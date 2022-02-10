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Культура

«Соцсети вызывают у звезд беспокойство»: интервью с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном

Оуэн Уилсон рассказал о случае, который привел его в актеры

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В российский прокат вышла романтическая комедия «Первый встречный» — о популярной певице, принимающей предложение руки и сердца от незнакомого фаната. В преддверии премьеры звезды фильма — Дженнифер Лопес, Малума и Оуэн Уилсон — рассказали «Газете.Ru» о съемках, поворотных моментах в жизни и трудностях знаменитых людей в цифровую эпоху.

Дженнифер Лопес

— В «Первом встречном» вы исполнили роль поп-дивы Кэт Вальдез. Какой вы видите эту героиню?

— Для меня Кэт Вальдез — это уверенная в себе певица, которая создала себя сама. Можно сказать, что она ветеран музыкальной индустрии. В целом она довольна собой, но вот в личной жизни не чувствует себя состоявшейся. И с того момента, когда Чарли (персонаж Оуэна Уилсона — «Газета.Ru») появляется рядом с ней, у Кэт начинают меняться представления — о жизни и себе самой. В какой-то момент она осознает, что вся эта слава в конечном счете стала для нее ловушкой. Долгое время ей казалось, что она умеет только выступать на сцене. И что повседневные радости жизни, которые есть у обычных людей, ей попросту недоступны. Чарли же показывает ей, что это не так, что у нее есть надежда встретить настоящую любовь. Дает ей дом и семью, которых у нее никогда не было.

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Дженнифер Лопес в фильме «Первый встречный» (2022)

Дженнифер Лопес в фильме «Первый встречный» (2022)

Universal Pictures

— В картине звучит много песен из вашего нового репертуара. Каково было одновременно работать над альбомом и фильмом? И какая из песен — ваша любимая?

— О, такой опыт у меня впервые. Было очень увлекательно. Два любимых дела в одном. Во время съемок мне приходилось учитывать, как та или иная песня встроится в определенный момент фильма, чтобы подчеркнуть настроение. Чтобы это выглядело реалистично и убедительно, к каждой сюжетной арке мы подбирали свою музыку. Пожалуй, я лучше всех знала характер своей героини, поэтому понимала, в какой последовательности нужно распределить песни. Это стало моей любимой частью процесса. Малума также проделал отличную работу, исполнив два потрясающих трека, «1 en 1 million» и «Segundo».

Что же касается любимой песни, то мне сложно ответить на этот вопрос. Безусловно, «Love of My Life» и «Marry Me» мне очень близки. Но, пожалуй, я выбрала бы «On my way» — она больше всех отражает мой собственный путь. Думаю, эта песня найдет большой отклик и среди слушателей, потому что каждому из нас есть о чем сожалеть в жизни. И тем не менее, ошибки, которые мы совершили, в итоге указывают нам верный путь.

— Вы не в первый раз снимаетесь в ромкомах. Что вам больше всего нравится в этом жанре?

— Ромкомы занимают особое место в моем сердце, и я действительно часто в них снимаюсь. Кроме того, часто хожу на подобные фильмы как зритель. Знаете, я ведь выросла на романтических комедиях с участием Мег Райан и Джулии Робертc...

Если же говорить о том, как я выбираю сценарии, то в первую очередь обращаю внимание на взаимодействие героев. Если речь идет о ромкомах, то всем, конечно, понятно — рано или поздно влюбленные персонажи сойдутся, то есть в жанр сложно привнести что-то принципиально новое. И в этом свете наиболее важным становится то, как будет показан сам процесс развития их отношений — это должно быть интересно. Кстати, в этом году должна выйти еще одна романтическая комедия с моим участием – «Моя пиратская свадьба» Джейсона Мура.

— «Первый встречный» — пожалуй, идеальное кино на День святого Валентина. А что этот праздник значит для вас?

— Для меня День святого Валентина — повод побыть с любимым человеком вдвоем. В месте, отдаленном от посторонних глаз, папарацци. Там, где мы могли бы поговорить о любви и жизни, – словом, в полной мере насладиться обществом друг друга.

— Жизнь знаменитостей — в том числе личная — постоянно на виду. Как в таком случае возможно справляться с давлением?

— Таблоиды, а теперь и социальные сети — источник тревожности для любого публичного человека (смеется). Моя героиня Кэт на виду у всех переживала разрыв с любимым человеком. И когда в твоей жизни происходят подобные сложные вещи, попадающие в объективы камер, можно не сомневаться — скоро это будут обсуждать все. Я бы никому не пожелала оказаться в такой ситуации, как у Кэт. Сталкиваться с давлением соцсетей сложно.

Малума и Оуэн Уилсон

— Музыкант Бастиан и учитель математики Чарли составляют с Кэт любовный треугольник. Что вам больше всего нравится в ваших героях? И насколько правдоподобна эта история?

Оуэн Уилсон: Мой герой Чарли — обыкновенный парень, человек из народа. Бастиан же — человек-сенсация в мире музыки и жених Кэт Вальдез. По сюжету моего героя заносит на их концерт — и внезапно он становится претендентом на сердце главной героини. Такой вот прыжок в неизвестность... Конечно, ситуация кажется невероятной. Так и думаешь: «Ой, да ничего не сработает». Но в итоге тебе становится легко отождествлять себя с героями, проживать важные моменты вместе с ними. И это делает историю правдоподобной.

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Оуэн Уилсон в фильме «Первый встречный» (2022)

Оуэн Уилсон в фильме «Первый встречный» (2022)

Universal Pictures

Малума: Это мой первый опыт съемок в кино — и от него я получил огромное удовольствие. Тем более что в данном случае мне удалось написать еще и музыку к фильму.

Мне кажется, Бастиан отчасти похож на меня. Нам обоим нравится писать музыку, давать концерты, ездить с гастролями. Однако в остальном... На мой взгляд, он не самый приятный парень. Хотя бы по той причине, что накануне свадьбы изменил невесте с ассистенткой. В этом конкретном моменте мы с Бастианом расходимся: считаю его поступок отвратительным.

— Каково было работать вместе с Дженнифер Лопес?

Малума: Нам было комфортно работать вместе. Признаться, я немного нервничал, но Дженнифер всегда меня подбадривала, очень помогла мне множеством полезных советов. И Оуэну я тоже благодарен, его поддержка многое для меня значила. В общем, очень рад, что наша командная работа удалась.

Уилсон: С Дженнифер мне было очень легко. Возможно, потому что именно на ней было больше всего ответственности... А нам беспокоиться особо не приходилось.

— Оуэн, просили ли вас Дженнифер и Малума что-нибудь спеть для фильма?

Уилсон: Я не участвовал в записи саундтреков, но как-то раз все же попробовал спеть. Наш продюсер потом сказал, что я сломал три звукозаписывающих устройства. Видимо, я все-таки не певец (смеется).

— Малума, почему вы решили не только исполнить одну из главных ролей, но и стать автором музыки к фильму?

Малума: Прежде всего, я очень люблю это дело. Ведь пишу песни и выступаю уже почти 10 лет. Также я стремился привнести в фильм латиноамериканскую культуру. Ведь нашу музыку редко можно услышать в кино. И — поскольку у меня колумбийское корни — очень хотелось, чтобы нотки национальной музыки нашли отражение в этих песнях. Думаю, они найдут особенный отклик в сердцах моих соотечественников.

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Малума и Дженнифер Лопес в фильме «Первый встречный» (2022)

Малума и Дженнифер Лопес в фильме «Первый встречный» (2022)

Universal Pictures

— Оуэн, Чарли и Кэт — очень разные по характеру и стилю жизни люди, но они все равно вместе. Получается, противоположности притягиваются?

Уилсон: Противоположности — понятие растяжимое. Со стороны может показаться, что люди разные, но по духу, чувству юмора и другим параметрам у них может быть много общего. И так получается, что эти более важные качества выходят на передний план, перекрывая различия между вами. В этом и есть секрет взаимного притяжения.

— Был ли в вашей жизни случай, когда вы отваживались рискнуть всем?

Уилсон: Я не обучался актерскому мастерству, но всегда любил кино. И вот как-то раз мы с другом придумали фильм — и я по его настоянию должен был сыграть в нем главную роль. Хотя я тогда не верил, что буду сниматься. Ведь для меня, мальчишки из Далласа, рассказать о мечте стать актером тогда было безумством. Ну, а кто не мечтает (смеется)? Но именно тогда мое желание о карьере в кино, желание жить отличной от многих жизнью заставило отважиться и рискнуть.

Малума: Я всегда отлично играл в американский футбол. Мои родители, семья и друзья думали, что я стану спортсменом. Но в 16 лет я рискнул записать собственную песню, потому что с детства увлекался музыкой. Возможно, тогда я быстро бегал и подавал надежды как спортсмен, но всего одного похода на студию звукозаписи хватило для понимания — хочу связать свою жизнь с искусством. Когда я сказал отцу, что собираюсь стать артистом, он был в бешенстве. «Ты серьезно собираешься стать всемирно известным латиноамериканским музыкантом? А как же колледж? Я думал, ты станешь врачом» – заявил он. В итоге мне пришлось заставить его поверить в меня, что я могу этого добиться. С этого все и началось.

***

В центре сюжета ромкома «Первый встречный» — поп-звезда Кэт (Лопес), готовящаяся к свадьбе с возлюбленным и коллегой Бастианом (Малума), которая должна состоятся на масштабном концерте. Однако буквально за считанные минуты до радостного события девушка узнает, что парень ей изменил. Пребывая в шоке, Кэт видит в толпе фанатов случайно попавшего на ее концерт незнакомца (Уилсон) и принимает безумное решение — выйти замуж за него.

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