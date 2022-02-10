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«Маска» возвращается

Третий сезон главного музыкального шоу страны «Маска» выйдет на НТВ 13 февраля

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пресс-служба НТВ
13 февраля, в канун Дня всех влюбленных, в эфире телеканала НТВ в 20:10 состоится грандиозная премьера третьего сезона главного шоу страны – «Маска». В вокальном поединке сойдутся 14 новых участников, под масками которых будут скрываться певцы, актеры, ведущие, шоумены, спортсмены и блогеры.

Уже известны названия масок и то, как они будут выглядеть. В этом телевизионном сезоне зрители увидят Джокера, Дракона, Козерога, Леопарда, Лошадь, Малыша, Монстрика, Мухомора, Осьминога, Павлина, Пса, Пончика, Пчелу и Анубиса.

Пытаться разгадать тайну масок по-прежнему будут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и новый пятый член жюри, который традиционно будет объявлен на онлайн-презентации перед стартом третьего сезона. Вячеслав Макаров вновь займет место ведущего.

В невероятных костюмах, разработанных по персональным меркам участников и полностью скрывающих личность, каждое воскресенье известные люди будут выходить на сцену. Как обычно, имена, фамилии, возраст, сфера деятельность и какие-либо факты, подтверждающие личность участников, будут храниться в строжайшем секрете: только несколько подсказок от героев и их голос, которым они будут исполнять российские и мировые хиты.

В третьем сезоне шоу под масками скрываются участники, у которых на всех более десяти званий народных и заслуженных артистов, более 30 высших спортивных достижений, в том числе победы на Олимпийских играх.

Дискография героев нового сезона насчитывает более 80 альбомов, мини-альбомов, CD, DVD и официальных сборников, а фильмография – около 200 фильмов и сериалов, 26 героев мультфильмов говорят их голосами.

Зрителям вновь предстоит разгадать самый охраняемый и засекреченный проект на российском телевидении и постараться найти ответ на самый задаваемый вопрос последних двух лет: «Кто скрывается под маской?».

Суть шоу останется прежней: в каждом выпуске на сцену будут выходить участники, рассказывать несколько фактов о себе в профайлах и исполнять песни своими реальными голосами.

По итогу выпуска будут определены номинанты: один из них в финале программы снимет маску и раскроет свою личность. До этого всех участников будут сопровождать охранники: за кулисами их фигуры будут скрыты большой черной худи с надписью #безкомментариев, а лица – зеркальными масками. На сцене их также будет сопровождать охрана.

Перед запуском третьего сезона телеканал НТВ выпустил гимн шоу «Маска», записал который бессменный ведущий проекта Вячеслав Макаров.

Увидеть промо-ролик можно в эфире канала, а также в социальных сетях проекта.

Напомним, первый сезон шоу «Маска» стартовал 1 марта 2020 года на НТВ и сразу стал абсолютным хитом на российском телевидении. Финальный эпизод второго сезона прошел с рекордным рейтингом 7,9% и долей 25,9%: «Маска» снова стала лучшей развлекательной программой на российском телевидении за последние 5 лет и лучшим музыкальным шоу последних 8 лет. Также проект собрал около 300 миллионов просмотров на YouTube.

31 декабря 2021 года телеканал НТВ показал специальный выпуск шоу – «Новогоднюю Маску»: на сцену вышли 10 совершенно новых масок, все герои второго сезона, четверо участников первого, а также ведущий, члены жюри и звезды проекта. Средняя доля выпуска в аудитории «Все 18+» составила 14,4%, рейтинг – 5,5%, максимальной доли в 17,6% проект достиг в момент снятия маски Новогодней елки, под которой скрывалась Любовь Успенская.

Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа».

Премьера нового сезона шоу «Маска» – 13 февраля в 20.10 на НТВ.

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