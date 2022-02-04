Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Агент Миранчука объяснил, почему игрок не перешел в «Дженоа» 21:46
Компания Meta введет систему личных границ после... 21:45
Кашмирского журналиста арестовали за «антинациональный... 21:43
На Украине рассказали, когда пройдет встреча Зеленского... 21:41
В Госдуме объяснили, почему не стоит разводить сборные России и... 21:32
Российское посольство на Филиппинах понесло значительный ущерб... 21:28
Германия может оштрафовать Telegram на €55 млн 21:19
В Москве машина Росгвардии попала в ДТП 21:17
На мэра турецкого города подали в суд за разжигание... 21:13
Мостовой о победе над Украиной на ЧЕ... 21:11
Культура

Плейлист недели: «Би-2», Ники Минаж, Макс Барских

Макс Барских спел про отказ от наркотиков

Слушать
Остановить
close
100%
Кадр из клипа Би-2 — «Я никому не верю» (2022)

Кадр из клипа Би-2 — «Я никому не верю» (2022)

Би-2/YouTube
Скандальная Ники Минаж в образе специального агента, традиционно мрачные Ic3peak, анимационные версии вокалисток «Тату» и сюрреалистический клип Red Hot Chili Peppers: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных новинках недели.

«Би-2» — «Я никому не верю»

«Би-2» представили клип на песню «Я никому не верю». Режиссером выступил Макс Шишкин, ранее работавший с группой над «Пеклом», «Депрессией» и «Нам никто не нужен». Как признались сами артисты, в меланхоличном видео есть неожиданные отсылки — например, к Crazy Frog.

Премьера первого за пять лет альбома «Би-2» запланирована на осень 2022 года.

Ники Минаж и Lil Baby — «Do we have a problem?»

В девятиминутном клипе американская рэперша сыграла роль специального агента, которая отправляется на встречу ведущих преступных организаций. Постановщиком видео стал создатель фильма про Тупака Шакура Бенни Бумом, в актерский состав вошли Кори Хардриктон и Джозеф Сикора.

Макс Барских — «No exit»

В рамках социального проекта Recycling Макс Барских рассказал личную историю взаимоотношений с наркотическими веществами. «В Recycling я буду высказываться на темы, которые пережил на своем опыте,» — сообщил Барских, представивший новый трек «No exit».

По словам артиста, отказ от наркотиков стал одним из лучших решений в его жизни. Режиссером видео к песне выступил Алан Бадоев, бывший ведущий «Орла и решки».

Ic3peak — «Червь»

Российская группа Ic3peak выпустила трек, записанный с австралийским трэп-металлистом Kim Dracula (Сэмюэл Веллингс). Песня получилась мрачной — впрочем, как обычно.

Релиз стал для коллектива вторым после полуторагодичного молчания. В декабре Ic3peak представила сингл «Vampir» с солистом Bring Me The Horizon Оливером Сайксом. По слухам, оба трека войдут в еще не анонсированный альбом группы.

Кулагин Владимир Анатольевич , [4 февр. 2022 г., 14:24:06]:

Sergio Galoyan — «Sargas»

Автор хитов «Тату» Сергей Галоян и художница RIKANI выпустили мультсериал с аниме-версиями Юлии Волковой и Елены Катиной. Музыку к мультфильму написал сам Галоян.

«Создавая музыку для EP SARGAS, я хотел, чтобы она была максимально приближенной к моему звучанию конца 90-х — и тем самым напоминала фирменный звук «Тату». Чтобы она была синематичной, но при этом хитовой», — объяснил музыкант.

Сами вокалистки не принимали участие в релизе.

Red Hot Chili Peppers — «Black Summer»

В заглавном сингле предстоящего лонгплея американские рокеры отсылают к летним пожарам в Австралии, которые каждый год охватывают родину басиста группы Фли. «Жду, когда закончится еще одно черное лето», — поют музыканты.

В самом видео участники группы выступают на фоне сюрреалистических кадров — леса, ледяного океана, космоса и перевернутой пустыни. В кульминации музыканты встречаются на сцене, окруженной несколькими заходящими солнцами.

‍Red Hot Chili Peppers также анонсировали выход 12 студийного альбома «Unlimited Love». Премьера предыдущей пластинки «The Getaway» состоялась аж в 2016 году, с того момента группу покинул гитарист Джош Клингхоффер. На его место после десятилетнего перерыва вернулся соавтор хитов «Californication» и «Stadium Arcadium» Джон Фрушанте.

Oliver Tree — «Freaks & Geeks»

Американский певец Oliver Tree выпустил трек с фолк звучанием со своего грядущего альбома «Cowboy Tears». Сам пластинка выйдет 18 февраля этого года.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+