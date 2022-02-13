Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
На Украине подготовили решение для сохранения авиаперетов 22:01
Захарова обвинила американских политиков во вранье ради предлогов... 21:59
Украину начали массово покидать частные самолеты 21:45
В постпредстве РФ при ООН заявили, что военная риторика... 21:44
Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится более 4,5... 21:40
В ДНР заявили, что Украина наращивает силу и технику... 21:30
Российская участница Олимпийских игр: допинг-контроль — это... 21:29
Зюганов опроверг встречу с Жириновским в больнице 21:20
Телефонный разговор Зеленского и Байдена продлился менее часа 21:14
Стало известно время начало матча сборной России по хоккею... 21:08
Культура

«Холостяк», строитель в Лондоне, психолог: что стало со звездами «Интернов»

Как сложилась судьба актеров сериала «Интерны»

Слушать
Остановить
close
100%
7 Арт Медиа
С 2010 по 2016 год на ТНТ выходил сериал-ситком «Интерны», посвященный работе выпускников медицинских вузов. «Газета.Ru» рассказывает о том, как сложилась судьба исполнителей ролей доктора Быкова, интерна Лобанова, медсестры Любы и других героев.

Иван Охлобыстин — Андрей Евгеньевич Быков, руководитель интернатуры

В этом году состоится премьера двух лент с участием актера Ивана Охлобыстина — «Быть» и «Золотые соседи». В 2020-м он вел телешоу «Золото Геленджика». Также многодетный отец стал героем собственного реалити-шоу «Охлобыстины» на телеканале ТВ-3. В нем, согласно синопсису, артист «впускает в свой дом и семью зрителей всей страны».

Кроме того, Охлобыстин работает актером дубляжа — его голосом говорит почтальон Печкин в новом «Простоквашине», Волк в «Сказках Серого Волка» и Капитан Гатт в «Ледниковом периде 4». Параллельно с актерской деятельностью он пишет и издает книги («Небылицы и думы», «Дом солнца», «Уиллис»). Отметив 55-летие в 2021 году, Охлобыстин заявил, что может вернуться к служению в церкви. С 2010 года он остается священником Русской православной церкви, временно отстраненным от служения по собственному желанию.

Светлана Камынина — Анастасия Константиновна Кисегач, главврач больницы

Благодаря роли в «Интернах» актриса Светлана Камынина полюбилась режиссерам. Она постоянно снимается в различных проектах, последние из которых — сериалы «Проект Анна Николаевна», «Настя, соберись!», «Окаянные дни», «Ле.Ген.Да», «Полет», «Секреты семейной жизни» и другие. Артистка ведет здоровый образ жизни: занимается танцами на пилоне, стоит на гвоздях и предпочитает активный отдых.

Вадим Демчог — Иван Натанович Купитман, заведующий кожно-венерологическим отделением

В настоящее время создатель «Фрэнки-шоу» и голос Мистера Фримена Вадим Демчог руководит театральным проектом «Арлекиниада». 13 февраля он представил в Москве кровавую постановку »#КтоГамлет». В этом году выйдет фильм «Папы», в который входит новелла «Один день» с участием Демчога. Ранее он снялся в сериалах «Семейка», «По колено», «Иванько» — а также фильме «Кольская сверхглубокая». Кроме того, Демчог является автором книги по саморазвитию «Открывая Даймона» и проводит психологические тренинги.

close
100%
Вадим Демчог

Вадим Демчог

vdemchog

Светлана Пермякова — Любовь Михайловна Скрябина, медсестра терапевтического отделения

Бывшая участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова снимается в кино, участвует в телешоу, а также ведет соцсети (более 1 млн подписчиков в в Instagram). В сентябре 2021 года она приняла участие в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ и заняла третье место. Актриса играет в театре «Содружество актеров Таганки», «Театриум на Серпуховке» и других.

Илья Глинников — интерн Глеб Романенко, сын главврача

Актер Илья Глинников снимается преимущественно в комедиях («Вася-праздник», «Фитнес», «Любовь с ограничениями», «Крыша мира»). Также он сыграл одну из ролей в сериале «В клетке» видеосервиса Okko. В 2018 году артист был героем шоу «Холостяк», выбрал в качестве победительницы Екатерину Никулину, но не смог ужиться с избранницей.

В начале января 2022 года СМИ писали о том, что Глинников не выходит на связь в горах Казахстана. Позднее его нашли в горном лагере в Алма-Ате.

Дмитрий Шаракоис — интерн Борис Левин

В феврале 2020 года Дмитрий Шаракоис начал работать актером в Великобритании. Сначала его утвердили на роль в рекламе популярного напитка, а затем пригласили озвучивать фильм для Netflix. Он переехал в Лондон в 2018 году и подрабатывал строителем, параллельно направляя запросы на сотрудничество в 95 актерских агентств. О своей жизни Шаракоис рассказывает в своем YouTube-канале, на который подписаны 110 тыс. пользователей. Страницу в Instagram он закрыл.

close
100%
Дмитрий Шаракоис

Дмитрий Шаракоис

kino-teatr.ru

Кристина Асмус — интерн Варвара Черноус

После «Интернов» Кристина Асмус обрела популярность, вышла замуж за резидента Comedy Club Гарика Харламова. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия, а в 2020-м пара распалась. На счету Асмус — роли в фильмах «Текст», «Китобой», «А зори здесь тихие», «Синдром дракона», «Своя война», «Декабрь» и других. С 2012 года актриса играет в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

Александр Ильин — интерн Семен Лобанов

С 2010 года актер Александр Ильин является вокалистом и автором песен панк-группы «План Ломоносова». В данный момент она гастролирует на юге, выступая в Сочи, Краснодаре и Севастополе. Также Ильин продолжает сниматься в фильмах («Петровы в гриппе», «Корпорация Ad Libitum», «Тренер») и сериалах («Карамора», «Собор», «Таинственная смерть»). В марте 2018 года у актера и его супруги Юлии родился сын, которого назвали Александром — в честь отца и деда. В апреле 2021-го у них появился сын Ярослав.

Один Байрон — интерн из США Фил Ричардс

Российский актер американского происхождения Один Байрон играл во многих культурных учреждениях Москвы — таких, как театр «Сатирикон», Центр искусств имени Михаила Барышникова, театральный центр «На Страстном», театр и клуб «Мастерская». В 2014-2015 годах Байрон работал в «Гоголь-центре», параллельно играя Чичикова и Манилова в спектакле «Мертвые души». В 2015 году он признался в своей гомосексуальности, уехал в США и через год вернулся в «Гоголь-центр». Сейчас он задействован в спектаклях «Барокко», «Две комнаты», «Демоны» и многих других. В недавней фильмографии артиста — сериалы «Карамора», «Я жив…», «Операция «Мухаббат» и «Содержанки».

Аглая Тарасова — интерн Софья Калинина

Сейчас Аглая Тарасова снимается в военной драме «Воздух» и сериале «Вася-праздник». Одна из ее самых ярких работ — главная роль фигуристки в дилогии «Лед». За нее Тарасова получила премию «Золотой орел» (2019) в категории «Лучшая женская роль в кино». Актриса также снялась в картинах «Непослушник», «Еврей», «Казнь» — и сериалах «Бомба», «Беспринципные», «Свободные отношения». С 2018 года она встречается с американским режиссером Дарреном Аронофски.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+