Театральных деятелей возмутил законопроект Минкульта по укреплению традиционных ценностей

Руководители российских театров поддержали председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Александра Калягина, раскритиковавшего законопроект Министерства культуры по «укреплению традиционных ценностей». Они настаивают, что предложенный документ не может положительно повлиять на общество и деятелей искусства.

Лишний закон

«Нам представляется, что предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине. Мы подписываемся под тем, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений», — говорится в письме театральных руководителей, опубликованном в четверг на сайте СТД РФ.

Письмо, среди прочих, подписали художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук «Сатирикона» Константин Райкин, худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов и директор театра на Таганке Ирина Апексимова. Они также «выразили поддержку» мнению Калягина.

Они уточнили, что проект указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» размещен на правительственном сайте с информацией о готовящихся нормативных правовых актах. Там проводится его общественное обсуждение, которое завершится 4 февраля. Театральные худруки призвали всех неравнодушных высказать свое мнение по поводу законопроекта.

Основные претензии

Больше всего театральных деятелей в законопроекте возмутило, что, согласно нему, культурно-образовательную сферу возьмут под дополнительный контроль, а также создадут соответствующий координационный орган.

«Государственная поддержка мероприятий в культурно-образовательной сфере нуждается в дополнительном контроле на предмет максимального соответствия целям государственной политики в сфере традиционных ценностей», — говорится в тексте документа. Театры выступили против изменения Основы культурной политики России Художественные руководители театров России, в том числе Большого театра, МХТ имени Чехова... 03 февраля 23:30

Кроме того, «условием успешной реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей» авторы законопроекта видят «создание механизма межведомственной координации», предполагающий создание «органа межведомственной координации».

Среди его полномочий будет разработка показателей, с помощью которых будет оцениваться развитие «традиционных духовно-нравственных ценностей». Он также сможет проводить экспертизы документов и мероприятий на предмет соответствия ценностям. И сможет выявлять и принимать меры в отношении структур и лиц, «наносящих ущерб национальным интересам Российской Федерации».

Для работы нового органа также потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета.

«Контроль, контроль, контроль!»

«Вот это да! Дожили! Контроль, контроль, контроль! Друзья! Мы же это все проходили. Как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура? А как же тогда эффективно доносить свои традиционные ценности и повышать роль России в мире без постоянного развития художественного языка? А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенная, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?» — возмутился Калягин, его письмо приводится на сайте СТД РФ.

Он уверен, что действующие нормы в «достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей и дополнительного усиления вовсе не требуют».

«И вдруг, буквально, ни с того, ни с сего, нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами (кстати, хорошо бы знать их) прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) — невозможна без установления дополнительного контроля», — сетует председатель Союза театральных деятелей РФ.

Ему также «совершенно не ясно, каким образом будут соотноситься действующие Основы государственной культурной политики и предлагаемый документ». Оба закона предполагают наличие координационного органа. При этом не поясняется, как они будут сосуществовать – параллельно ли, кто из них будет главнее.

«Ощущение странное и немного страшноватое. А главный вопрос: кому это все нужно?» — написал Калягин.

Он также предложил разработать стратегию по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. По его мнению, тогда не понадобится «новый координационный орган».