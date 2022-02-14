«Так себе идея»: почему Минкульт не одобрил проект о защите традиционных ценностей

Минкультуры России приостановило дискуссию вокруг проекта указа о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей после обращения деятелей культуры. В разговоре с «Газетой.Ru» режиссер Александр Сокуров призвал обсуждать документ с художественной средой, его коллега Владимир Хотиненко напомнил об уже имеющихся механизмах регулирования кино, а разработчик проекта объяснил, что его цель — повысить эффективность расходования бюджетных средств.

О чем проект указа

Согласно документу, российское общество стоит перед лицом «глобального ценностностного кризиса», который ведет к утрате традиционных духовно-нравственных ориентиров. Угрозу им несет деятельность экстремистов, США и их союзников, транснациональных компаний и иностранных НКО. По мнению авторов текста, «насаждение чуждой российскому народу» системы ценностей необходимо остановить, иначе это причинит ущерб нравственному здоровью людей, приведет к аморальному образу жизни, насилию и вседозволенности, а также росту употребления алкоголя и наркотиков.

В качестве одного из методов решения «проблемы» предлагается популяризировать традиционные ценности, в том числе в искусстве, — например, формируя государственный заказ на создание соответствующих им произведений.

Как рассказал «Газете.Ru» разработчик документа, директор НИИ им. Лихачева Владимир Аристархов, цель указа — утвердить четкие критерии, по которым государство будет решать, какой проект достоин финансовой поддержки, а какой нет.

«Документ именно о том, как поддержать культуру и искусство. Поскольку денег всегда было, есть и будет меньше тех, кто хочет их освоить,

государство должно иметь четкие ориентиры, прозрачные правила игры, чтобы деньги уходили не по субъективному мнению чиновника, а по этим четким правилам и ориентирам. Чтобы деньги получали достойнейшие по понятным критериям», — заявил он.

Проект указа набрал около 80 тыс. дизлайков (при 100 тыс. лайков) на портале правовой информации. С критикой документа выступили глава Союза театральных деятелей Александр Калягин и более 30 режиссеров, среди которых Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Александр Сокуров и Владимир Хотиненко. В результате Минкультуры приостановило дальнейшее обсуждение инициативы — до тех пор, пока ее авторы не учтут все доводы и замечания.

Критика

Режиссер Владимир Хотиненко в разговоре с «Газетой.Ru» выразил сомнение в том, что описанные в документе методы смогут решить проблему утраты духовных ценностей.

«Этот акт — сугубо запретительная, неразумная и поспешная [мера], не до конца проработанный вопрос. Если проблема существует, то методы решения не могут быть вот такими, поэтому я подписал письмо», — пояснил он.

Хотиненко убежден, что механизмы «отбора» претендентов на государственную поддержку в кино и так существуют, поэтому в создании нормативно-правового акта нет необходимости.

«Есть люди, которые принимают решения, выпускать [фильм] или нет, выделять деньги или нет. Механизмы на самом деле все есть. Это [проект указа] — попытка спрятаться за закон. «Вы знаете, а мы чего можем сделать? Вот закон!» Нужно просто брать ответственность на себя людям, которые принимают решения.

Тем более, что эти решения принимает не один человек. Во всех инстанциях, включая Фонд кино и Минкульт, что касается кино, это всегда коллегиальное решение. Это должно обсуждаться и приниматься компетентными людьми. Для этого не надо прятаться за закон», — добавил постановщик.

Кроме того, Хотиненко выразил мнение, что искусство невозможно свести к критериям «традиционных ценностей»: «Одно дело — прячьте спички от детей. Тут все понятно. А этот документ — просто попытка взять и решить за всех. Так не бывает. Есть культурный фон. Ему и соответствуют».

Режиссер Александр Сокуров также выступил за дальнейшие обсуждения документа с учетом всех мнений.

«То, что Министерство культуры приостановило дальнейшее продвижение документа, это очень хорошо и очень правильно. Такие серьезные тексты надо обсуждать и согласовывать с общественностью, художественной средой», — сказал «Газете.Ru» Сокуров.

«Защита традиционных ценностей»

В ходе публичного обсуждения проекта указа больше всего вопросов вызвало само понятие «традиционные ценности». В тексте документа к ним относят жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, историческую память.

Тем не менее, как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, единого мнения насчет того, какие ценности можно считать традиционными, в обществе нет.

«Я считаю, что Минкульт абсолютно прав, потому что, конечно, документ очень сырой. Пока еще не определено, что является традиционными ценностями для Российской Федерации. Мы считаем, что сначала должна быть общественная дискуссия, а потом уже из нее рождается государственных документ. Потому что любой закон — это общественный договор. А у нас сегодня в обществе согласия на эту тему нет», — заявила Драпеко.

Биохимик Георгий Куракин, один из участников публичного обсуждения проекта, указал, что наиболее близкие к «традиционным российским ценностям» понятия — «российские традиции» и «общечеловеческие ценности», но и они обозначают разные феномены:

«Действительно много вопросов к понятию «традиционные ценности», а уж словосочетание «российская цивилизационная идентичность» вообще повергло многих думающих людей в шок.

Раньше этому не уделялось внимания. Эти конструкции произносились как ритуальные фразы, как часть некоей новой политкорректности. Проект указа стал проверкой этих конструктов на вшивость: удовлетворится ли ими общество в составе важного нормативного акта? На мой взгляд, проверку они не прошли. Проект помог определиться, что «традиционные ценности» — это миф, и нормативный акт, построенный на мифе, — так себе идея».

При этом директор НИИ им. Лихачева Владимир Аристархов уточнил, что он и другие разработчики проекта исходили из перечня традиционных ценностей, изложенных в указе «О стратегии национальной безопасности» от 2021 года.

«Очевидно, что проект отвечает на запросы общества, а именно — на защиту традиционных ценностей. Это отражено и в посланиях нашего президента, и в «Стратегии национальной безопасности», где явно идет курс на защиту традиционных ценностей. Поэтому я бы сказал так: у нас никто уже не осмеливается быть прямо против традиционных ценностей, против запроса нашего общества», — считает Аристархов.

Перед тем как вернуться к обсуждению проекта указа, его авторы должны будут изучить предложения, высказанные в ходе слушаний.

«Пока мы ждем от Общественной палаты официальный отзыв по итогам слушаний 7 февраля, чтобы те конструктивные предложения, которые были высказаны, мы могли получить в сформулированном виде. Далее на этом сайте, кроме людей, что просто голосовали, у нас 1,5 тыс. замечаний, которые тоже необходимо изучить», — заключил Аристархов.