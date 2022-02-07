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Культура

Кремль обратил внимание на скандал вокруг «пособника фашистов» Хармса

Песков призвал разобраться в ситуации с увольнением учительницы из-за стихов Хармса и Введенского

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Фото поэта Александра Введенского (23 ноября 1904 — 19 декабря 1941) из следственного дела и фото поэта, писателя Даниила Хармса (30 декабря 1905 — 2 февраля 1942)

Фото поэта Александра Введенского (23 ноября 1904 — 19 декабря 1941) из следственного дела и фото поэта, писателя Даниила Хармса (30 декабря 1905 — 2 февраля 1942)

НКВД СССР/РИА «Новости»
Скандал вокруг увольнения школьной учительницы из-за стихов Даниила Хармса и Александра Введенского дошел до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что этим вопросом должно заниматься Минобрнауки, и в инциденте необходимо разобраться. По словам уволенного педагога, директор гимназии №168 в Санкт-Петербурге назвала поэтов «пособниками фашистов» и «врагами народа».

Кремль считает нужным разобраться в ситуации с увольнением петербургской учительницы из-за стихов Хармса и Введенского. Перед тем, как делать официальные комментарии, нужно установить все подробности инцидента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Это нужно все-таки задавать вопрос не нам, это нужно вопрос все-таки в Минобр[науки] задавать. Это вопрос достаточно сложный. Там нужно сначала выяснить — так это было, не так это было», — переадресовал представитель Кремля вопрос журналистов.

По его словам, сейчас в Сети есть большое количество неточной или лживой информации, поэтому нельзя реагировать на все сиюминутно. «Нужно сначала все-таки все переподтверждать», — добавил Песков.

«Новый 37-й»

Днем 6 февраля учительница Серафима Сапрыкина из Санкт-Петербурга опубликовала в своем Facebook пост, в котором рассказала о своем увольнении.

По ее словам, пожилая («возраст за 80 лет, директорствует уже 30 лет, и уходить совершенно не намерена») директор гимназии №168 Светлана Лебедева потребовала от нее в конце декабря уйти из школы.

«…с пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться, [так как] я читала десятиклассникам стихи «врагов народа» и «пособников фашистов» Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича. Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях»», — говорится в публикации.

Сапрыкина добавила, что директор пригрозила ей в случае отказа уволиться по собственному желанию увольнением по статье «утрата доверия».

«Я уволилась. Но сейчас я говорю не сгоряча и не от обиды за себя. Я живая и я могу за себя постоять. И поэты эти, мученики, в своем прекрасном раю тоже не нуждаются в таких мелких защитниках, как я. Но если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям», — подчеркнула педагог.

Хармс и Введенский

Поэты Даниил Хармс (Ювачев) и Александр Введенский – одни из ключевых авторов русского модернизма, при жизни в СССР печатали только их детские стихотворения и переводы. «Взрослые» произведения, написанные в жанре абсурда и «зауми», советская цензура к печати не допускала. Многие участники творческого объединения ОБЭРИУ, куда входили Хармс и Введенский, были арестованы и либо расстреляны, либо отправлены в лагеря.

В 1941 году был по доносу некой гражданки Оранжиреевой арестован Хармс – за «пораженчество и клевету». Поэт якобы говорил вскоре после нападения Третьего Рейха на СССР, что «если его заставят стрелять из пулемета с чердаков во время уличных боев с немцами, то он будет стрелять не в немцев, а в них из этого же пулемета». Писатель симулировал сумасшествие, чтобы избежать расстрела. Он умер от голода в психиатрическом отделении тюрьмы «Кресты» 2 февраля 1942 года.

Стоит добавить, что исследователи жизни и творчества Хармса указывают на многочисленные несоответствия в его деле. К примеру, слова одного из свидетелей по его делу указывают на невозможность для поэта заявлений, подобных нижеуказанным, как минимум по лингвистическим причинам, сообщала Colta.ru:

«Хармс-Ювачев говорил, что без частного капитала не может быть порядка в стране… Хармс-Ювачев говорил, что для того, чтобы в стране хорошо жилось, необходимо уничтожить пролетариат или сделать их рабами…» Среди этого примитивного бреда изредка мелькают конкретные детали, которые тоже не подтверждают версию о Хармсе — «немецком симпатизанте». Например, «Ювачев-Хармс высказывал сожаление врагам народа Тухачевскому, Егорову и др.»

Даниил Хармс был реабилитирован в 1960 году советской Генпрокуратурой, его признали невиновным.

В сентябре 1941 года арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности Александра Введенского. Вот его показания по делу: «иногда люди меня спрашивали в порядке совета, можно ли им остаться в Харькове на случай занятия немцами, я отвечал, что если у них нет какой-либо активной деятельности при Советской власти, можно и остаться».

В обвинительном заключении его слова меняет следователь: «Введенский А.И. <…> проводил антисоветские разговоры, в которых заявлял о якобы хорошем отношении немцев с населением на занятых ими территориях, отказался совместно с семьей эвакуироваться из Харькова, а также предлагал это делать другим людям…»

Введенский умер в декабре того же года на этапе, от плеврита. Реабилитировали Александра Ивановича в 1964 году.

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