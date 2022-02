Криминальное чтиво: послесловие к «Книге Бобы Фетта»

На Disney+ закончился первый сезон «Книги Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца», который посвящен попыткам межзвездного охотника за головами стать криминальным боссом планеты Татуин. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему шоу получилось таким неоднозначным.

Два сезона «Мандалорца» стали если не лучшим, что случалось со «Звездными войнами» после оригинальной трилогии, то как минимум лучшим из того, что происходило с франшизой под лейблом Disney. «Книга Бобы Фетта», первый из нескольких запланированных спин-оффов шоу, начинает активно расходовать этот кредит доверия. Сериал дает ряд поводов себя полюбить, но, кажется, так и не находит ответа на главный вопрос: зачем бывшему охотнику за головами, который подался в крестные отцы Татуина, потребовался полноценный сольный проект.

Доходит до абсурдного: на пару эпизодов заглавный герой почти с концами исчезает из собственного шоу, как бы подтверждая свою несостоятельность в качестве точки фокуса. Тогда «Книга Бобы Фетта» превращается во второй с хвостиком сезон «Мандалорца» — и в таком виде, что симптоматично, смотрится привлекательнее всего. В остальное время «Книга» заметно буксует, прыгая между недожатой гангстерской драмой про передел власти и борьбу с наркосиндикатом (эти вещи как раз хотелось увидеть в первую очередь) и затянутыми флешбеками про откисание с племенем таскенов сразу после событий «Возвращения джедая». В этом смысле особенно тревожно думать, что там предполагалось в «Рейнджерах Новой Республики», еще одном спин-оффе «Мандалорца», который в итоге отменили, а оставшиеся наработки вроде бы решили внедрить в следующие сезоны флагманского шоу, если такую вот «Книгу Бобы Фетта» все-таки сочли адекватным пополнением линейки. Заранее переживаем за «Асоку», заявленную на следующий год.

close 100% Кадр из сериала «Книга Бобы Фетта» (2021) Lucasfilm Ltd.

Однако за вычетом совершенно невнятного сценария, весь гнев за который стоит адресовать шоураннеру Джону Фавро, сериал близок к великолепию. Еще один ворох подмигиваний классике вестерна — есть, еще один склад отсылок и пасхалок — есть, еще одна роскошная музыкальная тема Людвига Йоханссона — есть. Крайне радостно видеть при деле Роберта Родригеса, чья продюсерская рука отчетливо здесь видна — и которому явно нравится возиться в этой песочнице (шутка про Татуин): своеобразные пристрастия режиссера «Отчаянного» очень забавно смотрятся в контексте «Звездных войн» (фанаты неоднозначно приняли банду юных байкеров-киборгов на вырвиглазных гравициклах, но Джордж Лукас бы, вероятно, одобрил). Дэнни Трехо, наконец, подтянули — какие могут быть претензии?

На данном этапе не очень ясно, какое будущее ждет шоу: его героев мы, скорее всего, встретим в третьем сезоне «Мандалорца» (он, предположительно, начнется когда-то в конце 2022-го), но непосредственно о втором сезоне «Книги» пока ничего не слышно. Disney в свойственной манере держит язык за зубами. Есть надежда, что причастные все-таки одумаются и его (сезона) вообще не будет, а начатые сюжетные линии получат развитие в следующих сериях «Мандалорца», поскольку там им, очевидно, самое место. Джону Фавро, для которого мы пару лет назад клянчили новогоднюю премию, теперь хочется посоветовать поваляться денек-другой в спа-капсуле (сам Боба Фетт проводит в ней завидное количество времени), собраться с силами (may the Force be with you), поразмыслить о своем поведении. Но это вообще нам всем не помешает.