинил Собчак в использовании гострайтера, который якобы помогал ей в стихотворной онлайн-перепалке с ним. Согласно Шнурову, стихи для журналистки сочинял Богомолов.

Кроме того, в февраля 2019-го Собчак обвинила Шнурова в том, что его жалоба стала причиной блокировки Youtube ее интервью с Матильдой.

«В первый же день к ним [офис Google — «Газета.Ru»] обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью. Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали. Ну что за [дела]? И главное, там же не было никакого [негатива] про тебя», — рассказала она.

Шнуров не остался в стороне, заявив, что телеведущая «элементарно не умеет читать»: в сообщении от сервиса было указано, что видео заблокировано за нарушение авторских прав по требованию телекомпании «ВИД», так как в нем фигурировала заставка шоу Оксаны Пушкиной. Вскоре телеведущая принесла Шнурову извинения.

Друг или не друг

В прошлом году Шнуров на Youtube-шоу «Стрелец — молодец» объяснил причину постоянных перепалок между ним и телеведущей.

«В Собчак, знаете, как в сковородку горячую — если плюнул, она обязательно зашипит», — ответил музыкант.

Он также опроверг разговоры о давнишней дружбе с телеведущей, которая, по слухам, закончилась именно после развода артиста. По словам Шнурова, они не дружили, а имеющиеся фотографии с Собчак — просто снимки со светских мероприятий, коих у него множество с разными девушками. Журналистка же считает, что он без причины вычеркнул всех своих прошлых друзей из жизни.

«Мне было больно, когда ты просто пропал. Но гораздо больнее, когда ты выложил отвратительные стихи про мои личные отношения, да еще в тот момент, когда ситуация была «горячей». Я спросила лично, зачем ты это сделал. Ты не ответил. Мне пришлось отвечать публично», — добавила Собчак.

«Шмарафон»

2 февраля «Ленинград» выпустил скандальный клип «Шмарафон» про Собчак. В нем новая солистка группы Зоя поет про смертельное ДТП в Сочи с участием журналистки, а также ставит под сомнение отцовство ее ребенка («ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган»).

В своем ответе Собчак сказала, что на Шнурове негативно отразился отказ от алкоголя. «Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что-то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, <...> текстами уровня «аншлаг-аншлаг» и клипами, на которые жена денег не дает», — написала Собчак в Instagram.

Не оставил без внимания подобные обвинения и бывший муж журналистки, отец их сына Платона Максим Виторган. Актер напомнил Шнурову о временах, когда для него было честью выступить на дне рождения Собчак. Кроме того, он в шутливой форме указал на проблемы музыканта с эрекцией, которая появляется только при конфликте с телеведущей.

«Ты же был хулиганом нашего поколения. Ты во что выродился-то вообще? Постарайся стареть, если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством. Хулиган на подсосе. Тут мальчик Платон пяти лет из Москвы тебя спрашивает: «Дядя Шнурик, ну ты дурак?» — отреагировал Виторган.

Публично высказался о конфликте и нынешний муж Собчак. В посте Богомолов сравнил трансформацию образа Шнурова с булгаковским героем Шариковым: «Когда-то созданный из неизвестного животного, путем пересадки гипофиза, он [Шнуров] превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а, став человеком, испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы. <...> Но то ли законы биологии не отменимы, то ли гипофиз был внезапно удален, однако пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации».